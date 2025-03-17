Лунный календарь дачника: что и когда сажать в апреле–мае 2025 года

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Весна — один из самых горячих сезонов для дачников, ведь именно в это время начинается активная работа с рассадой и землей. Чтобы урожай выдался удачным, опираться можно не только на науку, но и на фазы луны. Какие дни в 2025 году подойдут для посадки различных культур, цветов и кустарников, выяснил 360.ru.

Фазы луны для дачников

Фазы луны зависят от ее положения относительно Земли и Солнца: существует новолуние, растущая луна, полнолуние, убывающая луна. Цикл, или лунный месяц, длится в среднем 29,5 дня.

Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency
Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Фазы луны в апреле 2025

Thomas Lindemann/dpa
Фото: Thomas Lindemann/dpa/www.globallookpress.com

Фазы луны в мае 2025

Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лунный посевной календарь на апрель 2025

Неблагоприятные для посева и посадок дни в апреле: 13, 26, 27, 28.

Благоприятные для посева и посадок дни в апреле

Nikolay Gyngazov/
Фото: Nikolay Gyngazov//www.globallookpress.com

Благоприятные дни для других работ в саду и огороде в апреле

Patrick Pleul/dpa
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com

Лунный посевной календарь на май 2025

Неблагоприятныe для посевов дни в мае: 12, 26, 27, 28. В эти числа работы с семенами и рассадой не рекомендуются.

Благоприятные для посадок дни в мае

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Благоприятные дни для других работ в саду и огороде в мае

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