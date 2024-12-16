Морозы Николы Зимнего. Москвичей предупредили о похолодании и резкой оттепели

В Гидрометцентре России спрогнозировали крепкие морозы, которые должны прийти в Москву и Подмосковье в середине этой недели. Жителей удивит аномальный температурный ход, когда в среду и четверг столбики термометров покажут от -10 до -19 градусов. Что еще обещают синоптики, долго ли продержатся холода в столице и чего ждать до конца года, выяснил 360.ru.

Прогноз погоды на 16–22 декабря в Москве и Подмосковье

«Сейчас погода в Москве и Московской области крайне переменчивая. От оттепели, которую мы ожидаем сегодня к вечеру и весь завтрашний день, погода перейдет к резкому понижению температуры в ночные часы», — рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В среду температура опустится в Подмосковье до уровня от -9 до -14 градусов ночью, днем — от -8 до -12 градусов. Так, показатели будут ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, уточнила специалист. Ночь на 19 декабря будет очень холодной.

«Должны прийти Никольские морозы, потому что 19 декабря — это праздник Николы Зимнего. Минимальная температура 19-го числа по региону составит от -14 до -19 градусов. Но в течение дня в четверг она будет быстро повышаться. Не исключено, что к концу суток температура в Москве приблизится к нулю градусов», — отметила Позднякова.