Лунный календарь дачника: что и когда сажать в апреле–мае 2025 года
Весна — один из самых горячих сезонов для дачников, ведь именно в это время начинается активная работа с рассадой и землей. Чтобы урожай выдался удачным, опираться можно не только на науку, но и на фазы луны. Какие дни в 2025 году подойдут для посадки различных культур, цветов и кустарников, выяснил 360.ru.
Фазы луны для дачников
Фазы луны зависят от ее положения относительно Земли и Солнца: существует новолуние, растущая луна, полнолуние, убывающая луна. Цикл, или лунный месяц, длится в среднем 29,5 дня.
- Новолуние — самое неподходящее время для посадок и других работ в огороде. Обычно этот период длится около трех дней.
- Растущая луна — хорошее время для работы с овощами, зеленью и цветами. Луна растет, вместе с этим тянет энергию, в том числе всего живого. В это время можно сажать, пересаживать, прививать растения и выполнять другие работы в городе и саду.
- Полнолуние — лучше не работать с землей. Можно обработать сад от вредителей, подкормить растения.
- Убывающая луна — отличное время для корнеплодов и луковичных. В этот период луна направляет энергию вниз, к корням.
Фазы луны в апреле 2025
- Растущая — с 1 по 12 апреля;
- Полнолуние — 13 апреля;
- Убывающая луна — с 14 по 26 апреля;
- Новолуние — 27 апреля;
- Растущая луна — с 28 по 30 апреля.
Фазы луны в мае 2025
- Растущая луна — с 1 по 11 мая;
- Полнолуние — 12 мая;
- Убывающая луна — с 13 по 26 мая;
- Новолуние — 27 мая;
- Растущая — с 28 по 31 мая.
Лунный посевной календарь на апрель 2025
Неблагоприятные для посева и посадок дни в апреле: 13, 26, 27, 28.
Благоприятные для посева и посадок дни в апреле
- Огурцы — 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25;
- Перец и баклажаны — 1, 4, 5, 14, 15, 2З, 24, 25;
- Лук — 1, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- Чеснок — 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- Помидоры — 1, 4, 5, 14, 15, 23, 24, 25;
- Корнеплоды — 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25;
- Зелень — 1, 4, 5, 14, 15, 23, 24, 25;
- Капустa — 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25;
- Плодовыe деревья — 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 20;
- Виноград — 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25;
- Ягодныe кустарники — 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25;
- Малинa, ежевикa — 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25;
- Клубникa, земляникa — 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 2З, 24, 25;
- Однолетниe цветы — 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25;
- Двулетниe и многолетниe цветы — 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25;
- Луковичныe и клубневыe цветы — 1, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25.
Благоприятные дни для других работ в саду и огороде в апреле
- Прививкa — 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 29, 30;
- Укоренениe черенков — 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25;
- Пересадкa, пикировкa рассады — 4, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25.
Лунный посевной календарь на май 2025
Неблагоприятныe для посевов дни в мае: 12, 26, 27, 28. В эти числа работы с семенами и рассадой не рекомендуются.
Благоприятные для посадок дни в мае
- Огурцы — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 21, 22, 25, 29, 30;
- Перец и баклажаны — 1, 2, 3, 11, 21, 22, 25, 29, 30;
- Лук — 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29, 30;
- Чеснок — 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25;
- Капустa — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 21, 22, 25, 29, 30;
- Помидоры — 1, 2, 3, 11, 21, 22, 25, 29, 30;
- Корнеплоды — 1, 2, 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;
- Зелень — 1, 2, 3, 11, 21, 22, 25, 29, 30;
- Плодовыe деревья — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 25, 29, 30;
- Виноград — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 21, 22, 25, 29, 30;
- Ягодныe кустарники — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30.
- Малинa, ежевикa — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 21, 22, 25, 29, 30;
- Клубникa, земляникa — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;
- Однолетниe цветы — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 29, 30;
- Двулетниe и многолетниe цветы — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;
- Луковичныe и клубневыe цветы — 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 25.
Благоприятные дни для других работ в саду и огороде в мае
- Прививки — 1, 2, 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;
- Укоренениe черенков — 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22;
- Пересадкa растений — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 29, 30.