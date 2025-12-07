Mayday и «пять дней в Париже»: секретные фразы стюардесс о ЧП

Авиаэксперт Прядка: действия экипажа самолета при ЧП четко прописаны

Markus Mainka, РИА Новости
Фото: Markus Mainka, РИА Новости/www.globallookpress.com

Зачастую при возникновении нештатных ситуаций на борту пассажиры самолета остаются в неведении о том, что случилось. И после успешного приземления люди жалуются на одно и то же: никто ничего не сообщил. Оправданы ли действия экипажа и какие кодовые слова он использует в случае ЧП — в материале 360.ru.

Как действует экипаж самолета при нештатной ситуации

Авиаэксперт Виктор Прядка отметил, что у каждой авиакомпании есть свои тонкости в регламенте действий при нештатной ситуации. Но любой экипаж будет занят тем, чтобы предпринять необходимые меры для ее разрешения.

«Если вместо этого стюардессы будут заниматься другим делом, вступать в разговоры с пассажирами, драгоценное время будет утеряно, а пассажиры могут разволноваться», — объяснил он.

Фото: РИА «Новости»

На случай задымления в салоне или возгорания двигателя, добавил Прядка, все прописано, так же как и для аварийной посадки.

Если стюардесса объявит, что произошло возгорание двигателя, пассажиры могут начать волноваться, вставать со своих мест и ходить по центральному проходу. В случае аварийной ситуации это довольно неприятно и опасно: центровка самолета меняется и так далее.

Лучшая помощь экипажу при возникновении ЧП, по мнению собеседника 360.ru, — не отвлекать его. Пассажирам нужно следовать рекомендациям, которые дают бортпроводники.

«Если поступила информация, что всем нужно пристегнуться, занять более удобное положение на случай аварийной ситуации, то это действие самое благоприятное», — подчеркнул Прядка.

Иногда существующий регламент целесообразно нарушить, чтобы спасти жизни пассажиров, но решение об этом будет принимать экипаж.

Фото: РИА «Новости»

Зачем экипажу самолета кодовые слова

Чтобы не разжигать панику, обычно бортпроводники используют кодовые слова при общении друг с другом. Более того, члены экипажа проходят курс о том, как себя вести и что говорить при чрезвычайной ситуации.

Существующие формулировки распространять запрещают, а используют только в случае крайней необходимости.

Примеры кодовых слов при ЧП на борту

Kay Nietfeld
Фото: Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
Jochen Tack
Фото: Jochen Tack/www.globallookpress.com

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов пояснил, что сигнал Mayday в том числе предполагает возможность экстренной посадки даже вне аэродрома — на любую подобранную площадку.

«Естественно, обязательно поддерживают связь с землей, чтобы все было подконтрольно при таком снижении и проходило максимально безопасно», — пояснил он.

Романов также напомнил, что в инструкции для экипажа самолета все действия на случай отказа какой-либо из систем расписаны строго по пунктам.

«В любом случае экипаж должен выполнить процедуру, чтобы пассажиры сидели пристегнутыми, чтобы не было движения при каких-то изменениях», — добавил собеседник 360.ru.

