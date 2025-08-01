Сегодня 15:40 Когда сажать и собирать урожай. Лунный календарь на август–2025 для дачников 0 0 0 Фото: Сбор урожая капусты в Подмосковье / Медиасток.рф Интересное

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Август — время сбора урожая и подготовки сада к осени. Чтобы все сделать правильно, важно сверяться с лунными ритмами. В 2025 году благоприятные дни для посадок и обрезания распределены неравномерно, а некоторые периоды вовсе считаются опасными для работ с растениями. Когда лучше срывать ягоды, в какие дни обрезать кустарники и почему 22–24 августа вообще не стоит работать на даче, выяснил 360.ru.

Фазы луны в августе 2025 года В последний летний месяц 2025 года естественный спутник Земли будет находиться в следующих положениях: растущая луна — 1–8 августа;

полнолуние — 9 августа;

убывающая луна — 10–21 августа;

новолуние — 22–24 августа;

астущая луна — 25–31 августа.

Общие рекомендации для садоводов и огородников по лунным дням в августе–2025 1–2 августа — растущая луна в Скорпионе Это отличное время для посадки огурцов, перцев, баклажанов, капусты, зелени и корнеплодов. Рекомендуется обильно поливать, подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Можно посеять все виды цветов, посадить садовую землянику. А вот от обрезания растений и деления корней в эти дни лучше отказаться. Не советуют выкапывать картофель.

Фото: Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» в Крокус-Экспо / Медиасток.рф

3–5 августа — растущая луна в Стрельце Это благоприятные дни для уборки корнеплодов и сбора семян. Можно рыхлить, окучивать, пропалывать, обрабатывать землю от вредителей и болезней, удалять сухую траву. Рекомендуется сажать ампельные и вьющиеся цветы. Кроме того, это отличное время для сбора ягод и фруктов, но от полива и обрезания растений лучше воздержаться. 6–7 августа — растущая луна в Козероге Самое время для сбора урожая и посадки редиса, дайкона, репы или редьки. Огородники пропалывают и борются с вредителями и болезнями, пересаживают многолетники, луковичные и корневищные цветы. Можно перенести в другое место крыжовник, кусты смородины, землянику садовую. Работу с корнями стоит отложить.

8 августа — растущая луна в Водолее Допускается выкапывание картофеля. Можно начать убирать первый урожай на хранение, выполоть сорняки. Продолжается пора сбора поспевших ягод и фруктов. Можно постричь газон, провести борьбу от болезней и вредителей. Сеять, сажать и пересаживать растения, поливать их и подкармливать на растущую луну в Водолее не советуют.

Фото: ООО «Туровский тепличный комплекс» в Серпухове / Медиасток.рф

9 августа — полнолуние На полную луну работу в саду, огороде и на клумбах лучше отложить. 10–12 августа — убывающая луна в Рыбах В эти дни активно сажают огурцы, картофель, перцы, баклажаны, редис, редьку, дайкон, шпинат и салат. Можно заняться посадкой однолетников, многолетников, луковичных и корневищных цветов, земляники садовой. Допускается стрижка газона, умеренный полив и подкормка растений. Обработку химикатами и обрезание растений следует перенести на более подходящее время.

Фото: Выращивание картофеля на полях ООО «Сергиевское» в Коломне / Медиасток.рф

13–14 августа — убывающая луна в Овне В эти дни выкапывают картофель, плоды убирают на хранение, обрабатывают участок от вредителей и болезней. Допускается обрезание сухих веток, стрижка газона, борьба с сорняком. Сеять, пересаживать растения, обрезать их, поливать, подкармливать и проращивать зерна не стоит. 15–16 августа — убывающая луна в Тельце В середине месяца можно сеять овощи, поливать, удобрять, бороться с вредителями и болезнями. Допускается сажать многолетники, луковичные, корневищные культуры, землянику садовую. Пересаживать растения и работать с корнями в эти дни не следует.

Фото: Выращивание картофеля на полях ООО «Сергиевское» в Коломне / Медиасток.рф

17–18 августа — убывающая луна в Близнецах Можно выкапывать картофель, убирать его на хранение. Кроме того, это отличное время для окучивания, рыхления, прополки, борьбы с вредителями и болезнями. Можно начать перекапывать освободившиеся грядки. Многие в это время стригут газон, сажают ампельные и вьющиеся цветы. Пересадками, поливами и подкормками лучше заняться в другие дни. 19–20 августа — убывающая луна в Раке Хорошие дни, чтобы сеять редис, дайкон, шпинат и укроп. Продолжают собирать урожай, допускается полив, подкормка минеральными и органическими удобрениями. Цветоводы сажают однолетники и многолетники, отличное время для посадки ягодных кустарников и садовой земляники. Применение ядохимикатов в этот период не рекомендуется.

