Мстители против Доктора Дума. Трейлер Marvel Studios приоткрыл завесу тайны нового фильма
Новый трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум» показал, что зрителям готовят самый внушительный кроссовер в истории. Кроме того в картину вернут канонического Капитана Америку, а главного антагониста сыграет Роберт Дауни-младший. Как вышло, что лицо Тони Старка теперь принадлежит величайшему злодею и кто он вообще такой, разбирался 360.ru.
Долгожданный трейлер «Мстители: Доктор Дум»
Компания Marvel Studios наконец представила первый полноценный киноанонс фильма «Мстители: Доктор Дум», или, если переводить дословно — дословно — «Мстители: Конец света». Ролик появился 20 июля и мгновенно взорвал интернет: фанатов со всего мира пересматривать его снова и снова в поисках скрытых деталей.
Трейлер открывается мрачной картиной: разрушенная школа для одаренных мутантов Чарльза Ксавьера. Сам профессор, старый и дряхлый, сморит на вспышку взрыва, озаряющую грязное окно. Брутальный голос за кадром предупреждает: «Приближается нечто. Нечто, что мы, возможно, не сможем остановить».
Дальше перед зрителями мелькает калейдоскоп супергероев, большинство которых ни разу не встречались в одной картине. Мстители, включая Капитан Америка в исполнении Криса Эванса (причем герой будет снова молод и бодр), Фантастическая четверка, люди Х, Громовержцы, воины Ваканды, Человек-муравей. Разве что черта в ступе не призвали.
Все герои должны объединиться, чтобы противостоять новому суперврагу в зеленом плаще и металлической маске. Хоть его лица и не видно, все знают, что это — Доктор Дум. И он как минимум должен грозить уничтожить мультивселенную, ведь мельче плавать после Таноса и его перчатки бесконечности для Marvel уже не резон.
О чем новые «Мстители»
Подробности нового фильма держатся в строгом секрете. Хотя пару раз и были «сливы» сюжета картины, никто не уверен, что они правдивы. Пока самая устойчивая версия гласит, что Мстители и компания столкнутся с новым антагонистом — Доктором Думом. Однако он, хоть и злодей, попытается предотвратить коллапс реальности. А еще между делом будет пакостить лично Капитану Америке.
Согласно инсайдерам, в финале Дум создаст новый мир, а потом кино оборвут на самом интересном месте (этот прием называется клиффхэнгер). Дело в том, что продолжение — «Мстители: Секретные войны» — уже в разработке, даже дата премьеры назначена. Так что нужно обеспечить аудиторию для нового фильма.
Режиссуру «Мстителей: Доктор Дум» доверили братьям Энтони и Джо Руссо. Это они снимали «Войну бесконечности» и «Финал». Изначально картина должна была выйти еще в мае, но в итоге премьеру перенесли на 18 декабря 2026 года. Кстати, тот же день в прокат выйдет и третья «Дюна», что обещает в прямом смысле зрелищное противостояние.
Кто такой Доктор Дум
Виктор Вернер фон Дум, он же Доктор Дум, появился в комиксах в 1962 году благодаря легендарным сценаристу Стэну Ли и художнику Джеку Кирби. У нового героя была яркая биография: родился в отделившейся от Венгрии маленькой стране Латверии в семье странствующих цыган — врачевателя Вернера и ведьмы Синтии.
Маман получала силы от демона Мефисто и однажды была убита солдатами. Затем папа-доктор не смог исцелить жену короля, так что схватил сына дал деру, но быстро преставился. Виктор остался один, стал учиться колдовству по родительским мистическим артефактам, попутно раскрыл свой талант в науках.
Юного гения пригласили в государственный университет Нью-Йорка. Там он познакомился с таким же одаренным студентом Ридом Ричардсом, будущим основателем Фантастической четверки. Дружбы между парнями не получилось, особенно после эксперимента, который изуродовал шрамами лицо Дума (позднее он сумеет от них избавиться).
Опасные опыты привели цыгана к отчислению. Дум сбежал в Тибет и с помощью тамошних монахов создал доспехи и маску, которую мог снять только он сам. Гений вернулся в Латверию, сместил правителя, занял его место и стал тянуться к мировому господству. Но эти планы регулярно рушили Фантастическая четверка и другие положительные супергерои.
Дум за время карьеры злодея разработал множество адских механизмов. Кроме того, он был могущественным колдуном, не хуже доктора Стрэнджа. Обладал сильной и неукротимой волей, недюжинной физической силой и выносливостью, был отличным бойцом и фехтовальщиком. И — нет, он никогда не был похож на Тони Старка.
