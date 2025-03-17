Лунный календарь дачника: что и когда сажать в апреле–мае 2025 года

Весна — один из самых горячих сезонов для дачников, ведь именно в это время начинается активная работа с рассадой и землей. Чтобы урожай выдался удачным, опираться можно не только на науку, но и на фазы луны. Какие дни в 2025 году подойдут для посадки различных культур, цветов и кустарников, выяснил 360.ru.