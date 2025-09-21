Мир потрясут катастрофы? К чему готовиться в финале осеннего коридора затмений
Последнее солнечное затмение 2025 года состоится 21 сентября. Как это событие повлияет на жизнь на Земле и какие решение стоит принимать — в материале 360.ru.
Жизнь вернется в привычный темп
Солнечные затмения всегда воспринимались как моменты, когда привычный ход событий словно прерывается и уступает место новым возможностям. Последним аккордом осеннего коридора затмений 2025 года станет событие 21 сентября.
«Солнечное затмение 21 сентября — это не только затмение, но и финал коридора затмений, который начался 7 сентября», — объяснил Life.ru астролог Борис Зак.
Этот период заставил многих задуматься о внутренних процессах и лучше услышать себя. Последнее в этом году солнечное затмение пройдет в знаке зодиака Дева. Это поможет сгладить напряжение, скопившееся за время коридора.
«Наверняка многие заметили, что важные процессы в жизни в этот период замедлились. С затмением 21 сентября этот период закончится, и жизнь вернется в привычный темп, а некоторые процессы даже ускорятся», — отметил эксперт.
На личном уровне представители разных знаков зодиака почувствуют, что с мертвой точки сдвинулось то, что давно беспокоило.
Насилие, конфликты и катастрофы
Ждать спокойствия в мировом плане при этом не приходится, отметил Зак.
«На уровне государств мы, к сожалению, будем наблюдать активизацию разного рода конфликтов. Масла в огонь еще подливает и образовавшийся в этот день квадрат Марс–Плутон, который повышает склонность людей к насильственным действиям и повышает вероятность серьезных катастроф», — рассказал он.
По его словам, благодаря затмению в знаке Дева большинство конфликтов будут носить прагматичный характер.
То есть у любого давления в ближайший лунный месяц будет своя конкретная цель.
Борис Зак
астролог
Зак напомнил, что солнечное затмение совпадает с новолунием, открывающим новый цикл. В этот период принято ставить цели.
«Так как новолуние будет в знаке зодиака Дева, лучше всего ставить цели прагматичные, приземленные и связанные либо со своими рабочими обязанностями, либо со здоровьем», — посоветовал астролог.
Он призвал проявить осторожность в инициативах, которые касаются новых связей и знакомств. Последнее солнечное затмение — не повод для тревоги, а возможность перевести дух и разложить по полочкам накопленное за последние недели.