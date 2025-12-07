Mayday и «пять дней в Париже»: секретные фразы стюардесс о ЧП
Авиаэксперт Прядка: действия экипажа самолета при ЧП четко прописаны
Зачастую при возникновении нештатных ситуаций на борту пассажиры самолета остаются в неведении о том, что случилось. И после успешного приземления люди жалуются на одно и то же: никто ничего не сообщил. Оправданы ли действия экипажа и какие кодовые слова он использует в случае ЧП — в материале 360.ru.
Как действует экипаж самолета при нештатной ситуации
Авиаэксперт Виктор Прядка отметил, что у каждой авиакомпании есть свои тонкости в регламенте действий при нештатной ситуации. Но любой экипаж будет занят тем, чтобы предпринять необходимые меры для ее разрешения.
«Если вместо этого стюардессы будут заниматься другим делом, вступать в разговоры с пассажирами, драгоценное время будет утеряно, а пассажиры могут разволноваться», — объяснил он.
На случай задымления в салоне или возгорания двигателя, добавил Прядка, все прописано, так же как и для аварийной посадки.
Если стюардесса объявит, что произошло возгорание двигателя, пассажиры могут начать волноваться, вставать со своих мест и ходить по центральному проходу. В случае аварийной ситуации это довольно неприятно и опасно: центровка самолета меняется и так далее.
Лучшая помощь экипажу при возникновении ЧП, по мнению собеседника 360.ru, — не отвлекать его. Пассажирам нужно следовать рекомендациям, которые дают бортпроводники.
«Если поступила информация, что всем нужно пристегнуться, занять более удобное положение на случай аварийной ситуации, то это действие самое благоприятное», — подчеркнул Прядка.
Иногда существующий регламент целесообразно нарушить, чтобы спасти жизни пассажиров, но решение об этом будет принимать экипаж.
Зачем экипажу самолета кодовые слова
Чтобы не разжигать панику, обычно бортпроводники используют кодовые слова при общении друг с другом. Более того, члены экипажа проходят курс о том, как себя вести и что говорить при чрезвычайной ситуации.
Существующие формулировки распространять запрещают, а используют только в случае крайней необходимости.
Примеры кодовых слов при ЧП на борту
- Mayday — аварийная ситуация на борту, в том числе отказ двигателя или пожар.
- Pan-pan — фраза, которую используют при менее серьезных ЧП; иногда означает какой-либо сбой в работе систем; если произнесена трижды — он незначительный.
- Easy Victor — необходимость эвакуации из салона, произносят только при личном контакте с экипажем.
- «Синий сок» — неисправность туалета.
- «Товарищ командир» / «господин капитан» — ЧП на борту / захват самолета.
- «Пять дней в Париже» — передача информации о пассажире; цифра обозначает номер пассажирского ряда, первая буква места назначения — номер места; их меняют в зависимости от того, о чем идет речь.
- «Пакс» — используют для пассажиров, вызывающих подозрение или требующих дополнительного внимания.
- «Умка» — ребенок без сопровождения взрослых.
- «Код Адам» — сигнал о пропаже ребенка.
- «Код браво» — предупреждение о потенциальной угрозе безопасности (подозрительный человек, предмет).
- «Нести ли рыбу?» — на борту возникли серьезные технические или внутренние проблемы.
- «Бумажная работа в самый последний момент» — намек на задержку рейса по нештатной причине.
- 7500 — попытка угона или захвата самолета.
- 7600 — потеряна связь с диспетчерами.
- 7700 — наступление аварийной ситуации, которую нужно разрешить немедленно.
Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов пояснил, что сигнал Mayday в том числе предполагает возможность экстренной посадки даже вне аэродрома — на любую подобранную площадку.
«Естественно, обязательно поддерживают связь с землей, чтобы все было подконтрольно при таком снижении и проходило максимально безопасно», — пояснил он.
Романов также напомнил, что в инструкции для экипажа самолета все действия на случай отказа какой-либо из систем расписаны строго по пунктам.
«В любом случае экипаж должен выполнить процедуру, чтобы пассажиры сидели пристегнутыми, чтобы не было движения при каких-то изменениях», — добавил собеседник 360.ru.