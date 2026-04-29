Сегодня 17:37 Лунный календарь стрижек на май-2026: благоприятные дни для похода к парикмахеру

Май 2026 года обещает два полнолуния, а значит, и у любителей менять прическу будет больше «спорных» дней для похода к парикмахеру. Волосы могут начать расти быстрее или, наоборот, почти остановиться в росте — все зависит от фазы Луны и знака зодиака. Когда лучше стричься, чтобы сохранить форму, а когда — чтобы отрастить шевелюру, и в какие дни стоит воздержаться от экспериментов — в лунном календаре стрижек от 360.ru.

Фазы Луны в мае-2026 В следующем месяце произойдет довольное редкое событие — сразу два полнолуния. Полная Луна — 1 мая;

Убывающая Луна — с 2 по 16 мая;

Новолуние — 17 мая;

Растущая Луна — с 18 по 30 мая;

Вторая полная Луна — 31 мая. Как фазы Луны влияют на рост волос Астрологи уверены, что стрижка в определенный день лунной фазы даст тот или иной эффект. В зависимости от того, чего хочется добиться, следует выбирать день для похода в салон красоты: Если стричься на растущую Луну, то волосы будут расти быстрее и могут прибавить сразу два-три сантиметра за месяц. Такие дни подойдут тем, кто хочет побыстрее отрастить шевелюру;

Если идти к парикмахеру на убывающую Луну, рост волос замедлится. Это будет полезно тем, кто хочет сохранить фигурную, сложную стрижку или цвет как можно дольше. Шевелюра не перестанет расти вовсе, однако рост заметно замедлится, утверждают астрологи.

Фото: Медиасток.рф

Когда идти стричься в мае-2026 по Луне С советами относительно стрижек и процедур для волос 360.ru помогла астролог Любовь Калиновская. 1–2 мая Полнолуние будет на оси Телец —Скорпион. Она сильно влияет на психоэмоциональное состояние, особенно на ресурсы: деньги и финансы. «Я не рекомендую делать кардинальные перемены в своей внешности: ухода в другой цвет, другую форму прически. На эмоциях мастер может отрезать больше положенного, переборщить с краской — увеличить время выдерживания или состав. Велик риск заплатить очень много, но уйти от парикмахера разочарованным», — объяснила эксперт. Можно провести уходовые процедуры для волос. 3–4 мая В этот день лучше идти к знакомому мастеру, который уже знает волосы человека. Также хорошо попасть к специалисту с «легкой» рукой, если хочется экспериментов. «Нужно учитывать, что Луна будет убывающей, и любые стрижки и окрашивания, с одной стороны, будут благоприятны, чтобы форма держалась долго. Если кто-то стремится к тому, чтобы как можно медленнее отрастали корни», — отметила Калиновская.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

5–7 мая Если дата похода в салон красоты попадает на этот период, важно правильно донести мысль мастеру, какой именно результат хочется получить. Можно показать фото примеров или сформулировать максимально четко, особенно если это какие-то кардинальные перемены. В момент работы будет не лишним следить за действиями мастера и вовремя направлять его в нужное русло. Лучше выбирать топовые места, люксовые салоны, где работают опытные специалисты. «Луна в эти дни будет в Козероге, а этот знак любит официальность, большой опыт, доверие. Важно и самому понимать, что именно хочется воплотить в жизнь. Только в этом случае все пройдет гладко — даже цена работы будет приемлемой», — уточнила астролог. 8–10 мая Это самые лучшие дни, когда велика вероятность получить наилучший из возможных результатов. Это отличное время для знакомства с новыми услугами, например, уходом, также удастся приятно пообщаться с мастером. «Луна в Водолее любит все новое, модное, современное. В эти дни можно экспериментировать с формами стрижек, цветом», — объяснила Калиновская.

