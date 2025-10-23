Сегодня 03:01 Месяц больших перемен для мира. Тамара Глоба сделала прогноз на ноябрь 0 0 0 Фото: Katharina Hild/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com Интересное

Наводнения

Землетрясения

Военные

Европа

Гороскопы

Ноябрь пройдет под знаком Стрельца, который принесет в жизнь людей и целых стран большие перемены. Чего ждать и как действовать, рассказала астролог Тамара Глоба.

Общая ситуация в мире Глоба опубликовала видео с прогнозом на странице своего центра. «Мы с вами вступаем в один из самых ярких периодов. Ноябрь — месяц Скорпиона, и в это время мы с вами увидим огромное количество перемен, переворотов и изменений, которые полностью перевернут мир», — сказала она. Этим знаком зодиака управляют Марс и Плутон, которые дают ему огромную силу. Для многих стран завершится беспокойный период. Законы утратят силу, а люди, которые прочно стояли у власти, потеряют ее.

Фото: РИА «Новости»

Перемены затронут, по словам Глоба, в первую очередь, Европу, Южную Америку, Среднюю Азию и Восток. Возможность укрепить и создать новые связи появится у Индии и стран Юго-Восточной Азии. «Это время, когда власти и силы военные, включатся в события, связанные с двумя полярными мирами. И уже с начала месяца мы увидим эти крупные изменения», — сказала она. Возродятся прежние творческие союзы. Объявятся новые лидеры.

Эти люди, которые заявят о себе и вместе с народом будут бороться за перемены, в последующие периоды будут вынуждены отстаивать свою правоту, имя и принципы. Тамара Глоба Астролог

Вопросы, связанные с привычной финансовой системой, начнут уходить в прошлое. Встречная волна, касающаяся новых возможностей, систем оплаты и расчетов, проявит себя весь месяц. Удачные дни в ноябре 2025 года: астропрогноз Несмотря на живучесть, воинственность, выносливость и стремление к достижениям, Скорпион — женский знак. Отсюда стремление к жизни по интуиции. В ноябре людей охватит нежелание засиживаться на одном месте, находиться вдалеке от событий, стремление бороться за правду. В начале и особенно третьей декаде месяца не исключены стихийные бедствия: наводнения, землетрясения, пожары. Путешествия Глоба рекомендовала планировать 2, 4, 5, 8, вечер 12, ночь на 13, 20, 21, 22, ночь на 23, 27, 28, первая половина 29, ночь на 30 ноября. Гороскоп на ноябрь по знакам зодиака В жизнь Овнов придут издалека встречи, события и контакты. Они разовьют бурную деятельность, связанную с дорогой. В этом отношении наиболее удачными станут две первые декады ноября, а в третьей представителям знака придется быть внимательными к финансам.

Фото: Wang Lei/Xinhua / www.globallookpress.com

Тельцы почувствуют перемены в вопросах интеллектуальной деятельности, договоров, работы. В третьей декаде ноября возникнут трудности в семье. Поддержат старые друзья. Начало месяца станет для Близнецов удачным в вопросах, связанных с творчеством и личными отношениями. Во второй декаде ноября возможен разлад с партнерами и противниками, членами семьи и близкими. В финансах проблем не предвидится. Раки уже довольно прочно стоят на своих позициях, этот успех принесет значительный доход. Появится возможность укрепить авторитет. В работе начнется новый интересный период. Насыщенная личная жизнь начнется у Львов, произойдет много знакомств и встреч. Во второй половине ноября нужно присмотреть за имуществом. Важные дела придут от любящих людей. Большую роль в жизни Дев сыграют вопросы дома, отношений с родственниками и друзьями. Предстоит работать и обучаться на дому. Ноябрь для них — хорошее время для ремонта. Промахи и потери возможны в торговле в третьей декаде ноября.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com

В круг общения Весов войдут новые люди. Эти связи пригодятся в дальнейшем. Представителям этого знака поступят интересные предложения. На работе с середины ноября будут плестись интриги. В ноябре Скорпионы ощутят в полной мере свою природу. Произойдут испытания, которые заставят страдать и одновременно порадуют. Не стоит рвать отношения с любящими людьми, такой риск возможен в третьей декаде месяца. Удачное время для того, чтобы почувствовать значимость своих идей для окружающих начнется у Стрельцов. Во второй половине месяца возможны кражи и потери. Козероги ощутят большие перемены, в том числе в отношениях с партнерами и коллегами вдали от дома. За представителями этого знака будут наблюдать, оценивая их потенциал. Им предложат новую деятельность, и в этом деле важно не брать на себя слишком много. Для Водолеев этот период наполнен успехами и трудностями в работе и личных отношениях. В первые две декады ноября произойдут встречи, которые разовьют дальнейшую деятельность. Важно воспользоваться тем, что преподнесет жизнь. Рыбам нужно мобилизовать все силы и внимание. Это удачное время для карьеры, придут новые предложения для развития новых планов и идей. В дороге они почувствуют себя успешными и любимыми. В третьей декаде нужно быть особенно внимательными к новым знакомствам.