Когда сажать и собирать урожай. Лунный календарь на август–2025 для дачников

Сбор урожая капусты в Подмосковье
Фото: Сбор урожая капусты в Подмосковье/Медиасток.рф

Август — время сбора урожая и подготовки сада к осени. Чтобы все сделать правильно, важно сверяться с лунными ритмами. В 2025 году благоприятные дни для посадок и обрезания распределены неравномерно, а некоторые периоды вовсе считаются опасными для работ с растениями. Когда лучше срывать ягоды, в какие дни обрезать кустарники и почему 22–24 августа вообще не стоит работать на даче, выяснил 360.ru.

Фазы луны в августе 2025 года

В последний летний месяц 2025 года естественный спутник Земли будет находиться в следующих положениях:

Общие рекомендации для садоводов и огородников по лунным дням в августе–2025

1–2 августа — растущая луна в Скорпионе

Это отличное время для посадки огурцов, перцев, баклажанов, капусты, зелени и корнеплодов.

Рекомендуется обильно поливать, подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Можно посеять все виды цветов, посадить садовую землянику. А вот от обрезания растений и деления корней в эти дни лучше отказаться. Не советуют выкапывать картофель.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» в Крокус-Экспо
Фото: Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» в Крокус-Экспо/Медиасток.рф

3–5 августа — растущая луна в Стрельце

Это благоприятные дни для уборки корнеплодов и сбора семян. Можно рыхлить, окучивать, пропалывать, обрабатывать землю от вредителей и болезней, удалять сухую траву.

Рекомендуется сажать ампельные и вьющиеся цветы. Кроме того, это отличное время для сбора ягод и фруктов, но от полива и обрезания растений лучше воздержаться.

6–7 августа — растущая луна в Козероге

Самое время для сбора урожая и посадки редиса, дайкона, репы или редьки. Огородники пропалывают и борются с вредителями и болезнями, пересаживают многолетники, луковичные и корневищные цветы.

Можно перенести в другое место крыжовник, кусты смородины, землянику садовую. Работу с корнями стоит отложить.

8 августа — растущая луна в Водолее

Допускается выкапывание картофеля. Можно начать убирать первый урожай на хранение, выполоть сорняки.

Продолжается пора сбора поспевших ягод и фруктов. Можно постричь газон, провести борьбу от болезней и вредителей. Сеять, сажать и пересаживать растения, поливать их и подкармливать на растущую луну в Водолее не советуют.

ООО «Туровский тепличный комплекс» в Серпухове
Фото: ООО «Туровский тепличный комплекс» в Серпухове/Медиасток.рф

9 августа — полнолуние

На полную луну работу в саду, огороде и на клумбах лучше отложить.

10–12 августа — убывающая луна в Рыбах

В эти дни активно сажают огурцы, картофель, перцы, баклажаны, редис, редьку, дайкон, шпинат и салат. Можно заняться посадкой однолетников, многолетников, луковичных и корневищных цветов, земляники садовой.

Допускается стрижка газона, умеренный полив и подкормка растений. Обработку химикатами и обрезание растений следует перенести на более подходящее время.

Выращивание картофеля на полях ООО «Сергиевское» в Коломне
Фото: Выращивание картофеля на полях ООО «Сергиевское» в Коломне/Медиасток.рф

13–14 августа — убывающая луна в Овне

В эти дни выкапывают картофель, плоды убирают на хранение, обрабатывают участок от вредителей и болезней.

Допускается обрезание сухих веток, стрижка газона, борьба с сорняком. Сеять, пересаживать растения, обрезать их, поливать, подкармливать и проращивать зерна не стоит.

15–16 августа — убывающая луна в Тельце

В середине месяца можно сеять овощи, поливать, удобрять, бороться с вредителями и болезнями. Допускается сажать многолетники, луковичные, корневищные культуры, землянику садовую. Пересаживать растения и работать с корнями в эти дни не следует.

