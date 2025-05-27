27 мая 2025 23:36 Миротворец российской империи. Контрреформы Александра III 0 0 0 Фото: Император Всероссийский Александр III, 1881 год / Публичное достояние Интересное

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Александр III был единственным русским царем, который избежал войн во времена своего правления. За это и получил от народа титул Миротворец. При этом император всячески осаждал либералов, провел ряд контрреформ, старался сопротивляться коррупции и не терял чувства юмора. Подробности — в материале 360.ru.

Венчание на царство Александра III Утром 27 мая 1883 года в Успенском соборе Кремля прошли коронация и миропомазание российского императора Александра III и его супруги Марии Федоровны, урожденной принцессы Дагмар Датской. К тому моменту 38-летний государь фактически уже два года восседал на престоле, который занял после убийства его отца Александра II. Надо сказать, что придворные опасались, что новый государь подастся «голосу лести и мечтательности» и помилует убийц своего родителя, но Александр III заверил, что все преступники будут повешены. Оно и не удивительно: на Александра II за 15 лет покушались семь раз и лишь последняя акция народовольцев оказалась результативной.

Фото: Убийство российского императора Александра II на набережной Екатерининского канала, 1881 год. Неизвестный художник / Публичное достояние

Начал все в апреле 1866 года Дмитрий Каракозов: стрелял в царя, но того вовремя оттолкнул стоявший рядом крестьянин Осип Комиссаров. Через год, в мае, в Париже нападение устроил польский эмигрант Антон Березовский, но попал в лошадь. Следующий стрелок Александр Соловьев в апреле 1879 года пять раз палил в самодержца, но лишь пробил полу его шинели. Далее в 1879 году представители террористической организации «Народная воля» подорвали поезд, но вместо царя угробили вагон крымских фруктов. Спустя время некий Степан Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце и только убил стражу. Затем в 1880-м народовольцы пробовали заминировать дорогу и лишь в марте 1881 года со второй попытки все-таки убили царя.

Интересно Александр III учредил медаль «1 марта 1881 года» и наградил ею всех, кто сопровождавших в тот день императора или иным образом был связан с трагическими событиями. Место, где был убит Александр II, «накрыли» храмом Храм Спаса на Крови. Ради этого изменили береговую линию канала и новая набережная сместилась на восемь метров. Внутри храм оформлен не классической росписью, а мозаикой, над которой трудились более 30 художников. Александр III учредил медаль «1 марта 1881 года» и наградил ею всех, кто сопровождавших в тот день императора или иным образом был связан с трагическими событиями. Место, где был убит Александр II, «накрыли» храмом Храм Спаса на Крови. Ради этого изменили береговую линию канала и новая набережная сместилась на восемь метров. Внутри храм оформлен не классической росписью, а мозаикой, над которой трудились более 30 художников.

Фото: Храм Воскресения Христова на крови, или Спас на Крови. DanitaDelimont.com / www.globallookpress.com

Удар по либералам Александр III знал, что либеральные силы пытались склонить на свою сторону его отца и всячески проталкивали свои варианты Конституции и законов. Поэтому при новом государе быстро опубликовали «Манифест о незыблемости самодержавия», где, в числе прочего, объявлялось, что «великие и широко задуманные преобразования» не принесли ожидаемой пользы и отменены. Подданных призывали «служить верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую». После такого прозрачного намека либерально настроенные министры и сановники были вынуждены подать в отставку, включая великого князя Константина Николаевича, младшего брата убиенного Александра II и дядю нового самодержца. В противовес недавним реформам были созданы контрмеры, которые коснулись многих сторон жизнедеятельности империи — обучения, судейства, армии, крестьянства, национальной политики, выборов. По мнению государя и верных ему тогдашних политиков, народ еще не созрел до свободы печати, своеволии сходок, представительного собрания и прочих свобод.

Интересно Александр III любил охоту и рыбалку, а также профессионально играл на тромбоне и баритон-геликоне. Император содержал духовой оркестр, в котором всю жизнь играл раз в неделю. Александр III любил охоту и рыбалку, а также профессионально играл на тромбоне и баритон-геликоне. Император содержал духовой оркестр, в котором всю жизнь играл раз в неделю.

Фото: Александр III с семьей. Scherl / www.globallookpress.com

Контрреформы Александра III «Положение об усиленной и чрезвычайной охране» обеспечило больше возможностей местным властям и полиции. Они получили право высылать нежелательных лиц, закрывать учебные заведения и газеты, лавки и предприятия. А Министерство внутренних дел могло без суда и следствия ссылать подозрительных граждан или арестовывать их на срок до пяти лет. Кроме того, Александр III приказал за год сформировать 576 конвойных команд. Их основной задачей было сопровождение арестантов — ранее этим занимались местные войска. Так появилась первая конвойная стража в России. Судопроизводство усложнялось и бюрократизировалось. В селах судами стали управлять чиновники, а поместное дворянство получило право отменять решения сельских и волостных сходов. При этом делалось все, чтобы сохранить патриархальный строй на селе.

