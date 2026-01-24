24 января 2026 13:48 Морозы и снегопады накрыли Россию. Как спасти свой будущий урожай на даче Садовод Сидельников объяснил, почему косточковые деревья расчищают от снега 0 0 0 Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

Интересное

Побеги

Россия

Сад и огород

Экология

Снегопад

Москва

Аномальные морозы и снегопады, накрывшие в январе значительную часть России, в том числе Москву и Московскую область, стали серьезной угрозой для садовых культур и будущего урожая. Экстремально низкие температуры убивают растения, но у дачников еще есть шанс минимизировать потери. Как спасти плодовые деревья и огород — в материале 360.ru.

Как морозы влияют на плодовые деревья Влияние низких температур на деревья в какой-то степени напоминает замерзание воды в трубах, привел сравнение в беседе с 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев. «В трубах замерзает вода, а у растений — клеточный сок. При этом он расширяется, разрывает клеточные стенки. Если каждая клеточка разорвется, получится мертвая ткань», — отметил эксперт. Например, деревья не выдерживали экстремальных морозов в 1978 году. Тогда садоводы слышали характерный звук, похожий на выстрел — настолько он был громким. Воробьев добавил, что растения может спасти «снежное одеяло».

Фото: Абрикосовые деревья, растущие в открытом грунте в экспериминтальном саду Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства / РИА «Новости»

Несмотря на лютые холода, есть большая вероятность, что деревья хорошо перенесут нынешнюю зиму. Этому способствовала длинная теплая осень в большинстве российских регионов, рассказал 360.ru садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников. «Большинство растений очень хорошо подготовились к зиме, то есть успели пройти все этапы закалки. К примеру, яблоня может выдержать до -35 градусов, но только после определенных процессов. Сначала дерево должно постоять при -5, потом мороз должен отпустить, затем при -10, а затем снова отпустить. Только потом при -20 градусах, и так далее, повышая ее зимостойкость», — указал эксперт. Он напомнил, что, используя эту особенность плодовых, экспериментаторы пытаются вырастить хурму в Подмосковье.

Фото: Медиасток.рф

Что будет с урожаем летом-2026 В этом сезоне в средней полосе выпало много снега, он надежно укрыл все посевы, поэтому вымерзание им вряд ли грозит. Но есть и другие неблагоприятные факторы, которые могут навредить будущему урожаю. «Если будут частые оттепели, то снег внизу растает, а сверху останется наст. В этом случае образуется благоприятная для развития всевозможных грибковых и бактериальных заболеваний среда. Начнется выпревание, что тоже очень плохо для посевов», — указал агроном. Еще одна опасность — заморозки поздней весной, когда снег уже сошел. «Такое было в прошлом году, когда внезапные заморозки в мае свели на нет всю хорошую зимовку», — пояснил эксперт.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Как спасти растения дачникам Москвы и Подмосковья Агроном Воробьев поделился способом защиты растений от внезапных заморозков. «Небольшие деревья можно накрыть нетканым материалом, внизу поставить бачок с углями. Получается такой микропарничок. Кусты тоже лучше накрыть, можно пленкой. Прошлой весной, во время заморозков, яблони, к сожалению, мне спасти не удалось, потому что они слишком большие, накрыть их ничем не получилось. Поэтому в этом году урожая яблок не было», — сообщил агроном. Если плодовых деревьев много и они уже выросли — садоводам придется надеяться лишь на то, что их почки во время подготовки к зиме успели одеревенеть, а клеточный сок — сгуститься. В худшем случае следует подготовиться к тому, что придется выкорчевывать погибшие растения и сажать новые. «Сейчас хорошо кустарникам, травянистым растениям, декоративным, луковичным — они находятся под защитной шубой из снега, и даже аномальные морозы им не страшны», — пояснил Воробьев.

Фото: РИА «Новости»

Если с кустарников и мелких растений агрономы советуют снег не стряхивать, то с плодовых деревьев лучше всего сбить белые шапки, которые образовались на ветках после сильных снегопадов, чтобы они не обломились. Сидельников посоветовал подгрести снег к так называемым скелетным ветвям плодовых деревьев, чтобы утеплить их перед сильными морозами. Именно эти части растений наиболее чувствительны, и если мороз их повредит, то погибнет все дерево.

Фото: РИА «Новости»

«Но в отношении косточковых культур нужно применять другую стратегию. Если снег лег на теплую почву, как на юге России, то на этом уровне складываются условия для подогревания корневой шейки. Косточковые деревья к этому очень чувствительны. Поэтому снег следует, наоборот, разгрести для промерзания почвы», — уточнил Сидельников. Если на участке растут ягодные культуры, то по грядкам нужно поменьше ходить, чтобы не утаптывать выпавший снег. «Один сантиметр снега повышает температуру на один градус. Если выпало 20 сантиметров, то при -20 на уровне почвы температура все равно будет нулевая», — заключил эксперт, предупредив об опасности промерзания земли.