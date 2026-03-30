Метротрам, призраки и жетоны-бублики. Все о российском метро и немного больше

Как связаны Ленинградский метрополитен и Дорога жизни? Можно ли найти под землей приятелей динозавров? В подземках каких городов есть призраки? Где прячется «метро Шредингера», которого нет и в то же время оно есть? Ответы на эти вопросы и множество других фактов о подземных дорогах России — в материале 360.ru.

Советский и российский метрополитен К началу XX века метрополитен уже не был новинкой: поезда больше полувека сновали в утробах городов Великобритании и США. Чуть попозже подтянулись Европа, Греция, Аргентина и Япония. Советский Союз озаботился вопросом подземки летом 1931 года: на пленуме Центрального комитета Компартии решили строить метро в Москве. Торжественное открытие состоялось уже 15 мая 1935 года — в 06:45 пассажиры вошли в поезд на станции «Сокольники». Первая линия была чуть длиннее 11 километров и шла до «Парка культуры» с ответвлением от «Охотного ряда» до «Смоленской». Поначалу состав одного электропоезда включал четыре вагона, а позднее шесть — поток людей увеличился.

Другие города СССР обзавелись метрополитеном уже после Великой Отечественной войны: в 60-е годы — Ленинград, потом Киев, Тбилиси и Баку. В 70-е — Харьков и Ташкент, в 80-е — Ереван, Минск, Горький, Новосибирск и Куйбышев. Метро полагалось не всем: его начинали проектировать, лишь когда население города достигало одного миллиона человек. Последними успели вскочить в поезд советского метростроя Свердловск и Днепропетровск. Впрочем, последний проект стал долгостроем: его начали в феврале 1981 года, еще при генсеке Леониде Брежневе, и первые пять станций открыли только зимой 1995 года. Позже появилась шестая, ставшая последней в этом проекте. Сегодня в России метрополитен действует в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Казани. В Волгограде работает метротрам — скоростной трамвай с подземными станциями. А в Омске метро нет, но все только о нем и говорят.

Московское метро — Московский метрополитен имени В. И. Ленина по протяженности находится на четвертом месте в мире и на первом — в России. Помимо метро, он включает линию железнодорожного пассажирского транспорта МЦК, внеуличный пассажирский железнодорожный транспорт МЦД и — до недавнего времени — монорельс. — Глубже всего в московском метро залегает «Парк Победы», глубина — 73 метра. Антиподом выступают «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии — всего пять метров. А «Воробьевы горы» — самая длинная и единственная станция в России, что расположена на мосту.

— Автором, пожалуй, самых красивых станций метро был Алексей Душкин. Один из его проектов — «Маяковская» — получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Кроме того, архитектор создал концепцию безоконного подземного пространства и новое направление — подземную урбанистику. — Символ московского метро — красную букву «М» — придумал архитектор Иван Таранов. Он лично и в соавторстве создал 11 станций, в том числе «Сокольники», «Спортивную», «ВДНХ», «Новокузнецкую». Кстати, последняя изначально писалась через дефис и не имеет никакого отношения к городу Новокузнецку, тем паче что он в те времена звался Сталинск.

— Изначально столичное метро было рассчитано на то, чтобы в случае необходимости работать бомбоубежищем. К сожалению, это второе назначение пригодилось во время войны. На станциях оборудовали питьевые фонтанчики и туалеты, в переходах работали магазины, парикмахерские, на «Курской» — библиотека. Людям оказывали медицинскую помощь, даже принимали роды. — Тогда же, во время Великой Отечественной, Московский метрополитен единственный раз за всю свою историю был закрыт — 16 октября 1941 года. Немецко-фашистские захватчики рвались к советской столице, и была угроза, что вражеские войска захватят Москву. Отдавать им метро никто не собирался, и его заминировали. К счастью, взрывать подземку не пришлось.

— Первые экспериментальные турникеты в метро установили на «Красных воротах», но новинка оказалась дорогой и неудобной. Следующую попытку предприняли в 1959 году: появилась «система автоматического контроля со свободным проходом» АКП-1. За пару лет этих контролеров разместили на всех станциях метрополитена. — Более 50 станций Московского метрополитена украшают ископаемые аммониты, брахиоподы, кораллы, наутилусы, белемниты и других древности. Самые богатые коллекции можно увидеть на облицовке «Парка Победы», «Электрозаводской», «Добрынинской», «Площади Ильича» и «Арбатской».

— Если названия станций в московском метро объявляет мужчина, то состав двигается к центру города и по часовой стрелке на Кольцевой линии. Женщина — от центра и против часовой стрелки. Голоса в шутку зовут «начальник» и «жена»: один зовет на работу, другая — домой. Такую систему предложило еще в СССР Общество слепых для удобства ориентации незрячих пассажиров. — Московское метро много раз появлялось на киноэкранах. Первый раз это случилось в 1936 году: в картине «Цирк» в кадр попали станция «Охотный Ряд» и эскалатор с пассажирами. А потом, уже после войны, фильмография пополнилась замечательными лентами «Добровольцы», «Я шагаю по Москве» и многими другими. Да что там, столичная подземка даже в мультфильмы попала!