Выращивание картофеля на полях ООО «Сергиевское» в Коломне
Фото: Выращивание картофеля на полях ООО «Сергиевское» в Коломне/Медиасток.рф

17–18 августа — убывающая луна в Близнецах

Можно выкапывать картофель, убирать его на хранение. Кроме того, это отличное время для окучивания, рыхления, прополки, борьбы с вредителями и болезнями. Можно начать перекапывать освободившиеся грядки.

Многие в это время стригут газон, сажают ампельные и вьющиеся цветы. Пересадками, поливами и  подкормками лучше заняться в другие дни.

19–20 августа — убывающая луна в Раке

Хорошие дни, чтобы сеять редис, дайкон, шпинат и укроп. Продолжают собирать урожай, допускается полив, подкормка минеральными и органическими удобрениями.

Цветоводы сажают однолетники и многолетники, отличное время для посадки ягодных кустарников и садовой земляники. Применение ядохимикатов в этот период не рекомендуется.

Балашиха. Пестовский парк
Фото: Балашиха. Пестовский парк/Медиасток.рф

21 августа — убывающая луна во Льве

Отличный день для выкапывания картофеля, сбора урожая, перекапывания освободившихся грядок. Садоводы могут заняться обрезанием деревьев и кустарников, бороться с вредителями и болезнями.

Посадки, поливы, подкормки рекомендуется отложить.

Городская теплица в Рошале
Фото: Городская теплица в Рошале/Медиасток.рф

22–24 августа — новолуние

В эти дни лучше не проводить никаких работ на огороде и в саду.

25 августа — растущая луна в Деве

Подходящее время для полива и подкормки органическими и минеральными удобрениями. Можно сажать многолетники и однолетники, садовую землянику, декоративные кустарники.

Допускается сеять в этот день газон. Замачивать семена не стоит.

26–27 августа — растущая луна в Весах

Можно сеять шпинат, кресс-салат и обычный салат, убирать картофель и корнеплоды на хранение на зиму. Допускается посев и посадка однолетников, многолетников, луковичных и корневищных культур.

В саду обрезают деревья и кустарники. Ядохимикатами в эти дни лучше не пользоваться.

28–30 августа — растущая луна в Скорпионе

Еще можно сажать и сеять огурцы, томаты, перцы, баклажаны, капусту, зелень и корнеплоды. Рекомендуется обильно поливать растения и подкармливать разными видами удобрений, сажать цветы, садовую землянику. Обрезать, делить корни и выкапывать картофель в эти дни не следует.

Коломенская клубника от ООО «Вкус и польза»
Фото: Коломенская клубника от ООО «Вкус и польза»/Медиасток.рф

31 августа — растущая луна в Стрельце

Последний день лета отлично подходит для выкапывания картофеля. Можно убирать корнеплоды на хранение, собирать семена для следующего сезона.

Обработка от вредителей и болезней также допускается. Огородники активно рыхлят, пропалывают грядки, собирают урожай поспевших ягод и фруктов. Можно убирать сухую траву.

Поливать и обрезать растения в этот день не советуют.

Благоприятные дни для посева семян в августе

Если не успели что-то посадить или уже начали готовиться к зиме, вот рекомендации по посеву овощей в августе по дням:

ООО «Туровский тепличный комплекс» в Серпухове
Фото: ООО «Туровский тепличный комплекс» в Серпухове/Медиасток.рф

Благоприятные дни для посадки цветов в августе

Чтобы разбить на участке клумбы, следует опираться на следующие рекомендации:

Неблагоприятные дни для посадок в августе

В августе будут периоды, когда от земляных работ и посадок в целом лучше отказаться. В противном случае растения либо не взойдут, либо не принесут желаемого урожая.

Лучше ничего не сажать 9, 22, 23, 24 августа.

Праздник фермеров в агрофирме «Седек» Каширского района
Фото: Праздник фермеров в агрофирме «Седек» Каширского района/Медиасток.рф

Когда созревают фрукты и ягоды в Москве и Подмосковье в августе

Сроки поспевания плодов в столице и регионе:

С учетом жаркого и влажного лета в 2025 году сроки могут сдвинуться на одну-две недели.

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