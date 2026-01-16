Сегодня 21:39 Мертвый Пол Маккартни и гастролирующий двойник: самые известные теории заговора о смерти лидера The Beatles 0 0 0 Фото: Пол Маккартни, 24 апреля 1966 года. SVEN SIMON / www.globallookpress.com Интересное

Великобритания

Катастрофы

Фанаты

ДТП

Музыка

История

Теории заговора

Почти полвека назад, 16 января 1957 года, в Ливерпуле открылся клуб The Cavern. Именно там начали выступать еще никому не известные и не знавшие нотной грамоты мальчишки, которые прозвали себя The Beatles. Секрет их популярности до сих пор остается одной из самых больших загадок. Впрочем, у группы есть и другие тайны, например — смерть Пола Маккартни.

Смерть Пола Маккартни Все началось 26 декабря 1965 года: Маккартни ехал на мопеде и попал в аварию. Отделался легко — сломанным зубом и шрамом на верхней губе, который решил скрыть, отрастив усы. Спустя чуть больше года, 7 января 1967-го, битл в компании Мика Джаггера, Брайана Джонса, Кита Ричардса и других приятелей снова оказался в ДТП, на этот раз уже на автомобиле. За рулем Mini Cooper Маккартни был один из друзей его знакомых, именно он и разбил машину, а сам попал в больницу. Авто битла фанаты отлично знали. Поэтому известие, что он попал в аварию, а водителя («О, конечно это был Пол! Кто же еще мог управлять его тачкой?!») увезли на скорой, разнеслось со скоростью света сначала по Великобритании, а потом и по всему миру.

Фото: Поклонницы The Beatles, 15 октября 1963 года. Daily Herald Archive/NMeM / www.globallookpress.com

Поползли слухи, что Маккартни погиб. То, что он выходил на сцену, давал интервью и автографы, ничего не меняло: жадные продюсеры якобы не хотели терять барыши от The Beatles, а новый музыкант мог снизить прибыли. Вот и подыскали двойника, а остальные участники квартета были связаны контрактами и не могли рассказать правду. В те времена — убийство 35-го президента США Джона Кеннеди, сексуальная революция, война во Вьетнаме, культура хиппи — недоверие к официальным источникам информации зашкаливало. Молодежь готова была верить практически в любую теорию заговора, где фигурировали алчные представители власти и истеблишмент. Историю о гибели Маккартни многократно опровергали сами битлы, их друзья, родня, коллеги, но все было бесполезно. Доходило до того, что некие эксперты проводили сравнения записей Маккартни до предполагаемой катастрофы и после и утверждали, что голоса принадлежат разным людям.

Фото: Концерт The Beatles, Мюнхен, 24 июня 1966 года. Rauchwetter / www.globallookpress.com

Abbey Road Конспирологи говорили, что на самом деле в ночь аварии Маккартни подвозил до дома некую поклонницу в синем платье. Именно на нее намекает фото убегающей девушки на обратной стороне конверта альбома Abbey Road. К тому же там есть буквы, по которым доморощенные нумерологи вычислили, что музыканта похоронили в аббатстве Святой Сесилии на острове Уайт. Лицевая сторона конверта еще более информативна. Номер автомобиля Volkswagen Beetle слева — LMW 28IF. Так, LMW означало Linda McCartney Weeps — «Линда Маккартни плачет», а 28IF — возраст Маккартни к выходу этой пластинки (так-то ему было 27, но конспирологи заявили, что считали от дня зачатия).

Фото: Volkswagen Beetle с номером LMW 28IF. Holger Hollemann / www.globallookpress.com

Шагающие по улице Эбби-Роуд битлы на самом деле якобы изображают похоронную процессию. Джон Леннон в белом представляет священника, Ринго Старр в черном — несущий гроб, Джордж Харрисон в джинсовом наряде — могильщик. Босой и идущий не в ногу с остальными участниками квартета некурящий Маккартни (точнее, его двойник) с сигаретой в правой руке изображал покойника. К тому же Abbey Road был единственным альбомом The Beatles, на лицевой стороне которого не было названия группы. Ведь без Маккартни «Ливерпульской четверки» не существовало — остались лишь трое. Да и в песне Come Together из этой же пластинки Джон Леннон поет строчку: One and one and one is three — «Один, и один, и один — это три».

