Когда сеять томаты, а когда — морковь? Лунный календарь на весну-2026 по месяцам

Планируя весенние работы в саду и огороде, опытные дачники часто сверяются не только с прогнозом погоды, но и с фазами Луны. Считается, что положение спутника Земли влияет на жизненные процессы растений, определяя оптимальное время для посадки, обрезки или прополки. Как правильно составить график работ в соответствии с лунными циклами в течение весны 2026 года, выяснил 360.ru.

Влияние Луны на растения Традиция соотносить садовые работы с лунными фазами основана на наблюдениях. Так, принято соотносить посадки с циклом освещенности — сменой растущей и убывающей Луны. Считается, что на прибывающей Луне соки растений активно устремляются вверх, что благоприятствует развитию надземной части. Это оптимальное время для посева культур, урожай которых зреет над землей (томаты, огурцы, зелень), а также для подкормок. Убывающая Луна, напротив, направляет энергию к корням, что делает этот период подходящим для посадки корнеплодов (морковь, свекла), обрезки и борьбы с сорняками.

Фото: AntÃƒÆ’Ã‚Â�Nio Machado/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Лунный календарь на весну по месяцам Март 2026 Март — стартовый месяц для активной подготовки к сезону. Основное внимание стоит уделить рассаде и ранним посевам в теплицах. Наиболее благоприятные дни для посева и посадки Первый период растущей Луны (с 1 по 3 марта) — лучшее время для начала выращивания рассады культур, урожай которых формируется над землей. Посевы, сделанные в эту фазу, направляют энергию растения на развитие стеблей и листвы. Период убывающей Луны (с 3 по 19 марта) идеально подходит для посева корнеплодов (морковь, свекла, редис) на рассаду или в теплицу, а также для посадки луковичных цветов. В это время соки растений устремляются к корням, что способствует их хорошему укоренению. Второй период роста Луны (с 19 по 31 марта) вновь открывает окно для посева и высадки «вершков» — томатов, перцев, капусты, зелени. Растения, посаженные в эту фазу, отличаются активным ростом и крепкой надземной частью.

Работы с корневой системой и уход Убывающая Луна (3-19 марта) — оптимальное время для пикировки сеянцев, внесения органических удобрений, обрезки (санитарной или формирующей, если растение находится в состоянии покоя) и рыхления почвы. В эти дни все силы растения сконцентрированы в корнях. Нерекомендуемые дни для посадок Дни полнолуния (3 марта) и новолуния (19 марта) считаются непродуктивными для любых посевов, посадок и активных манипуляций с растениями. Лучше дать отдых и себе, и саженцам, ограничившись легким поливом или планированием работ.

Апрель 2026 В апреле посевная кампания перемещается в открытый грунт, а рассада требует закалки. Погода становится более устойчивой, что расширяет спектр работ. Наиболее благоприятные дни для посева и посадки Крайне короткий период растущей Луны (с 1 по 2 апреля) станет единственным окном для посевов и посадок, направленных на активный рост надземной части растений в первой половине месяца. Основной блок посевных работ в апреле лучше всего запланировать на период убывающей Луны (со 2 по 17 апреля), что оптимально для корнеплодов и культур с мощной корневой системой. Посевы, сделанные в это время, направят энергию растения на укоренение. Новый период роста Луны (с 17 по 30 апреля) открывает вторую волну посевов. Это лучшее время для посадки зелени, листовых и плодовых культур, чей урожай созревает над землей.

Работы с корневой системой и защитные мероприятия Убывающая Луна (2-17 апреля) — идеальная фаза для пикировки, прореживания всходов, внесения органических подкормок под корень, прополки и обработки почвы. Нерекомендуемые дни для основных работ

Дни полнолуния (2 апреля) и новолуния (17 апреля) — переходные и непродуктивные для посева, посадки и любых манипуляций с растениями. В это время лучше сосредоточиться на планировании и хозяйственных задачах.

Май 2026 Май — пик весенних посадок, время высадки рассады теплолюбивых культур в грунт и ухода за уже растущими растениями. Наиболее благоприятные дни (посев/посадка) Первый день месяца (1 мая), приходящийся на краткий период растущей Луны, теоретически подходит для посадок «вершков», однако полнолуние тогда же делает его неблагоприятным для любых серьезных работ с растениями. Основной период убывающей Луны (со 2 по 16 мая) — лучшее время для посева в открытый грунт корнеплодов (морковь, свекла, редис), посадки картофеля, лука на репку и многолетних цветов с мощной корневой системой. Энергия растений в эту фазу направлена вниз, что способствует мощному укоренению. Второй период роста Луны (с 16 по 31 мая, до 11:46) — идеальное время для высадки в грунт рассады томатов, перцев, огурцов, кабачков, всех видов капусты, а также для посева зелени, фасоли и декоративных летников. Фаза активизирует рост стеблей, листьев и формирование завязей.

Работы с корневой системой и уход Период убывающей Луны (2-16 мая) оптимален для всех видов работ с почвой: прополки, окучивания, рыхления, а также для внесения органических корневых подкормок, обрезки усов у клубники и формирования плетей. Неблагоприятные для посадок дни Полнолуние 1 мая и новолуние 16 мая — критические точки лунного цикла, в которые следует отказаться от посевов, посадок, пересадок и обрезки растений. Также неблагоприятным для начала важных агротехнических мероприятий будет короткий период второго убывания Луны 31 мая (после 11:46). В эти дни допустимы только полив, легкое рыхление и планирование.

Влияние лунного календаря на дачников Лунный календарь посадок не поможет в получении богатого урожая, убеждена агроном Елизавета Тихонова. Она рассказала 360.ru, что он лишь путает опытных садоводов и огородников. «Однажды ко мне пришли женщины, которые посадили цветную капусту в январе по лунному календарю. Я им говорю: вы что с ней делать будете в мае? У нее период вегетации равен 150 дням, максимум 160. Не выращивать же ее на подоконнике», — объяснила эксперт. По мнению Тихоновой, лунный календарь — это фантазия, которая не подтверждается многолетним опытом. Лучше всего опираться на агротехнические сроки: для высадки в грунт — 45 дней, для рассады — 50 дней. «Если человек планирует высадить культуру в мае, ему следует отсчитать назад 45—50 дней и прибавить 7—10 дней на период схожести», — подытожила специалист.