Лунный календарь стрижек на май-2026: благоприятные дни для похода к парикмахеру

Май 2026 года обещает два полнолуния, а значит, и у любителей менять прическу будет больше «спорных» дней для похода к парикмахеру. Волосы могут начать расти быстрее или, наоборот, почти остановиться в росте — все зависит от фазы Луны и знака зодиака. Когда лучше стричься, чтобы сохранить форму, а когда — чтобы отрастить шевелюру, и в какие дни стоит воздержаться от экспериментов — в лунном календаре стрижек от 360.ru.

Фазы Луны в мае-2026

В следующем месяце произойдет довольное редкое событие — сразу два полнолуния.

Как фазы Луны влияют на рост волос

Астрологи уверены, что стрижка в определенный день лунной фазы даст тот или иной эффект. В зависимости от того, чего хочется добиться, следует выбирать день для похода в салон красоты:

Когда идти стричься в мае-2026 по Луне

С советами относительно стрижек и процедур для волос 360.ru помогла астролог Любовь Калиновская.

1–2 мая

Полнолуние будет на оси Телец —Скорпион. Она сильно влияет на психоэмоциональное состояние, особенно на ресурсы: деньги и финансы.

«Я не рекомендую делать кардинальные перемены в своей внешности: ухода в другой цвет, другую форму прически. На эмоциях мастер может отрезать больше положенного, переборщить с краской — увеличить время выдерживания или состав. Велик риск заплатить очень много, но уйти от парикмахера разочарованным», — объяснила эксперт.

Можно провести уходовые процедуры для волос.

3–4 мая

В этот день лучше идти к знакомому мастеру, который уже знает волосы человека. Также хорошо попасть к специалисту с «легкой» рукой, если хочется экспериментов.

«Нужно учитывать, что Луна будет убывающей, и любые стрижки и окрашивания, с одной стороны, будут благоприятны, чтобы форма держалась долго. Если кто-то стремится к тому, чтобы как можно медленнее отрастали корни», — отметила Калиновская.

5–7 мая

Если дата похода в салон красоты попадает на этот период, важно правильно донести мысль мастеру, какой именно результат хочется получить. Можно показать фото примеров или сформулировать максимально четко, особенно если это какие-то кардинальные перемены.

В момент работы будет не лишним следить за действиями мастера и вовремя направлять его в нужное русло. Лучше выбирать топовые места, люксовые салоны, где работают опытные специалисты.

«Луна в эти дни будет в Козероге, а этот знак любит официальность, большой опыт, доверие. Важно и самому понимать, что именно хочется воплотить в жизнь. Только в этом случае все пройдет гладко — даже цена работы будет приемлемой», — уточнила астролог.

8–10 мая

Это самые лучшие дни, когда велика вероятность получить наилучший из возможных результатов. Это отличное время для знакомства с новыми услугами, например, уходом, также удастся приятно пообщаться с мастером.

«Луна в Водолее любит все новое, модное, современное. В эти дни можно экспериментировать с формами стрижек, цветом», — объяснила Калиновская.

11–12 мая

Астролог посоветовала 11 мая обходить салоны красоты стороной. Велика вероятность, что мастер не поймет, что человек хочет, может опоздать, быть глубоко в своих мыслей, из-за чего допустит ошибку.

12 мая, наоборот, менять стиль можно смело. Допускаются даже эксперименты с новым специалистом — он наверняка поймет человека и сможет воплотить его фантазии. Все это будет на уровне интуиции — в этот день ее нужно слушать особенно внимательно.

Возможно, цена будет не такой, на которую рассчитывал клиент, но и она будет приемлемой.

«Будет душевное общение с мастером, он поймет сердцем, что нужно человеку, изменит его стиль. 12 мая — хороший день для стрижки», — отметила Калиновская.

13–14 мая

Астролог порекомендовала отказаться от похода к парикмахеру в этот период. Исключение можно сделать только тем, кто носит короткие стрижки и хочет кардинальных перемен и ультра-модных форм.

«Я имею ввиду тех, кто хочет отрезать длинные волосы и сделать короткое боб-каре. Всех остальных поход к парикмахеру разочарует: мастер может быть грубым, резким, отрезать лишнее, пепельный блонд может получится желтым или даже оранжевым», — указала эксперт.

15–16 мая

Дни, предшествующие новолунию, которое будет находиться в знаке Тельца — знаке красоты и стабильности. Время отлично подойдет для тех, кто не любит перемены.

«Если человек давно стрижется в одной форме, красится в один и тот же цвет, да еще и у знакомого мастера, то его поход в салон окажется очень успешным. Все получится ровно так, как того хочется. Кроме того, результат продержится в течение всего месяца, потому что Луна спрячется за Солнцем, благодаря чему не будет активного роста. По этой причине эти дни подходят для эпиляций, шугаринга, маникюра», — пояснила астролог.

14–17 мая

Это дни, предшествующие новолунию, и само новолуние 17 мая. В этот период можно заглядывать к своему мастеру исключительно для того, чтобы подстричь кончики, чтобы волосы росли и блестели.

«Это замечательные дни для всех процедур, которые способствуют росту, активации волосяных фолликул и корней. Также можно получить какую-то легкую прическу, и волосы после нее будут расти быстрее», — отметила астролог.

18–20 мая

Луна перейдет в Рака, но будет в соединении с Юпитером. Отличный день пойти в знакомый салон, чтобы постричь своих домашних — вторую половину, маму или детей. Получится не только нужная стрижка, но и сами волосы оздоровятся и будут блестеть.

21–22 мая

Луна в знаке Льва не будет благоволить к переменам в стиле.

«Женщина может захотеть чего-то грандиозного, какой-то огромной большой шевелюры, пышной прически. Но мастер, скорее всего, будет активно ее отговаривать. В итоге получится не тот результат. Или стрижка удастся, но ради этого придется пострадать», — объяснила Калиновская.

23–24 мая

Наступят хорошие дни, чтобы привести себя в порядок: сделать маникюр, педикюр, стрижку, что-то с бровями, ресницами.

«Велика вероятность, что человек попадет к замечательному профессионалу, который тонко чувствует и понимает, что нужно, уважает границы или желания клиента, благодаря чему получится сохранить энергию и сэкономить. Но лучше в эти дни не экспериментировать» — предостерегла астролог.

25–27 мая

Время подойдет для похода в модное место, чтобы сделать уходовые процедуры. Человека будут ждать приятное общение, отличный результат, велика вероятность записаться к хорошему мастеру очень быстро.

Однако следует помнить про финансы — готов ли человек заплатить приличную сумму за модную процедуру и сервис?

26–30 мая

В эти дни сохраняется растущая Луна, но она быстро набирает силу перед вторым в месяце полнолунием.

Период подойдет тем, кто жаждет экспериментов, не боится получить не тот результат, готов заплатить не ту сумму, на которую рассчитывал.

«Дни в Скорпионе могут привести к тому, что мастер сначала объявит одну цену, а потом выйдет как-то по-другому. Поэтому если и идти стричься в эти дни, то только к знакомому мастеру и без кардинальных изменений. Если человек не готов к переживаниям по поводу неудачной стрижки, ему лучше отложить это мероприятие до лучших дней», — предупредила астролог.

31 мая

в этот день лучше отказаться от смены имиджа: новой стрижки, цвета, формы. Астролог советует отложить поход в салон на более «безопасное» время.

