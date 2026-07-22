Сегодня 06:01 Мстители против Доктора Дума. Трейлер Marvel Studios приоткрыл завесу тайны нового фильма Фото: Кадр из трейлера «Мстители: Доктор Дум». «Мстители: Доктор Дум». CAP/PLF / www.globallookpress.com Интересное

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Новый трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум» показал, что зрителям готовят самый внушительный кроссовер в истории. Кроме того в картину вернут канонического Капитана Америку, а главного антагониста сыграет Роберт Дауни-младший. Как вышло, что лицо Тони Старка теперь принадлежит величайшему злодею и кто он вообще такой, разбирался 360.ru.

Долгожданный трейлер «Мстители: Доктор Дум» Компания Marvel Studios наконец представила первый полноценный киноанонс фильма «Мстители: Доктор Дум», или, если переводить дословно — дословно — «Мстители: Конец света». Ролик появился 20 июля и мгновенно взорвал интернет: фанатов со всего мира пересматривать его снова и снова в поисках скрытых деталей. Трейлер открывается мрачной картиной: разрушенная школа для одаренных мутантов Чарльза Ксавьера. Сам профессор, старый и дряхлый, сморит на вспышку взрыва, озаряющую грязное окно. Брутальный голос за кадром предупреждает: «Приближается нечто. Нечто, что мы, возможно, не сможем остановить».

Фото: Кадр из трейлера «Мстители: Доктор Дум». «Мстители: Доктор Дум». CAP/PLF / www.globallookpress.com

Дальше перед зрителями мелькает калейдоскоп супергероев, большинство которых ни разу не встречались в одной картине. Мстители, включая Капитан Америка в исполнении Криса Эванса (причем герой будет снова молод и бодр), Фантастическая четверка, люди Х, Громовержцы, воины Ваканды, Человек-муравей. Разве что черта в ступе не призвали. Все герои должны объединиться, чтобы противостоять новому суперврагу в зеленом плаще и металлической маске. Хоть его лица и не видно, все знают, что это — Доктор Дум. И он как минимум должен грозить уничтожить мультивселенную, ведь мельче плавать после Таноса и его перчатки бесконечности для Marvel уже не резон.

Фото: Кадр из трейлера «Мстители: Доктор Дум». «Мстители: Доктор Дум» / YouTube

О чем новые «Мстители» Подробности нового фильма держатся в строгом секрете. Хотя пару раз и были «сливы» сюжета картины, никто не уверен, что они правдивы. Пока самая устойчивая версия гласит, что Мстители и компания столкнутся с новым антагонистом — Доктором Думом. Однако он, хоть и злодей, попытается предотвратить коллапс реальности. А еще между делом будет пакостить лично Капитану Америке. Согласно инсайдерам, в финале Дум создаст новый мир, а потом кино оборвут на самом интересном месте (этот прием называется клиффхэнгер). Дело в том, что продолжение — «Мстители: Секретные войны» — уже в разработке, даже дата премьеры назначена. Так что нужно обеспечить аудиторию для нового фильма. Режиссуру «Мстителей: Доктор Дум» доверили братьям Энтони и Джо Руссо. Это они снимали «Войну бесконечности» и «Финал». Изначально картина должна была выйти еще в мае, но в итоге премьеру перенесли на 18 декабря 2026 года. Кстати, тот же день в прокат выйдет и третья «Дюна», что обещает в прямом смысле зрелищное противостояние.

Фото: Братья Джо (слева) и Энтони Руссо на San Diego Comic-Con International, 2019 год. Gage Skidmore / Википедия

Кто такой Доктор Дум Виктор Вернер фон Дум, он же Доктор Дум, появился в комиксах в 1962 году благодаря легендарным сценаристу Стэну Ли и художнику Джеку Кирби. У нового героя была яркая биография: родился в отделившейся от Венгрии маленькой стране Латверии в семье странствующих цыган — врачевателя Вернера и ведьмы Синтии. Маман получала силы от демона Мефисто и однажды была убита солдатами. Затем папа-доктор не смог исцелить жену короля, так что схватил сына дал деру, но быстро преставился. Виктор остался один, стал учиться колдовству по родительским мистическим артефактам, попутно раскрыл свой талант в науках. Юного гения пригласили в государственный университет Нью-Йорка. Там он познакомился с таким же одаренным студентом Ридом Ричардсом, будущим основателем Фантастической четверки. Дружбы между парнями не получилось, особенно после эксперимента, который изуродовал шрамами лицо Дума (позднее он сумеет от них избавиться).

