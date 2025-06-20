Лунный посевной календарь на июль 2025 года. Благоприятные дни для работы в саду и огороде

Oksana Korol/Business Online
Фото: Oksana Korol/Business Online/www.globallookpress.com

Июль — жаркая пора для дачников и огородников. Чтобы растения хорошо развивались и дали богатый урожай, важно брать во внимание лунные циклы. Когда и какие работы на земле следует выполнять в середине лета 2025 года, учитывая фазы небесного светила, выяснил 360.ru.

Фазы Луны в июле 2025 года

Благоприятные дни для работы с растениями

Плодовые культуры: томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки

С 5-е по 9-е, 25–31 июля. Растущая Луна способствует активному созреванию надземной части растений. Особенно удачны те сутки, когда небесное тело проходит через плодородные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы.

Oksana Korol/Business Online
Фото: Oksana Korol/Business Online/www.globallookpress.com

Корнеплоды: морковь, свекла, редис, картофель, репа

С 11-го по 16-е, 19–23 июля. Убывающая Луна благоприятствует развитию корневой системы. Лучшие дни, когда небесное тело в Тельце, Козероге или Деве.

Зелень и листовые овощи: салат, петрушка, укроп, капуста, шпинат

С 5-е по 9-е, 25–31 июля. Усиливается рост зелени. Особенно удачные периоды при нахождении спутника Земли в водных знаках: Рак, Скорпион, Рыбы.

Цветы

Их сеют в июле в следующие даты:

Не лучшими днями для посева цветочных культур в 2025 году будут 10, 13, 23, 24, 25, 26 июля.

Неблагоприятные дни для работы в огороде и саду

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Рекомендации по уходу за растениями

Прививать кустарники или деревья в июле 2025 года специалисты не рекомендуют.

Фото: Медиасток.рф

Какие еще факторы учесть для сбора богатого урожая

Не пересаживать растения в жару

В это время они испытывают двойной стресс — от повреждения корней и высокой температуры. В жару корневая система медленнее восстанавливается. При этом испарение влаги через листья происходит в два-три раза интенсивнее, чем обычно.

Если пересадка необходима, то делать это следует в пасмурную погоду или перед дождем. Переносить растения нужно с большим комом земли и использовать биостимуляторы (эпин, циркон, НВ-101). Первые пять-семь дней пересаженную зелень следует затенять.

Правила полива в жару

Если же поливать культуры при высоких температурах, то листья могут получить ожоги, что иногда провоцирует грибковые болезни.

Поливать следует под корень и теплой водой — от 20 до 25 градусов. Также можно организовать капельный полив.

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Признаки теплового стресса

При температуре выше +35 градусов у большинства растений замедляется фотосинтез. В такую жару лучше воздержаться от любых работ, кроме полива.

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