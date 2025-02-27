27 февраля 2025 00:39 Малый парад планет 2025: где увидеть его в Москве и Подмосковье Ученый Эйсмонт рассказал, как и когда увидеть парад планет в феврале 0 0 0 Фото: Moscow Planetarium/Twitter.com / www.globallookpress.com Интересное

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В феврале 2025 года с Земли можно будет наблюдать завораживающее зрелище — парад планет, когда в ночном небе выстроятся в ряд несколько планет Солнечной системы. В этот раз парад назвали малым. Что это за астрономическое явление и можно ли увидеть его невооруженным глазом — в материале 360.ru.

Парад планет в феврале 2025: когда наблюдать Парад планет можно будет наблюдать из разных точек земного шара с конца февраля по начало марта. В Москве и Подмосковье астрономическое явление будет видно 28 февраля, с 18:30 до 21:30 по местному времени. Что такое парад планет и почему на этот раз он «малый» Во время парада планет несколько небесных тел словно выстраиваются в одну линию или близко друг к другу — это видимое явление с точки зрения Земли. Такие события происходят с определенной периодичностью, но полные парады, в котором участвуют все восемь планет Солнечной системы, включая нашу, бывают крайне редко. В феврале наблюдатели смогут увидеть только Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран, рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.

Фото: NASA/Twitter.com / www.globallookpress.com

«В конце февраля планеты догоняют друг друга, но какие-то отстают. В силу того, что их периоды не совпадают, получается такое относительное движение. И иногда случается „стройный“ парад», — уточнил ученый. Февральский парад назвали малым, поскольку Меркурий в этот раз участвовать не будет, а Уран окажется практически не различим. Как увидеть февральский парад планет в Москве и Подмосковье Парад планет довольно трудно увидеть невооруженным глазом, но с помощью элементарного бинокля — можно, рассказал Эйсмонт.

Фото: Lucas Aguayo/dpa / www.globallookpress.com

Также можно использовать телескоп. Помимо спецтехники, следует заранее подумать над местом, оно должно иметь хороший обзор. Если вечером 28 февраля будет ясно, облака не помешают наблюдателям с Земли. Лучше всего начинать следить за парадом планет за час до предполагаемого события и спустя час по его завершении. Помните, что планеты, в отличие от звезд, не мерцают.

Интересно Мерцание звезд вызвано турбулентностью в атмосфере Земли. Когда свет от далекой звезды проходит через слои атмосферы, он преломляется и искажается, создавая эффект мерцания. Свет от планет из-за их большего углового размера менее подвержен этим искажениям. Атмосферные флуктуации усредняются, и мерцание становится незаметным. Мерцание звезд вызвано турбулентностью в атмосфере Земли. Когда свет от далекой звезды проходит через слои атмосферы, он преломляется и искажается, создавая эффект мерцания. Свет от планет из-за их большего углового размера менее подвержен этим искажениям. Атмосферные флуктуации усредняются, и мерцание становится незаметным.

Влияет ли парад планет на самочувствие и работу техники Существует множество мифов и легенд, связанных с парадом планет. Научных доказательств того, что он может влиять на самочувствие и работу техники, нет. Планеты находятся на огромном расстоянии от Земли. Даже если они выстраиваются в одну линию, это не создает никаких дополнительных физических эффектов. Эйсмонт подтвердил, что астрономическое явление никак не отразится на людях.

Мы склонны оценивать самочувствие с оглядкой на астрономические события. Однако к науке это не имеет никакого отношения, это больше астрология. Парад планет не повлияет на наше здоровье и настроение. Возможно, он повлияет на получение эстетического удовольствия от зрелища.

Тем не менее некоторые люди утверждают, что во время парада планет они чувствуют себя необычно, испытывают головные боли или перепады настроения. Дело в том, что эти «симптомы» могут быть вызваны другими факторами: стрессом, усталостью или изменениями погоды. Еще есть эффекта ноцебо (обратное плацебо), когда ожидание негативного воздействия вызывает субъективное ухудшение самочувствия. Также нет научных доказательств того, что во время парада планет происходят сбои и помехи в работе техники. Скорее всего, это вызвано другими причинами, такими как технические неисправности или проблемы с подключением.