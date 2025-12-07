Сегодня 13:19 Mayday и «пять дней в Париже»: секретные фразы стюардесс о ЧП Авиаэксперт Прядка: действия экипажа самолета при ЧП четко прописаны 0 0 0 Фото: Markus Mainka, РИА Новости / www.globallookpress.com Эксклюзив

Зачастую при возникновении нештатных ситуаций на борту пассажиры самолета остаются в неведении о том, что случилось. И после успешного приземления люди жалуются на одно и то же: никто ничего не сообщил. Оправданы ли действия экипажа и какие кодовые слова он использует в случае ЧП — в материале 360.ru.

Как действует экипаж самолета при нештатной ситуации Авиаэксперт Виктор Прядка отметил, что у каждой авиакомпании есть свои тонкости в регламенте действий при нештатной ситуации. Но любой экипаж будет занят тем, чтобы предпринять необходимые меры для ее разрешения. «Если вместо этого стюардессы будут заниматься другим делом, вступать в разговоры с пассажирами, драгоценное время будет утеряно, а пассажиры могут разволноваться», — объяснил он.

Фото: РИА «Новости»

На случай задымления в салоне или возгорания двигателя, добавил Прядка, все прописано, так же как и для аварийной посадки.

Если стюардесса объявит, что произошло возгорание двигателя, пассажиры могут начать волноваться, вставать со своих мест и ходить по центральному проходу. В случае аварийной ситуации это довольно неприятно и опасно: центровка самолета меняется и так далее.

Лучшая помощь экипажу при возникновении ЧП, по мнению собеседника 360.ru, — не отвлекать его. Пассажирам нужно следовать рекомендациям, которые дают бортпроводники. «Если поступила информация, что всем нужно пристегнуться, занять более удобное положение на случай аварийной ситуации, то это действие самое благоприятное», — подчеркнул Прядка. Иногда существующий регламент целесообразно нарушить, чтобы спасти жизни пассажиров, но решение об этом будет принимать экипаж.

Фото: РИА «Новости»

Зачем экипажу самолета кодовые слова Чтобы не разжигать панику, обычно бортпроводники используют кодовые слова при общении друг с другом. Более того, члены экипажа проходят курс о том, как себя вести и что говорить при чрезвычайной ситуации. Существующие формулировки распространять запрещают, а используют только в случае крайней необходимости. Примеры кодовых слов при ЧП на борту Mayday — аварийная ситуация на борту, в том числе отказ двигателя или пожар.

Pan-pan — фраза, которую используют при менее серьезных ЧП; иногда означает какой-либо сбой в работе систем; если произнесена трижды — он незначительный.

Easy Victor — необходимость эвакуации из салона, произносят только при личном контакте с экипажем.

«Синий сок» — неисправность туалета.

«Товарищ командир» / «господин капитан» — ЧП на борту / захват самолета.

«Пять дней в Париже» — передача информации о пассажире; цифра обозначает номер пассажирского ряда, первая буква места назначения — номер места; их меняют в зависимости от того, о чем идет речь.

Фото: Kay Nietfeld / www.globallookpress.com

«Пакс» — используют для пассажиров, вызывающих подозрение или требующих дополнительного внимания.

«Умка» — ребенок без сопровождения взрослых.

«Код Адам» — сигнал о пропаже ребенка.

«Код браво» — предупреждение о потенциальной угрозе безопасности (подозрительный человек, предмет).

«Нести ли рыбу?» — на борту возникли серьезные технические или внутренние проблемы.

«Бумажная работа в самый последний момент» — намек на задержку рейса по нештатной причине.

7500 — попытка угона или захвата самолета.

7600 — потеряна связь с диспетчерами.

7700 — наступление аварийной ситуации, которую нужно разрешить немедленно.

Фото: Jochen Tack / www.globallookpress.com

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов пояснил, что сигнал Mayday в том числе предполагает возможность экстренной посадки даже вне аэродрома — на любую подобранную площадку. «Естественно, обязательно поддерживают связь с землей, чтобы все было подконтрольно при таком снижении и проходило максимально безопасно», — пояснил он. Романов также напомнил, что в инструкции для экипажа самолета все действия на случай отказа какой-либо из систем расписаны строго по пунктам. «В любом случае экипаж должен выполнить процедуру, чтобы пассажиры сидели пристегнутыми, чтобы не было движения при каких-то изменениях», — добавил собеседник 360.ru.