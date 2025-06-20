Лунный посевной календарь на июль 2025 года. Благоприятные дни для работы в саду и огороде
Июль — жаркая пора для дачников и огородников. Чтобы растения хорошо развивались и дали богатый урожай, важно брать во внимание лунные циклы. Когда и какие работы на земле следует выполнять в середине лета 2025 года, учитывая фазы небесного светила, выяснил 360.ru.
Фазы Луны в июле 2025 года
- растущая — 1–9 июля;
- полнолуние — 10 июля;
- убывающая — 11–23 июля;
- новолуние — 24 июля;
- растущая — 25–31 июля.
Благоприятные дни для работы с растениями
Плодовые культуры: томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки
С 5-е по 9-е, 25–31 июля. Растущая Луна способствует активному созреванию надземной части растений. Особенно удачны те сутки, когда небесное тело проходит через плодородные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы.
Корнеплоды: морковь, свекла, редис, картофель, репа
С 11-го по 16-е, 19–23 июля. Убывающая Луна благоприятствует развитию корневой системы. Лучшие дни, когда небесное тело в Тельце, Козероге или Деве.
Зелень и листовые овощи: салат, петрушка, укроп, капуста, шпинат
С 5-е по 9-е, 25–31 июля. Усиливается рост зелени. Особенно удачные периоды при нахождении спутника Земли в водных знаках: Рак, Скорпион, Рыбы.
Цветы
Их сеют в июле в следующие даты:
- однолетники — 1-6, 27–31 июля;
- двухлетники, многолетники — 1-6, 19-22, 27–31 июля;
- луковичные, клубневые — 1-6, 14,15, 19-22, 27–31 июля.
Не лучшими днями для посева цветочных культур в 2025 году будут 10, 13, 23, 24, 25, 26 июля.
Неблагоприятные дни для работы в огороде и саду
- Полнолуние 10 июля и новолуние 24 июля — не рекомендуются посадка, пересадка и обрезка растений;
- Луна в бесплодном знаке Водолея два дня — 17 и 18 июля. Лучше заняться прополкой или планированием работ.
Рекомендации по уходу за растениями
- Полив: наиболее эффективен 5–9, 25–31 июля — на растущую Луну в водных знаках Зодиака;
- Подкормка: 5-9, 25–31 июля нужно работать с органическими удобрениями, а 11–16, 19–23 июля — с минеральными (корнеплоды);
- Прополка и прореживание: 11–16, 19–23 июля на убывающую;
- Обрезка побегов и веток: тогда же;
- Борьба с вредителями: 17–18, 27–28 июля. В эти дни небесное тело будет находиться в Овне, Близнецах и Водолее;
- Работы возле корней: 10 июля на полнолуние;
- Заготовка семян: 1 и 27–29 июля.
Прививать кустарники или деревья в июле 2025 года специалисты не рекомендуют.
Какие еще факторы учесть для сбора богатого урожая
Не пересаживать растения в жару
В это время они испытывают двойной стресс — от повреждения корней и высокой температуры. В жару корневая система медленнее восстанавливается. При этом испарение влаги через листья происходит в два-три раза интенсивнее, чем обычно.
Если пересадка необходима, то делать это следует в пасмурную погоду или перед дождем. Переносить растения нужно с большим комом земли и использовать биостимуляторы (эпин, циркон, НВ-101). Первые пять-семь дней пересаженную зелень следует затенять.
Правила полива в жару
- Утром — до семи часов. Растения успевают впитать воду до жары;
- Вечером — после 18 часов. Почва долго остается влажной.
Если же поливать культуры при высоких температурах, то листья могут получить ожоги, что иногда провоцирует грибковые болезни.
Поливать следует под корень и теплой водой — от 20 до 25 градусов. Также можно организовать капельный полив.
Признаки теплового стресса
- листья поникают днем, ночью восстанавливаются;
- появление светлых пятен на листьях (ожоги);
- скручивание листовых пластин;
- опадание цветков и завязей.
При температуре выше +35 градусов у большинства растений замедляется фотосинтез. В такую жару лучше воздержаться от любых работ, кроме полива.