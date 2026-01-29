Надежда придет с Востока. Что предсказала России и миру белорусская Ванга

Белорусская целительница и провидица Федора Конюхова поднимала на ноги даже тех, на ком официальная медицина ставила крест. Еще советские ученые фиксировали и странное излучение от ее рук, и то, как при контакте с ней выздоравливали морские свинки с неизлечимыми диагнозами. Прославилась же она своими пророчествами о судьбе России и мира. О чем старица предупреждала человечество?

Ее имя гремело на весь Советский Союз Федора Конюхова родилась в 1928 году в Белоруссии. Впервые ее целительский дар проявился, когда ей было три года — она исцелила своего раненого отца. После войны Конюхова участвовала в восстановлении Минска, работала в Москве и Алма-Ате. Также лечила космонавтов в Звездном городке. Как она сама рассказывала, все они прошли через ее руки и не болели. Лечила старица и Валентину Терешкову.

Конюхова никогда не была просто «деревенской бабкой» с необычными способностями. Ее дар изучали ученые из Академии наук СССР, Института радиотехники и Всесоюзного научно-исследовательского института медтехники Минздрава.

Профессор биофизики и изобретатель Виктор Инюшин первым зафиксировал необычное излучение, исходящее от рук старицы. «Медицина делает свои лекарства. Допустим, заражают свинок, берут кровь. У них свинки дохнут, не выздоравливают, а у меня выздоравливают. Мои свинки жили», — рассказывала Конюхова. Болгарская провидица Ванга тоже знала о Конюховой и даже отправляла к ней паломников. Это редчайшее явление среди прорицателей. Сейчас предсказательница живет в родной деревне Пильшичи, куда вернулась по совету «свыше». Лето перемен Конюхова, которую называли белорусской Вангой, предупреждала, что наступит «время тревог», а лето станет переломным периодом. По ее словам, люди станут ощущать странное беспокойство, их инстинкты и интуиция обострятся, повысится раздражительность. Животные тоже начнут себя странно вести.

Конюхова предсказывала наступление ключевого события, которое станет точкой отсчета для перемен, но не уточнила, о чем идет речь. Возможно, оно еще впереди. Цифровой апокалипсис Провидица говорила и о современных технологиях, предупреждая о широкомасштабных сбоях интернета, связи и банковских систем. Мир, опирающийся на цифровую реальностью, может рухнуть как карточный домик, исчезнут электронные деньги. По ее словам, выживут люди, способные обходиться без технологий. Те, кто умеет разводить костер, выращивать себе пищу и добывать питьевую воду. Провидица говорила, что это время, когда «цепи света станут цепями страха». Необычная психическая эпидемия Конюхова предсказывала появление в мире новой болезни, не оставляющей физических следов, но влияющей на сознание человека. Она вызовет сбой в восприятии реальности.

Первыми под ударом окажутся молодые люди, чья психика полностью еще не сформировалась. Они будут слышать звуки, которых нет, перестать различать сон и явь, видеть чужие лица в зеркалах. Официальная медицина не сможет им помочь, но они смогут исцелиться через живое общение, человеческое тепло и прикосновения. Как выжить в меняющемся мире Белорусская провидица не предлагала сложных решений, считая, что важнее простота. Люди должны восстановить связь с землей, причем это можно сделать, если просто вырастить зелень на окне. Важно стать сильнее. Для этого необходимо больше двигаться, питаться не полуфабрикатами, а нормальной едой, закаляться и обрести внутренний стержень. В материальном плане — запастись свечами, питьевой водой, книгами и всем, что не работает от розетки. Найти единомышленников, ведь один человек уязвим.

Небесный огонь и новая «валюта» Есть у белорусской Ванги и мистическое предсказание. «С неба придет огонь, и у каждого он загорится по-своему», — говорила она, не называя, когда произойдет это событие. По ее словам, кого-то оно напугает, а у других вызовет озарение. В этот момент люди ощутят неправильность, почувствуют отторжение по отношению к привычным вещам. Главное — никто не останется в стороне. Реалисты сказали бы, что речь может идти о падении метеоритов или аномальной солнечной активности, а символисты — наступлении момента истины, когда все скрытое станет явным.

Конюхова также предсказывала глобальный кризис, когда мир столкнется с острой нехваткой питьевой воды. Чистые источники превратятся в главный ресурс. Это станет стратегией выживания, а не просто вопросом экологии. Тот, кто будет контролировать воду, сможет контролировать саму жизнь. «Наши победят» Еще в 2023 году Конюхова высказалась об украинском конфликте, заявив, что киевский режим неизбежно падет, а большая часть территорий вернется в состав России. «Я уверена, что эта территория все равно российской будет. Наша это земля! Там наши святые находятся! А они сами во всем виноваты, надо было к православию получше относиться», — заявила провидица. «Огненные сердца» и надежда с Востока Она предсказывала, что славянские страны — Россия, Белоруссия и Украина — станут центрами возрождения древних знаний. Люди обретут внутреннюю гармонию, ощутят единение с землей, станут бережно относиться к жизни. Люди с «огненными сердцами», по словам старицы, будут нести истину, но их не станут освещать по телевидению. Они окружают нас в обычной жизни — врачи, учителя, просто соседи. Их можно будет узнать только сердцем, не взглядом.