Фото: Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца. Илья Репин / Публичное достояние

Ради поддержки дворянского сословия создали Дворянский банк для субсидирования помещиков. Были отменены подушная подать и общинное земледелие, выкупные платежи снижены. Также открыли Крестьянский банк для ссуд крестьянам на покупку земель и частной собственности. Начальная школа полностью контролировалась Святейшим синодом. Университетский корпус потерял всякую автономию, к тому же цены на обучение сильно «задрали», что отсекло от учебы множество молодых людей, которым образование стало просто не по карману. Зато запретили использовать труд детей до 12 лет, а работу подростков до 15 лет ограничили восемью часами. Были у императора и попытки борьбы с коррупцией, главным образом среди своей же родни. Впрочем, обычные высокие чиновники тоже старались урвать все, что не прибито и гребли взятки только что не лопатой. Так что прошла волна увольнений, ужесточили наказание за мздоимство (от шести месяцев тюрьмы), но больших побед в этом деле не состоялось.

Интересно За время своего царствования Алесандр III подписал австро-русско-германский договор о нейтралитете, русско-иранскую конвенцию о разграничении территорий к востоку от Каспийского моря и франко-русскую военную конвенцию. За время своего царствования Алесандр III подписал австро-русско-германский договор о нейтралитете, русско-иранскую конвенцию о разграничении территорий к востоку от Каспийского моря и франко-русскую военную конвенцию.

Фото: Император Александр III и президент Франции Сади Карно / Публичное достояние

Экономику укрепили стабильность и бурный рост промышленности. В России ввели квартирный налог, повысились косвенные налоги и налоги с доходов. На водку, табак, сахар, нефть установили акцизные сборы, новыми податями обложили городские дома, торговлю, промыслы, доходы от денежных капиталов. Повысили таможенные пошлины на товары из-за границы. Только с 1882 по 1885 года пошлины выросли более чем на 30%, плюс 23 миллиона рублей в год дало значительное сокращение армии. Правда, все эти меры не спасли от голода 1891–1892 годов, что разразился в результате экономического кризиса из-за сильнейшего неурожая. Хотя государство посильно помогло пострадавшим, в Черноземье и Среднем Поволжье погибло около 400 тысяч человек.

Фото: Раздача хлеба голодающим детям в Нижегородской губернии / Публичное достояние

Национальный вопрос Внутренняя политика императора предусматривала русификацию всех народов империи. В школах и прочих учебных заведениях можно было преподавать лишь на государственном языке, а во главе администраций окраинных земель поставили исключительно русских чиновников. Деятельность национальных культурных обществ объявили нелегальными. «Прилетело» и евреям: с 1882 года им категорически запрещали проживать вне черты города или местечка. Нельзя было селиться в сельской местности и заниматься хозяйством, а с 1891-го начали принудительно выселять из Москвы. ВУЗы получили жесткие квоты на обучение инородцев, появились ограничения в выборе профессии (например, нельзя было работать юристами). Единственные евреи, которых не касались эти запреты и ущемления, были «выкресты». Так называли иудеев, что отказались от вероисповедания своих предков и приняли христианство. После крещения они получали русские имена и более не считались инородцами.

Интересно Интересующихся подробностями можно смело отослать к биографии гения русского пейзажа Исаака Левитана. Ему, как «лицу иудейского вероисповедания» пришлось в 1892 году покинуть Москву и некоторое время жить в Тверской и Владимирской губерниях. Лишь благодаря хлопотам друзей, художнику в виде особого исключения позволили вернуться. Интересующихся подробностями можно смело отослать к биографии гения русского пейзажа Исаака Левитана. Ему, как «лицу иудейского вероисповедания» пришлось в 1892 году покинуть Москву и некоторое время жить в Тверской и Владимирской губерниях. Лишь благодаря хлопотам друзей, художнику в виде особого исключения позволили вернуться.

Фото: «Владимирка» — дорога, по которой гнали в Сибирь каторжан, 1892 год. Исаак Левитан / Публичное достояние

Вопросы культуры Александр III подчеркивал, что его всегда интересовало только благо народа и величие России. Он стремился дать империи «внутренний и внешний мир», чтобы она могла «свободно и спокойно развиваться, нормально крепнуть, богатеть и благоденствовать». По части мира все действительно удалось: император был единственным монархом России, при котором не было войн. Именно по велению Царя-Миротворца создали Императорский российский исторический музей. Кроме того, самодержец способствовал открытию петербуржского Русского музея и передал в его коллекцию два десятка картин мастеров русской живописи. Во времена царствования Александра III сформировалась русская опера и заменила на сцене итальянскую. Началось увлечение русскими народными песнями и появились первые оркестры народных инструментов. Например, в 1888 по инициативе царя состоялся первый концерт Великорусского оркестра балалаечников.