Фото: Дум на рисунке Джона Бирна. Marvel Comics / Википедия

Опасные опыты привели цыгана к отчислению. Дум сбежал в Тибет и с помощью тамошних монахов создал доспехи и маску, которую мог снять только он сам. Гений вернулся в Латверию, сместил правителя, занял его место и стал тянуться к мировому господству. Но эти планы регулярно рушили Фантастическая четверка и другие положительные супергерои. Дум за время карьеры злодея разработал множество адских механизмов. Кроме того, он был могущественным колдуном, не хуже доктора Стрэнджа. Обладал сильной и неукротимой волей, недюжинной физической силой и выносливостью, был отличным бойцом и фехтовальщиком. И — нет, он никогда не был похож на Тони Старка. Помимо комиксов Доктор Дум появлялся в многочисленных мультсериалах о супергероях Marvel. Был представлен разными актерами в фильмах «Фантастическая четверка» 2005-го и его продолжении «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» 2007-го, а также перезапуске «Фантастической четверки» 2015 года.

Фото: Косплеер в костюме Доктора Дума, Гон-Конг, 2026 год. May James / www.globallookpress.com

Дум — Дауни-младший Многих зрителей волновал вопрос: почему на роль Доктора Дума выбрали именно Роберта Дауни-младшего? Ведь он только-только отыграл Железного человека и вышел в почетную отставку. Появилась даже фанатская версия, будто гениальный ученый-ведьмак — это Тони Старк из альтернативной вселенной, который при взрыве попал в мир Мстителей. В другой версии «гений, миллиардер, плейбой, филантроп» хоть и пытался пожертвовать собой, но все-таки пережил битву с Таносом. Однако Старк получил страшные шрамы, ожесточился и морально сломался. С таким багажом осталось только напялить маску, взять новое имя и занять вакансию суперзлодея.

Фото: Роберт Дауни-младший. CraSH / www.globallookpress.com

Также предполагали, что гениальный ученый и колдун, намеренно заимствовал внешность Тони Старка, чтобы легче манипулировать Мстителями. Ведь у них наверняка дрогнет рука, при виде погибшего друга-легенды. А пока они будут мешкать, коварный Доктор Дум и нанесет свой разящий удар. В Marvel отвергли эти и другие домыслы. Студия заверила, что никаких отсылок к Железному человеку в новом кино не будет. Тем более, что Дауни-младший уже засветился в роли Дума в прошлогоднем кино «Фантастическая четверка: Первые шаги», пусть и в сцене после титров.

Фото: Кадр из к/ф «Фантастическая четверка: Первые шаги» / YouTube

Тот факт, что оба молодца одинаковы с лица, объяснили особенностями мультивселенной. Дескать там и не такое бывает: в одном мире живет герой, в другом — с таким же лицом шастает отъявленный паразит. Некоторые кинокритики выражали уверенность, что режиссеры намеренно пригласили Дауни-младшего, так как решили пойти на контраст: представить актера в неожиданной роли безжалостного, циничного и могущественного тирана. Так сказать, сыграть на эмоциях зрителей, которым полюбился Старк. Однако наиболее трезвомыслящие киноманы уверены, что дело сугубо в деньгах. Выпускать на арену нового актера, пусть даже и знаменитого, довольно хлопотно. В то время как бывший Железный человек — проверенный вариант и зрители на него точно пойдут, то есть заплатят за билеты. По той же причине вернули и канонического Капитана Америку.

Фото: Криса Эванс в роли Капитана Америки. Marvel Studios / www.globallookpress.com

Без Черной вдовы Если уж все можно списать на капризы мультивселенной, почему же среди героев нет Наташи Романофф? Да, все знают, что Черная вдова пожертвовала собой, но так и Тони Старк до недавнего времени был скорее мертв, чем жив. А Стив Роджерс был настолько дряхлым, что впору сиделку нанимать. Ответ на загадку снова в деньгах. Скарлет Йоханссон получала процентов от кассовых сборов. Но из-за того, что кинокомпания нарушила договор и запустила фильм «Черная Вдова» одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе Disney+, актриса не досчиталась около 50 миллионов долларов.

Фото: Скарлет Йоханссон в роли Черной вдовы Наташи Романофф. Jay Maidment / www.globallookpress.com

Черная вдова пошла в суд и началось прекрасное. Для начала Disney назвал иск «черствым и бездушным» (как будто нарушения договора это что-то про милосердие). Затем актрису публично обвинили в «игнорировании тяжелых глобальных последствий пандемии COVID-19». А в конце неспортивно раскрыли базовый гонорар Йоханссон: 20 миллионов долларов. Наконец в сентябре 2021 года стороны пришли к досудебному соглашению и полностью урегулировали спор. Официально сумма сделки не разглашалась, но по слухам Disney выплатил Йоханссон около 40 миллионов несколькими траншами. Представители истца и ответчика заверили, что все прошло без обид. Сейчас Йоханссон выступает продюсером и исполнительницей главной роли в фэнтези-триллере от студии Disney «Башня ужаса». Но этот проект никак не связан с Marvel. Похоже, неприятный осадок у Черной вдовы все-таки остался.

Фото: Скарлет Йоханссон. CraSH / www.globallookpress.com