Фото: Медиасток.рф

11–12 мая Астролог посоветовала 11 мая обходить салоны красоты стороной. Велика вероятность, что мастер не поймет, что человек хочет, может опоздать, быть глубоко в своих мыслей, из-за чего допустит ошибку. 12 мая, наоборот, менять стиль можно смело. Допускаются даже эксперименты с новым специалистом — он наверняка поймет человека и сможет воплотить его фантазии. Все это будет на уровне интуиции — в этот день ее нужно слушать особенно внимательно. Возможно, цена будет не такой, на которую рассчитывал клиент, но и она будет приемлемой. «Будет душевное общение с мастером, он поймет сердцем, что нужно человеку, изменит его стиль. 12 мая — хороший день для стрижки», — отметила Калиновская. 13–14 мая Астролог порекомендовала отказаться от похода к парикмахеру в этот период. Исключение можно сделать только тем, кто носит короткие стрижки и хочет кардинальных перемен и ультра-модных форм. «Я имею ввиду тех, кто хочет отрезать длинные волосы и сделать короткое боб-каре. Всех остальных поход к парикмахеру разочарует: мастер может быть грубым, резким, отрезать лишнее, пепельный блонд может получится желтым или даже оранжевым», — указала эксперт.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

15–16 мая Дни, предшествующие новолунию, которое будет находиться в знаке Тельца — знаке красоты и стабильности. Время отлично подойдет для тех, кто не любит перемены. «Если человек давно стрижется в одной форме, красится в один и тот же цвет, да еще и у знакомого мастера, то его поход в салон окажется очень успешным. Все получится ровно так, как того хочется. Кроме того, результат продержится в течение всего месяца, потому что Луна спрячется за Солнцем, благодаря чему не будет активного роста. По этой причине эти дни подходят для эпиляций, шугаринга, маникюра», — пояснила астролог. 14–17 мая Это дни, предшествующие новолунию, и само новолуние 17 мая. В этот период можно заглядывать к своему мастеру исключительно для того, чтобы подстричь кончики, чтобы волосы росли и блестели. «Это замечательные дни для всех процедур, которые способствуют росту, активации волосяных фолликул и корней. Также можно получить какую-то легкую прическу, и волосы после нее будут расти быстрее», — отметила астролог. 18–20 мая Луна перейдет в Рака, но будет в соединении с Юпитером. Отличный день пойти в знакомый салон, чтобы постричь своих домашних — вторую половину, маму или детей. Получится не только нужная стрижка, но и сами волосы оздоровятся и будут блестеть.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

21–22 мая Луна в знаке Льва не будет благоволить к переменам в стиле. «Женщина может захотеть чего-то грандиозного, какой-то огромной большой шевелюры, пышной прически. Но мастер, скорее всего, будет активно ее отговаривать. В итоге получится не тот результат. Или стрижка удастся, но ради этого придется пострадать», — объяснила Калиновская. 23–24 мая Наступят хорошие дни, чтобы привести себя в порядок: сделать маникюр, педикюр, стрижку, что-то с бровями, ресницами. «Велика вероятность, что человек попадет к замечательному профессионалу, который тонко чувствует и понимает, что нужно, уважает границы или желания клиента, благодаря чему получится сохранить энергию и сэкономить. Но лучше в эти дни не экспериментировать» — предостерегла астролог.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

25–27 мая Время подойдет для похода в модное место, чтобы сделать уходовые процедуры. Человека будут ждать приятное общение, отличный результат, велика вероятность записаться к хорошему мастеру очень быстро. Однако следует помнить про финансы — готов ли человек заплатить приличную сумму за модную процедуру и сервис? 26–30 мая В эти дни сохраняется растущая Луна, но она быстро набирает силу перед вторым в месяце полнолунием. Период подойдет тем, кто жаждет экспериментов, не боится получить не тот результат, готов заплатить не ту сумму, на которую рассчитывал. «Дни в Скорпионе могут привести к тому, что мастер сначала объявит одну цену, а потом выйдет как-то по-другому. Поэтому если и идти стричься в эти дни, то только к знакомому мастеру и без кардинальных изменений. Если человек не готов к переживаниям по поводу неудачной стрижки, ему лучше отложить это мероприятие до лучших дней», — предупредила астролог. 31 мая в этот день лучше отказаться от смены имиджа: новой стрижки, цвета, формы. Астролог советует отложить поход в салон на более «безопасное» время.