Помимо комиксов Доктор Дум появлялся в многочисленных мультсериалах о супергероях Marvel. Был представлен разными актерами в фильмах «Фантастическая четверка» 2005-го и его продолжении «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» 2007-го, а также перезапуске «Фантастической четверки» 2015 года.
Дум — Дауни-младший
Многих зрителей волновал вопрос: почему на роль Доктора Дума выбрали именно Роберта Дауни-младшего? Ведь он только-только отыграл Железного человека и вышел в почетную отставку. Появилась даже фанатская версия, будто гениальный ученый-ведьмак — это Тони Старк из альтернативной вселенной, который при взрыве попал в мир Мстителей.
В другой версии «гений, миллиардер, плейбой, филантроп» хоть и пытался пожертвовать собой, но все-таки пережил битву с Таносом. Однако Старк получил страшные шрамы, ожесточился и морально сломался. С таким багажом осталось только напялить маску, взять новое имя и занять вакансию суперзлодея.
Также предполагали, что гениальный ученый и колдун, намеренно заимствовал внешность Тони Старка, чтобы легче манипулировать Мстителями. Ведь у них наверняка дрогнет рука, при виде погибшего друга-легенды. А пока они будут мешкать, коварный Доктор Дум и нанесет свой разящий удар.
В Marvel отвергли эти и другие домыслы. Студия заверила, что никаких отсылок к Железному человеку в новом кино не будет. Тем более, что Дауни-младший уже засветился в роли Дума в прошлогоднем кино «Фантастическая четверка: Первые шаги», пусть и в сцене после титров.
Тот факт, что оба молодца одинаковы с лица, объяснили особенностями мультивселенной. Дескать там и не такое бывает: в одном мире живет герой, в другом — с таким же лицом шастает отъявленный паразит.
Некоторые кинокритики выражали уверенность, что режиссеры намеренно пригласили Дауни-младшего, так как решили пойти на контраст: представить актера в неожиданной роли безжалостного, циничного и могущественного тирана. Так сказать, сыграть на эмоциях зрителей, которым полюбился Старк.
Однако наиболее трезвомыслящие киноманы уверены, что дело сугубо в деньгах. Выпускать на арену нового актера, пусть даже и знаменитого, довольно хлопотно. В то время как бывший Железный человек — проверенный вариант и зрители на него точно пойдут, то есть заплатят за билеты. По той же причине вернули и канонического Капитана Америку.
Без Черной вдовы
Если уж все можно списать на капризы мультивселенной, почему же среди героев нет Наташи Романофф? Да, все знают, что Черная вдова пожертвовала собой, но так и Тони Старк до недавнего времени был скорее мертв, чем жив. А Стив Роджерс был настолько дряхлым, что впору сиделку нанимать.
Ответ на загадку снова в деньгах. Скарлет Йоханссон получала процентов от кассовых сборов. Но из-за того, что кинокомпания нарушила договор и запустила фильм «Черная Вдова» одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе Disney+, актриса не досчиталась около 50 миллионов долларов.
Черная вдова пошла в суд и началось прекрасное. Для начала Disney назвал иск «черствым и бездушным» (как будто нарушения договора это что-то про милосердие). Затем актрису публично обвинили в «игнорировании тяжелых глобальных последствий пандемии COVID-19». А в конце неспортивно раскрыли базовый гонорар Йоханссон: 20 миллионов долларов.
Наконец в сентябре 2021 года стороны пришли к досудебному соглашению и полностью урегулировали спор. Официально сумма сделки не разглашалась, но по слухам Disney выплатил Йоханссон около 40 миллионов несколькими траншами. Представители истца и ответчика заверили, что все прошло без обид.
Сейчас Йоханссон выступает продюсером и исполнительницей главной роли в фэнтези-триллере от студии Disney «Башня ужаса». Но этот проект никак не связан с Marvel. Похоже, неприятный осадок у Черной вдовы все-таки остался.
Что это значит для киновселенной
Похоже, что будущие «Мстители: Доктор Дум» — не просто очередной блокбастер киновселенной Marvel. Это попытка вернуть интерес зрителей, который начал угасать после «Финала». Новые картины и сериалы по этой теме явно не справились со своей задачей. Пусть они и не провалились в прокате, но собрали очень умеренные барыши.
Фильм уже называют стать самым масштабным кроссовером в истории кино. Ставка на ностальгию плюс компьютерные эффекты: знакомые лица, головокружительные полеты — все то, за что фанаты любят «Мстителей». Главная миссия всех причастных к производству картины только одна: не обмануть ожидания зрителей.
Справятся ли мастера Marvel Studios? Ждать осталось совсем недолго — через четыре месяца все тайны будут раскрыты.