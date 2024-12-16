Морозы Николы Зимнего. Москвичей предупредили о похолодании и резкой оттепели
Метеоролог Позднякова: москвичей ждут морозы до -19, после — резкая оттепель
В Гидрометцентре России спрогнозировали крепкие морозы, которые должны прийти в Москву и Подмосковье в середине этой недели. Жителей удивит аномальный температурный ход, когда в среду и четверг столбики термометров покажут от -10 до -19 градусов. Что еще обещают синоптики, долго ли продержатся холода в столице и чего ждать до конца года, выяснил 360.ru.
Прогноз погоды на 16–22 декабря в Москве и Подмосковье
«Сейчас погода в Москве и Московской области крайне переменчивая. От оттепели, которую мы ожидаем сегодня к вечеру и весь завтрашний день, погода перейдет к резкому понижению температуры в ночные часы», — рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В среду температура опустится в Подмосковье до уровня от -9 до -14 градусов ночью, днем — от -8 до -12 градусов. Так, показатели будут ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, уточнила специалист. Ночь на 19 декабря будет очень холодной.
«Должны прийти Никольские морозы, потому что 19 декабря — это праздник Николы Зимнего. Минимальная температура 19-го числа по региону составит от -14 до -19 градусов. Но в течение дня в четверг она будет быстро повышаться. Не исключено, что к концу суток температура в Москве приблизится к нулю градусов», — отметила Позднякова.
Таким образом, на погоду в Москве и Подмосковье повлияет атлантический циклон: он станет виновником осадков 20 декабря. Ночью пойдет мокрый снег, а днем — дождь.
В пятницу в столице температура будет варьироваться от +1 до +2 градусов. Ветер сменится с северо-западного на южный.
Татьяна Позднякова
Однако оттепель продлится недолго. В субботу в городе возможны небольшие осадки, в области температура опустится до уровня от -3 до +2 градусов.
«Вот такие резкие колебания температур ожидаются в Москве и Подмосковье на этой неделе», — подытожила Позднякова.
С ней согласился коллега, синоптик Александр Ильин.
«А морозы в четверг ночью действительно будут жечь», — подтвердил эксперт.
По его прогнозам, в Московской области морозы ударят серьезные — от -16 до -21 градуса. Затем последует резкий рост температуры — от +1 до +3 в пятницу.
Гололедные явления дадут прикурить.
Александр Ильин
Такая же синоптическая неустойчивость, как на этой неделе, сохранится в столице и регионе до конца декабря, заметила Позднякова.
Как не заболеть во время морозов
Чтобы не заболеть зимой, когда температура прыгает от сильных морозов до оттепелей, важно соблюдать несколько простых правил:
- Одевайтесь по погоде: не слишком тепло, чтобы не вспотеть, но и не легко, чтобы не переохладиться. Выбирайте одежду из натуральных материалов, которые позволяют коже дышать, например шерсти или хлопка. Обувь должна быть непромокаемой, теплой и удобной, чтобы избежать натираний и дискомфорта.
- Укрепляйте иммунитет. Здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные физические упражнения помогут поддерживать иммунную систему и противостоять вирусам и бактериям. Не забывайте о витаминах и минералах, необходимых для поддержания здоровья.
- Соблюдайте правила гигиены. Регулярно мойте руки с мылом, особенно по возвращении домой с улицы. Избегайте контакта с больными людьми, если это возможно, и старайтесь не трогать лицо грязными руками, чтобы предотвратить попадание вирусов и бактерий в организм.
- Если чувствуете недомогание, сразу обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением, ведь это может привести к серьезным последствиям.
Кроме того, из-за резкого перепада температур метеозависимые люди могут столкнуться с недомоганием. Терапевт Ольга Минина дала несколько советов, как минимизировать влияние погоды на самочувствие.
«Начинайте день с легкой зарядки или разминки, постепенно увеличивая физическую активность. Нельзя забывать об отдыхе», — отметила врач.
Она посоветовала пить больше жидкости, особенно теплых напитков, например разных видов чая. От кофе терапевт порекомендовала отказаться.
Это поможет поддержать терморегуляцию организма.
Ольга Минина
Отдыхать лучше в хорошо проветриваемых помещениях, особенно перед сном. Соблюдение этих правил поможет метеозависимым людям чувствовать себя лучше в периоды резкого перепада температур.