Интересно Однажды некий солдат Орешкин напился в кабаке, начал буянить. Его пытались урезонить с помощью портрета самодержца, но хулиган заявил: «А плевал я на вашего государя императора!». Служивого арестовали и уже собирались наказать за оскорбление царствующей особы, но Александр III, ознакомившись c делом, поставил резолюцию: «Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал». Однажды некий солдат Орешкин напился в кабаке, начал буянить. Его пытались урезонить с помощью портрета самодержца, но хулиган заявил: «А плевал я на вашего государя императора!». Служивого арестовали и уже собирались наказать за оскорбление царствующей особы, но Александр III, ознакомившись c делом, поставил резолюцию: «Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал».

Фото: Император Александр III с женой и старшими детьми в Гатчине, 1886 год / Публичное достояние

«Священная дружина» Еще в марте 1881 года, практически сразу после убийства Александр II, его сын санкционировал создание тайной монархической организации для борьбы с революционным террором. Руководство отдали представителям высшей аристократии, которые выбрали скромное название «Святая дружина», позже, впрочем, первое слово исправили на «Священная». Император выделял немалые суммы на содержание организации и та обзавелась многочисленной агентурой в России и за границей, выслеживала народовольцев и, говорили, даже планировала ответить им терактами. Кстати, в свое время в самарском отделе «Священной дружины» начал свою карьеру Петр Столыпин (да, тот самый, в честь которого вагоны и галстук). «Дружина» плотно сотрудничала (и даже соперничала) с по­ли­ци­ей, издавала за рубежом несколько якобы бы революционных газеток, которые революционеров же и дискредитировали, до­во­дя их тео­рии до пол­но­го аб­сур­да. Кроме того, члены организации негласно охраняли царя и членов его семьи в Санкт-Петербурге и поездках по стране. Были данные, будто «дружинники» договорились с пред­ста­ви­те­ля­ми «Народной во­ли» о пре­кра­щении теми тер­ро­ри­стической дея­тель­но­сти на время ко­ро­на­ции Алек­сан­д­ра III и под­го­тов­ки к ней. Официально «Дружину» распустили 1 января 1883-го. Однако ходили слухи, что эта организация просто стала еще более тайной и работала как минимум до 1909 года.

Фото: Император Александр III на портрете кисти Н.Шилдера / Публичное достояние

Покушение и взрыв поезда Покушение на Александра III было назначено в марте 1887 года, как раз в день годовщины гибели предыдущего императора. Но организатор нападения загодя раззвонил о будущих планах, так что главных террористов-неудачников и горстку их товарищей арестовали до нападения. Среди них были старшие брат и сестра гимназиста Володи Ульянова — будущего вождя революции Ленина. Александра Ульянова вместе с четырьмя другими бомбистами повесили в Шлиссельбургской крепости. Остальных приговорили к пожизненным ссылкам или ссылкам на 20 лет, а непосредственно Анна Ульянова — пять лет.

Фото: Александр и Анна Ульяновы / Публичное достояние

Следующей осенью Александр III с семьей возвращался из Крыма в Санкт-Петербург и днем 17 октября 1888 года южнее Харькова царский поезд сошел с рельс. Погибло более 20 человек, но венценосная семья во время крушения не пострадала. Ходила легенда, будто император лично держал крышу вагона, полка его домочадцы выбрались из обломков.

Интересно До сих пор ходит конспирологическая версия, будто эта катастрофа была очередным покушением на Александра III. Но о деталях происшествия решили не распространяться, так как в деле якобы были замешены члены великокняжеских семей, которых щедро финансировали из-за границы. До сих пор ходит конспирологическая версия, будто эта катастрофа была очередным покушением на Александра III. Но о деталях происшествия решили не распространяться, так как в деле якобы были замешены члены великокняжеских семей, которых щедро финансировали из-за границы.

Фото: Крушение царского поезда, 1888 год / Публичное достояние

Позднее крушение «аукнулось» императору болями в пояснице. Постепенно ухудшался аппетит, лицо стало землистым, часто болело сердце. Слабость Александра III сделала его и царицу более сговорчивыми, так что они наконец-то дали согласие на помолвку цесаревича и Алисы Гессен-Дармштадтской, впоследствии — Александры Федоровны. Доктора отправили государя в Ливадию и там 1 ноября 1894 года в 14 часов 15 минут, сидя в кресле, 49-летний Александр III Миротворец скончался. Спустя полтора часа после этого в ливадийской Крестовоздвиженской церкви присягнул на верность престолу новый император — Николай II, который, в отличие от отца, заслужил прозвание Кровавый.