Фото: Балашиха. Пестовский парк / Медиасток.рф

21 августа — убывающая луна во Льве Отличный день для выкапывания картофеля, сбора урожая, перекапывания освободившихся грядок. Садоводы могут заняться обрезанием деревьев и кустарников, бороться с вредителями и болезнями. Посадки, поливы, подкормки рекомендуется отложить.

Фото: Городская теплица в Рошале / Медиасток.рф

22–24 августа — новолуние В эти дни лучше не проводить никаких работ на огороде и в саду. 25 августа — растущая луна в Деве Подходящее время для полива и подкормки органическими и минеральными удобрениями. Можно сажать многолетники и однолетники, садовую землянику, декоративные кустарники. Допускается сеять в этот день газон. Замачивать семена не стоит. 26–27 августа — растущая луна в Весах Можно сеять шпинат, кресс-салат и обычный салат, убирать картофель и корнеплоды на хранение на зиму. Допускается посев и посадка однолетников, многолетников, луковичных и корневищных культур. В саду обрезают деревья и кустарники. Ядохимикатами в эти дни лучше не пользоваться. 28–30 августа — растущая луна в Скорпионе Еще можно сажать и сеять огурцы, томаты, перцы, баклажаны, капусту, зелень и корнеплоды. Рекомендуется обильно поливать растения и подкармливать разными видами удобрений, сажать цветы, садовую землянику. Обрезать, делить корни и выкапывать картофель в эти дни не следует.

Фото: Коломенская клубника от ООО «Вкус и польза» / Медиасток.рф

31 августа — растущая луна в Стрельце Последний день лета отлично подходит для выкапывания картофеля. Можно убирать корнеплоды на хранение, собирать семена для следующего сезона. Обработка от вредителей и болезней также допускается. Огородники активно рыхлят, пропалывают грядки, собирают урожай поспевших ягод и фруктов. Можно убирать сухую траву. Поливать и обрезать растения в этот день не советуют. Благоприятные дни для посева семян в августе Если не успели что-то посадить или уже начали готовиться к зиме, вот рекомендации по посеву овощей в августе по дням: томаты — 1, 2, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 28, 29, 30;

огурцы — 1, 2, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 30;

перцы — 1, 2, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 28, 29, 30;

баклажаны — 1, 2, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 28, 29, 30;

капуста — 1, 2, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 30;

зелень — 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 28, 30;

корнеплоды — 1, 2, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 30.

Фото: ООО «Туровский тепличный комплекс» в Серпухове / Медиасток.рф

Благоприятные дни для посадки цветов в августе Чтобы разбить на участке клумбы, следует опираться на следующие рекомендации: однолетники — 1, 2, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 28, 29, 30;

многолетники — 1, 2, 7, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30;

луковичные и корневищные — 1, 2, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 28, 29, 30. Неблагоприятные дни для посадок в августе В августе будут периоды, когда от земляных работ и посадок в целом лучше отказаться. В противном случае растения либо не взойдут, либо не принесут желаемого урожая. Лучше ничего не сажать 9, 22, 23, 24 августа.

Фото: Праздник фермеров в агрофирме «Седек» Каширского района / Медиасток.рф

Когда созревают фрукты и ягоды в Москве и Подмосковье в августе Сроки поспевания плодов в столице и регионе: яблоки (ранние и средние сорта): с начала августа (белый налив, мельба) до конца месяца (грушовка, орловим);

груши: с середины августа (чижовская, лада, кафедральная);

айва (редко, но возможна в теплое лето): конец августа — сентябрь;

слива: первая половина августа (скороплодная, венгерка московская);

малина (ремонтантная): весь август (до заморозков);

смородина (черная, красная, белая): до середины августа (поздние сорта);

крыжовник: начало августа (поздние сорта);

вишня (поздние сорта): первая декада августа;

ежевика: август — начало сентября;

земляника садовая: весь август;

черноплодная рябина (арония): конец августа — сентябрь;

облепиха: с конца августа (основной сбор в сентябре). С учетом жаркого и влажного лета в 2025 году сроки могут сдвинуться на одну-две недели.