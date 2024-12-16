Морозы Николы Зимнего. Москвичей предупредили о похолодании и резкой оттепели

Метеоролог Позднякова: москвичей ждут морозы до -19, после — резкая оттепель

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Гидрометцентре России спрогнозировали крепкие морозы, которые должны прийти в Москву и Подмосковье в середине этой недели. Жителей удивит аномальный температурный ход, когда в среду и четверг столбики термометров покажут от -10 до -19 градусов. Что еще обещают синоптики, долго ли продержатся холода в столице и чего ждать до конца года, выяснил 360.ru.

Прогноз погоды на 16–22 декабря в Москве и Подмосковье

«Сейчас погода в Москве и Московской области крайне переменчивая. От оттепели, которую мы ожидаем сегодня к вечеру и весь завтрашний день, погода перейдет к резкому понижению температуры в ночные часы», — рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В среду температура опустится в Подмосковье до уровня от -9 до -14 градусов ночью, днем — от -8 до -12 градусов. Так, показатели будут ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, уточнила специалист. Ночь на 19 декабря будет очень холодной.

«Должны прийти Никольские морозы, потому что 19 декабря — это праздник Николы Зимнего. Минимальная температура 19-го числа по региону составит от -14 до -19 градусов. Но в течение дня в четверг она будет быстро повышаться. Не исключено, что к концу суток температура в Москве приблизится к нулю градусов», — отметила Позднякова.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Таким образом, на погоду в Москве и Подмосковье повлияет атлантический циклон: он станет виновником осадков 20 декабря. Ночью пойдет мокрый снег, а днем — дождь.

В пятницу в столице температура будет варьироваться от +1 до +2 градусов. Ветер сменится с северо-западного на южный.

Татьяна Позднякова

Однако оттепель продлится недолго. В субботу в городе возможны небольшие осадки, в области температура опустится до уровня от -3 до +2 градусов.

«Вот такие резкие колебания температур ожидаются в Москве и Подмосковье на этой неделе», — подытожила Позднякова.

Komsomolskaya Pravda/
Фото: Komsomolskaya Pravda//Global Look Press

С ней согласился коллега, синоптик Александр Ильин.

«А морозы в четверг ночью действительно будут жечь», — подтвердил эксперт.

По его прогнозам, в Московской области морозы ударят серьезные — от -16 до -21 градуса. Затем последует резкий рост температуры — от +1 до +3 в пятницу.

Гололедные явления дадут прикурить.

Александр Ильин

Такая же синоптическая неустойчивость, как на этой неделе, сохранится в столице и регионе до конца декабря, заметила Позднякова.

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как не заболеть во время морозов

Чтобы не заболеть зимой, когда температура прыгает от сильных морозов до оттепелей, важно соблюдать несколько простых правил:

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кроме того, из-за резкого перепада температур метеозависимые люди могут столкнуться с недомоганием. Терапевт Ольга Минина дала несколько советов, как минимизировать влияние погоды на самочувствие.

«Начинайте день с легкой зарядки или разминки, постепенно увеличивая физическую активность. Нельзя забывать об отдыхе», — отметила врач.

Она посоветовала пить больше жидкости, особенно теплых напитков, например разных видов чая. От кофе терапевт порекомендовала отказаться.

Это поможет поддержать терморегуляцию организма.

Ольга Минина

Отдыхать лучше в хорошо проветриваемых помещениях, особенно перед сном. Соблюдение этих правил поможет метеозависимым людям чувствовать себя лучше в периоды резкого перепада температур.

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