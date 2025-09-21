Мир потрясут катастрофы? К чему готовиться в финале осеннего коридора затмений

Последнее солнечное затмение 2025 года состоится 21 сентября. Как это событие повлияет на жизнь на Земле и какие решение стоит принимать — в материале 360.ru.

Жизнь вернется в привычный темп

Солнечные затмения всегда воспринимались как моменты, когда привычный ход событий словно прерывается и уступает место новым возможностям. Последним аккордом осеннего коридора затмений 2025 года станет событие 21 сентября.

«Солнечное затмение 21 сентября — это не только затмение, но и финал коридора затмений, который начался 7 сентября», — объяснил Life.ru астролог Борис Зак.

Этот период заставил многих задуматься о внутренних процессах и лучше услышать себя. Последнее в этом году солнечное затмение пройдет в знаке зодиака Дева. Это поможет сгладить напряжение, скопившееся за время коридора.

«Наверняка многие заметили, что важные процессы в жизни в этот период замедлились. С затмением 21 сентября этот период закончится, и жизнь вернется в привычный темп, а некоторые процессы даже ускорятся», — отметил эксперт.

На личном уровне представители разных знаков зодиака почувствуют, что с мертвой точки сдвинулось то, что давно беспокоило.