Фото: Обложка альбома Abbey Road группы The Beatles, 1969 год / Публичное достояние

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Еще раньше визуальное доказательство смерти Маккартни нашли на обложке альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Во-первых, там музыканты и картонные знаменитости стояли не над клумбой, как все думали, а над свежевырытой могилой, во-вторых, над головой Пола рука комика Исси Бонна, что можно расценивать как знак смерти. К тому же в руках у битла черная дудка.

Фото: Обложка альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967 год / Публичное достояние

Кроме того, на барабане вместо надписи Lonely hearts — «Одинокие сердца» фанаты с помощью приставленного к конверту пластинки зеркала смогли разглядеть I one x ix he die — «Я один из тех, кто умирает». На левом рукаве Маккартни был шеврон с буквами OPD, что можно расшифровать как Officially Pronounced Dead — «Официально объявлен мертвым». Также считалось, что подсказки есть в песнях. Например, в композиции She’s Leaving Home указали день и время гибели — Wednesday morning at 5 o’clock as the day begins — «В среду утром, в 5 часов, когда начнется рабочий день».

Интересно Кстати, если кому интересно, то сержант Рэнди Пеппер возглавлял команду охраны «Ливерпульской четверки» во время их путешествия по Канаде. На память битлам подарили нашивки с буквами OPP, что расшифровывалось как «Полиция провинции Онтарио». Хотя полицейский не был поклонником The Beatles, музыканты решили отблагодарить его за опеку новым альбомом. Кстати, если кому интересно, то сержант Рэнди Пеппер возглавлял команду охраны «Ливерпульской четверки» во время их путешествия по Канаде. На память битлам подарили нашивки с буквами OPP, что расшифровывалось как «Полиция провинции Онтарио». Хотя полицейский не был поклонником The Beatles, музыканты решили отблагодарить его за опеку новым альбомом.

The White Album Еще одним откровением для конспирологов стал двойной альбом The Beatles 1968 года, более известный как The White Album — «Белый альбом». Внутрь вложили постер — фотографию Маккартни в ванне: глаза закрыты, голова над водой, словно отрезанная от тела. В нижнем углу и вовсе разглядели в смазанном пятне скелет. В песне Glass Onion Леннон поет: And here’s another clue for yoa all — the Walrus was Paul — «И вот еще одна подсказка для всех вас — моржом был Пол». Это почти наверняка была отсылка к «Алисе в Стране чудес», но нашлись те, кто решил, будто так зашифровали символ смерти. В конце Strawberry Fields Forever есть фраза I buried Paul — «Я похоронил Пола». До сих пор есть фанаты, которые верят: если прокрутить песню Revolution 9 задом наперед, то вместо слов Number nine слышно Turn me on, dead man — «Заведи меня, мертвец». Еще кто-то умудрился разобрать в бормотании между композициями I’m So Tired и Blackbird фразу: Paul is dead, man, miss him, miss him — «Пол умер, чувак, я скучаю по нему, очень скучаю по нему».

Фото: Джордж Харрисон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джон Леннон, 1967 год. via www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Magical Mystery Tour Песня Am the Walrus из альбома Magical Mystery Tour считается зашифрованным отчетом Леннона об автокатастрофе, что случилась «в тот дурацкий вторник». В начале там звучат ноты, схожие с сиреной скорой помощи, а фраза Yellow matter custard dripping from a dead dog’s eye — «Желтая масса с заварным кремом, капающая из глаза дохлой собаки» — описывает раны Маккартни. Строчка Pretty little policemen in a row — «Хорошенькие маленькие полицейские выстроились в ряд» — говорит, что копам, которые приехали к месту аварии, заплатили за молчание. I am he as you are he as you are me and we are all together, то есть «Я — это он, как и ты — это он, как и ты — это я, и мы все вместе» считают признанием, что всем оставшимся битлам запретили говорить правду. Все это сумасшествие сильно раздражало «Ливерпульскую четверку», но хорошо влияло на продажи пластинок. Даже спустя более полувека множество битломанов уверены в том, что Маккартни погиб в 60-х, а его двойник до сих пор дурачит публику. Ведь ничтожная вероятность, что это правда, все-таки остается…