Метро Санкт-Петербурга — Разговоры о прокладке метрополитена в столице Российской империи начались еще в конце XIX века (при том, что в Петербурге тогда не было даже электрического трамвая). Но император Николай II отклонил эти «подземные» идеи. Оно и к лучшему: практически все проекты были аналогами парижского или венского метро, что никак не подходило для города на Неве. — Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени В. И. Ленина задумали строить в начале 1941 года. Рабочие уже приступили к прокладке линии Автово — Финляндский вокзал, но началась Великая Отечественная война. Открытие метро отложилось до 1955 года.

— Управлял работами инженер Иван Зубков. При строительстве московского метро он прошел путь от начальника смены до руководителя шахты и был награжден медалью «За трудовую доблесть». Когда работы в подземке свернули, он спас более миллиона человек: в 1942 году под его руководством построили ледовую переправу через Ладожское озеро — Дорогу жизни. — Метрополитен Ленинграда, а теперь уже Санкт-Петербурга — самый глубокий в мире. Сегодня он насчитывает шесть линий и 75 станций, восемь из них признаны объектами культурного наследия России. Правда, дизайн «Площади Восстания», «Технологического института» и «Нарвской» через год после открытия пришлось менять: там были изображения Сталина.

— Станцию «Дачное» задумывали как первую открытую станцию метро. Но проработала она недолго, и со временем пришлось ее вовсе закрыть: погодные условия Северной столицы не подходят для наземного метрополитена. — «Адмиралтейская» держит пальму первенства самой глубокой станции метро в России и СНГ. Открытие планировалось в сентябре 1997-го, но трудности со строительством сделали из нее «призрак», который поезда проезжали без остановки. Станция заработала лишь в декабре 2011 года.

Интересно Петербуржцам неоднократно обещали расширить метрополитен: открыть новые станции, пустить новую ветку. И каждый раз что-то мешало. Теперь жители города на Неве шутят, что когда-нибудь московская подземка просто дотянется до Северной столицы.

— Свой низкий баритон метрополитену подарил диктор Ленинградского телевидения Михаил Быков. Лишь в 2009 году в честь празднования дня города его заменили на голоса Эдиты Пьехи, Александра Розенбаума, Михаила Боярского и Геннадия Орлова. — Фирменная буква «М» ленинградского метро отличалась от московской только цветом — она была синей. Уже во времена Санкт-Петербурга было решено обзавестись «собственным уникальным логотипом, который был бы везде узнаваем и легко отличим». Новую букву с изгибами ног поддержали неназванные эксперты, художники и психологи.

Метро Нижнего Новгорода — Нижегородский метрополитен начали строить в октябре 1973 года. Первой станцией стала «Ленинская». Ее вестибюль украшен витражами и памятником рабочему-метростроевцу. Официальное открытие шести станций первой линии протяженностью почти восемь километров состоялось 20 ноября 1985 года. — За год до открытия в котловане станции «Московская» обрушились стены. Погибли двое рабочих из студенческой бригады. После в народе начали говорить, что они, мол, стали гулять призраками по туннелям и станциям. Наиболее дурную славу по этому поводу получила станция «Заречная». Рабочие метро и местные гиды активно поддерживают эту городскую легенду и регулярно подсыпают новые подробности.

— Есть в нижегородском метро и другой призрак — станция «Ярмарка». Ее начали строить в 1993 году на синей линии между станциями «Московская» и «Стрелка». Но вскоре работы остановили, и теперь законсервированный объект можно лишь иногда заметить из окна поезда. — Дольше всех строилась «Горьковская»: от закладки до открытия в 2012 году прошло четыре с половиной года. Виной всему были нехватка средств и трудности с инженерными решениями. Сегодня на этой станции находится комната забытых вещей.

— «Московская» — единственная, которую проектировали не местные, а столичные архитекторы. Благодаря этому нижегородцы получили четыре уникальные флорентийские мозаики с видами Москвы. Это самая широкая станция и единственная с четырьмя действующими путями. — Некоторое время жетоны на поездку в метро были дырявыми. Да, бронзовые кругляшки имели отверстия в центре, словно бублик. Однажды выяснилось, что в нескольких городах монетки были практически одинаковыми, а стоили по-разному. Например, в Санкт-Петербурге — 18 рублей, а в Нижнем Новгороде — всего девять. Вот и пришлось сделать радикальное отличие.

Метро Новосибирска — Идея построить подземку в Новосибирске появилась еще в середине 50-х. Однако первый и единственный метрополитен в Сибири начали строить 12 мая 1979 года. На митинге в районе будущей станции «Октябрьская» торжественно забили первую сваю. Открытие же состоялось 7 января 1986 года. — Из-за особенностей климата — местная среднегодовая температура может опускаться ниже нуля — Новосибирский метрополитен претендует на звание самого экстремального в мире. Также он занимает четвертое место в России по числу станций.

