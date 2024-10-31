Не по-женски. «Мартина» накроет Москву снегопадами и холодами

Ноябрь в Москве и Подмосковье начнется с похолодания. Виной тому — штормовой циклон «Мартина», который принесет снег с дождем и сильным ветром. Каким будет прогноз погоды на ближайшие дни и как пережить непогоду метеозависимым людям, выяснил 360.ru.

Циклон «Мартина» В ночь на пятницу, 1 ноября, на Москву и область обрушится штормовой циклон «Мартина», сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Москве в утренние часы при ухудшении видимости до одного километра начнутся заряды мокрого снега, переходящего примерно в 09:00 в интенсивные ливневые дожди, которые тут же смоют нарождающийся символический снежный покров высотой менее сантиметра», — уточнил синоптик. По его словам, циклон принесет осадки — выпадет примерно 27 миллиметров, то есть половина месячной нормы для ноября.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал 360.ru, откуда в столицу пришел холодный фронт.

«Основной циклон расположен над Белым морем. Вокруг него, как планеты вокруг Солнца, вращаются циклоны поменьше. Одним из них и стал циклон „Мартина“, как его прозвали коллеги из Германии. Он принесет в Москву холодный фронт из мест, где уже холодно. Например, из Якутии», — отметил метеоролог. На этом контрасте в городе и области ожидается похолодание. Ночью специалисты прогнозируют штормовой ветер и осадки. «Будет преимущественно дождь с элементами мокрого снега, местами сильного. Выпадет примерно 13 миллиметров осадков», — добавил Цыганков. По его предположениям, в ближайшие дни температура все же останется плюсовой: днем — от +4 до +6, ночью опустится до уровня от 0 до -1, в Московской области — до -4.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Прогноз погоды на выходные в Москве и Подмосковье «В выходные температура воздуха понизится до нуля, по ночам — слабый „минус“ с сильной гололедицей. Дожди перейдут в снегопады, временный снежный покров начнет формироваться с 3 ноября, а 4 и 5 ноября достигнет четырех-шести сантиметров», — отметил Гришковец. С ним согласился Цыганков. «На следующей неделе начнутся небольшие морозы — влияние на погоду окажет уже другой, более холодный циклон. Так, ночью 4 ноября температура опустится до -4, 5-го числа — от -2 до -7. Днем тоже будет холодно — до -3. С воскресенья на понедельник пройдет снег, который сформирует временный покров. Он растает примерно через полтора-два дня», — уточнил метеоролог.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Как пережить непогоду метеозависимым москвичам В ближайшие дни люди, страдающие от метеозависимости, могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность и другие неприятные симптомы. Чтобы пережить непогоду, стоит: Соблюдать режим дня . Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет организму адаптироваться к изменениям погоды.

Питаться правильно . Ешьте больше овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы. Избегайте фастфуда, сладостей и других вредных продуктов.

Избегать стресса . Как правило, он усугубляет симптомы метеозависимости. Практикуйте методы релаксации: йогу, медитации или глубокое дыхание.

Принимать лекарства. Если есть хронические заболевания, которые обостряются при изменении погоды, строго соблюдайте рекомендации лечащего врача и не пропускайте прием препаратов. Следуя этим рекомендациям, можно легче пережить непогоду и снизить дискомфорт от проявлений метеозависимости.