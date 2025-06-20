Лунный посевной календарь на июль 2025 года. Благоприятные дни для работы в саду и огороде

Июль — жаркая пора для дачников и огородников. Чтобы растения хорошо развивались и дали богатый урожай, важно брать во внимание лунные циклы. Когда и какие работы на земле следует выполнять в середине лета 2025 года, учитывая фазы небесного светила, выяснил 360.ru.

С 5-е по 9-е, 25–31 июля. Растущая Луна способствует активному созреванию надземной части растений. Особенно удачны те сутки, когда небесное тело проходит через плодородные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы.

Луна в бесплодном знаке Водолея два дня — 17 и 18 июля. Лучше заняться прополкой или планированием работ.

Полнолуние 10 июля и новолуние 24 июля — не рекомендуются посадка, пересадка и обрезка растений;

Не лучшими днями для посева цветочных культур в 2025 году будут 10, 13, 23, 24, 25, 26 июля.

Их сеют в июле в следующие даты:

С 5-е по 9-е, 25–31 июля. Усиливается рост зелени. Особенно удачные периоды при нахождении спутника Земли в водных знаках: Рак, Скорпион, Рыбы.

С 11-го по 16-е, 19–23 июля. Убывающая Луна благоприятствует развитию корневой системы. Лучшие дни, когда небесное тело в Тельце, Козероге или Деве.

Прививать кустарники или деревья в июле 2025 года специалисты не рекомендуют.

Борьба с вредителями: 17–18, 27–28 июля. В эти дни небесное тело будет находиться в Овне, Близнецах и Водолее;

Обрезка побегов и веток: тогда же;

Подкормка: 5-9, 25–31 июля нужно работать с органическими удобрениями, а 11–16, 19–23 июля — с минеральными (корнеплоды);

Полив: наиболее эффективен 5–9, 25–31 июля — на растущую Луну в водных знаках Зодиака;

Какие еще факторы учесть для сбора богатого урожая

Не пересаживать растения в жару

В это время они испытывают двойной стресс — от повреждения корней и высокой температуры. В жару корневая система медленнее восстанавливается. При этом испарение влаги через листья происходит в два-три раза интенсивнее, чем обычно.

Если пересадка необходима, то делать это следует в пасмурную погоду или перед дождем. Переносить растения нужно с большим комом земли и использовать биостимуляторы (эпин, циркон, НВ-101). Первые пять-семь дней пересаженную зелень следует затенять.

Правила полива в жару

Утром — до семи часов. Растения успевают впитать воду до жары;

Вечером — после 18 часов. Почва долго остается влажной.

Если же поливать культуры при высоких температурах, то листья могут получить ожоги, что иногда провоцирует грибковые болезни.

Поливать следует под корень и теплой водой — от 20 до 25 градусов. Также можно организовать капельный полив.