— Для отделки использовали гранит, мрамор, стекло, цветные цементы, художественную и облицовочную керамику. Также добавили минералы с Дальнего Востока, Урала, из Сибири, Средней Азии и Грузии. А вот двум последним, современным станциям достались керамогранит, алюминиевые и металлопластиковые панели, нержавеющая сталь, полимерные покрытия. — Для Новосибирского метро был сооружен самый длинный в мире крытый метромост. Он проходит над рекой Обью, его длина вместе с береговыми эстакадами составляет 2145 метров.

— Вестибюли некоторых станций встроены в самые обычные дома. К моменту создания подземки застройка была уже плотной, вот и пришлось прокладывать пути прямо под зданиями, в том числе и жилыми. Кстати, метро тут неглубокое — ниже всех, на 16 метров, под землю уходит «Сибирская». — Круглые витражные вставки на станции «Речной вокзал» изображают Новосибирск, Омск, Барнаул, Томск, Бийск, Новокузнецк, Тюмень, Тобольск и Мангазею. Последняя считается первым русским заполярным городом в Сибири. Поселение исчезло в XVII веке, и современные исследователи до сих пор спорят о его местоположении и даже о факте существования в целом.

Метро Самары — Первый план Самарского метрополитена подготовили еще во время Великой Отечественной войны. Но его отложили в долгий ящик — страна нуждалась в восстановлении. Только в ноябре 1977 года началась разработка нового проекта, а в 1980 году загудело строительство. — Открытие подземки состоялось в 1987 году. Поначалу она получила имя «Куйбышевский метрополитен». Спустя год после того, как в 1991 году городу вернули его историческое название, вывеску сменили на «Самарский метрополитен». В 2013 году ему присвоено имя председателя исполкома горсовета Алексея Росовского.

— Одной из первых планировали открыть станцию «Крылья Советов». Однако ей было суждено обратиться в призрак: ради ускорения запуска всей линии вместо нее выгнали временную станцию «Юнгородок». А так как нет ничего более постоянного, чем временное, то она работает до сих пор. Кстати, это единственная наземная станция. — «Алабинская» — рекордсмен по долгострою: станцию начали возводить в 2007 году, открыли для пассажиров в 2015-м, а второй вестибюль достроили только через восемь лет.

Метро Екатеринбурга — Екатеринбургский метрополитен открылся весной 1991 года — последняя подземка, открытая в Советском Союзе. Пусть это всего девять станций одной линии, но ежедневно там перевозят более 100 тысяч пассажиров. — Есть в этом метро и заброшенная станция — «Бажовская». Ее начали было возводить в ноябре 1992-го и планировали сдать через пять лет. Однако из-за задержек зарплат рабочим сроки открытия переносились. Наконец, в 2003 году, строительство законсервировали до неведомых времен.

Метро Казани — Казанский метрополитен носит звание самого молодого и самого безопасного метро в России. Строительство началось в 1997 году, а открытие приурочили к тысячелетию города — 27 августа 2005 года. — Пока у казанской подземки только одна линия длиной почти 17 километров. Ее 11 станций (одна — «Аметьево» — наземная) оформлены в национальном стиле. Например, «Кремлевская» украшена мозаиками с сюжетами из сказок и башнями, напоминающими Казанский кремль.

Почти метро Волгоградский метротрам — Строго говоря, скоростной трамвай Волгограда не относится к системе метрополитенов. Он появился в 1984 года лишь потому, что очень длинный — более 60 километров — город никак не дотягивал до миллионника, и ему не полагалось метро. Вот и решили запустить уникальный трамвайный маршрут, часть станций которого находится под землей. — Сегодня этот единственный в России метротрам входит в тройку самых известных достопримечательностей Волгограда. А российский журнал Forbes включил его в дюжину самых интересных трамвайных маршрутов мира.

Омский метрополитен — Метро в Омске последовательно обещали открыть в 1997-м, затем в 2008-м, 2012-м, 2015-м и, наконец, 2016 году как подарок к 300-летию города. Но празднования прошли, а подземка так и не появилась. Причин было множество, но пока нет ни одной, чтобы все-таки завершить строительство. — Несостоявшийся метрополитен стал поводом для многочисленных шуток. Омичи утверждают, что в их метро невозможно заблудиться, а вагоны такие тихие, что их и не слышно, и не видно. Еще говорят, будто строители случайно докопались до входа в царство мертвых, вот и пришлось все спешно засыпать. Ну и вовсю хвастают «схемой метрополитена Омска» с единственной точкой на карте.

— Своеобразным символом омского метро стала знаменитая Winged Doom, или «Омская птица». Ее, кстати, придумал и нарисовал немецкий художник Хайко Мюллер безо всякой оглядки на родину Егора Летова. Но с осени 2009 года его странный персонаж зажил своей жизнью и часто предупреждает интернет-пользователей: «Не пытайтесь покинуть Омск!»