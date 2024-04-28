Лунный календарь стрижек на май — 2024: какие дни благоприятны для смены имиджа | 360°

Интересное 28 апреля 2024, 17:55 Луна и гармония. Когда лучше стричься и краситься в мае 2024 года Эксперт Лебедева рассказала, когда стричься в мае 2024 года Изображение сгенерировано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Решились перекраситься или изменить прическу? Не спешите в салон красоты. Сначала сверьтесь с лунным календарем стрижек на май 2024 года — в нем указаны наиболее благоприятные дни для похода к стилисту, чтобы сохранить положительную энергию и избавиться от всего отрицательного. Подробности — в материале «360».

Как луна влияет на волосы

Считается, что волосы — это источник силы, и все, что с ними происходит, меняет нашу биоэнергетику. Поэтому любое воздействие на шевелюру может изменить в ту или иную сторону не только внешний вид, но и жизнь.

Энергия Луны влияет на жизненные процессы, в том числе на организм человека, рассказала 360.ru астролог Наталия Лебедева.

Так как Луна имеет определенный цикл движения, при выборе дня стрижки важно учитывать, какой идет лунный день и фазу лунного цикла — растущая или убывающая Луна. Лунный цикл составляет 30 лунных дней — важно знать, что они не равны календарному месяцу. Для этого вам понадобится лунный календарь. Наталья Лебедева

После новолуния 15 дней Луна растет, а после полнолуния 15 дней она убывает.

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Как читать лунный календарь стрижек на май-2024?

Парикмахера лучше всего посещать в дни, когда Луна проходит через знаки Козерога, Тельца, Льва и Девы. При этом, если спутник Земли проходит через Водолея или Овна, стрижку следует отложить.

«Чтобы прическа долго держала форму, лучше стричься на убывающей Луне, так волосы будут медленнее расти. Если вы хотите обновить стрижку и усилить рост волос, тогда выбирайте день на растущей фазе Луны», — уточнила астролог.

По ее словам, не рекомендуется подстригать волосы в дни новолуния, полнолуния, а также лунных и солнечных затмений. Кроме того, следует избегать четвертые, девятые и 14-е лунные сутки растущей и убывающей Луны.

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Лунный календарь стрижек на май 2024 года

Один из самых благоприятных дней в мае, в том числе для стрижек и любых процедур, — 10 мая, подчеркнула эксперт. Для очищения энергетики и фиксации прически можно подстричься с 1 по 5 мая. Если хочется обновить энергию и усилить рост волос, то следует выбирать день с 9 по 20 мая.

Окрашивание волос лучше делать на растущей Луне. Особенно удачные для этого дни — с 10 до 20 мая.

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1–2 мая — убывающая Луна, 23-е и 24-е лунные сутки

В эти дни Луна находится в Водолее. Это хорошее время для обновления стрижки, желательно неординарной. Однако совершенно менять имидж не стоит: могут испортиться отношения с близкими людьми. Также 1 и 2 мая можно сделать окрашивание, лучше всего — яркое.

3–4 мая — убывающая Луна, 25-е и 26-е лунные сутки

Луна находится в знаке Рыбы — период, один из самых неподходящих для записи к стилисту. Стрижка в этот день может ухудшить состояние волос. Считается, что вместе с лишними сантиметрами отрезается часть жизни, поэтому могут начаться проблемы со здоровьем.

Также 3 и 4 мая лучше собрать волосы, если позволяет прическа, или надеть шапку, если на улице холодно. В таком случае энергия не будет уходить из тела.

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5 мая — убывающая Луна, 27-е лунные сутки

Идеальное время для стрижки. Можно делать любую завивку, окрашивание, кардинально менять имидж. Это хороший период для укрепляющих процедур и различных масок. Манипуляции с волосами в этот день придадут уверенности в себе.

6 мая — убывающая Луна, 28-й лунный день

В это время лучше отказаться от стрижек. Однако окрашивание и тонирование можно и даже рекомендуется делать. При этом менять цвет волос на совершенно другой не стоит.

7 мая — убывающая Луна, 29-е лунные сутки

Луна в Тельце — благоприятное время для стрижки, окрашивания и осветления волос.

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8 мая — новолуние, первые лунные сутки

Манипуляции с волосами в этот день лучше не проводить.

9 мая — растущая Луна, вторые лунные сутки

Благоприятный день для стрижки. Луна в Близнецах — это хорошее время и для окрашивания. Если постричь кончики 9 мая, то они начнут виться.

10 мая — растущая Луна, третьи лунные сутки

Это хороший день для стрижки, если хотите увеличить свое материальное состояние. Однако некоторые астрологи считают, что смена стиля в этот день может не лучшим образом сказаться на здоровье волос.

Для лучшего энергообмена специалисты советуют несколько раз расчесаться.

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11 и 12 мая — растущая Луна, четвертый и пятый лунный день

Стрижка в эти дни — не самая лучшая идея. Об этом говорит и положение Луны: она встанет в знак Рака. Если постричься в этот период, то планы могут сорваться. Однако если хочется поухаживать за шевелюрой, это один из самых подходящих моментов в месяце.

13 мая — растущая Луна, шестые лунные сутки

Стрижка поможет справиться с болезнью, привлечет деньги. Однако Луна в знаке Рака, наоборот, говорит о неподходящем времени для смены стиля. Манипуляции с волосами принесут много хлопот с ними в будущем.

14 мая — растущая Луна, седьмой лунный день

Один из самых лучших в месяце дней для похода к стилисту. Об этом говорит и положение Луны во Льве. Окрашивание придаст уверенности в себе, а стрижка позволит избавиться от неудач и негативных мыслей.

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15, 16 и 17 мая — растущая Луна, восьмые, девятые и 10-е лунные сутки

Нейтральные дни для записи к мастеру по волосам. Луна сначала встанет под влияние Льва и Девы, затем Девы, а после — Девы и Весов. Стрижка в эти дни не принесет тревог и неудач, окрашивание стоит перенести на другой период. А вот для ухода за шевелюрой это время считается подходящим.

18 мая — растущая Луна, 11-е лунные сутки.

Некоторые астрологи не советуют стричься в этот день, другие — горячо рекомендуют. Однако для окрашивания 18 мая подойдет наверняка.

19 и 20 мая — растущая Луна, 12-е и 13-е лунные сутки

Луна в знаке Весы — благоприятные дни для манипуляций с волосами: стрижки, окрашивание, уходовые процедуры. Более того, поход к стилисту принесет материальное благополучие.

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21 и 22 мая — растущая Луна, 14-е и 15-е лунные сутки

Луна в Стрельце предупреждает, что поход к парикмахеру лучше отложить. Стрижка в эти дни не принесет удачу, энергию, она не продержится долго, волосы будут непослушными.

23 мая — полнолуние, 16-е лунные сутки

Стричься в этот день не стоит.

24 и 25 мая — убывающая Луна, 17-е и 18-е лунные сутки

Влияние полной Луны сохранится, поэтому стричься по-прежнему не рекомендуется.

26 и 27 мая — убывающая Луна, 19-е и 20-е лунные сутки

Манипуляции с волосами в эти дни допускаются, но с осторожностью. Не стоит идти на кардинальные эксперименты, лучше состричь кончики, сделать уход или тонирование, перекрасить несколько прядей.

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28 и 29 мая — убывающая Луна, 21-е и 22-е лунные сутки

Благоприятное время для стрижек. Луна в Водолее говорит, что для привлечения в жизнь нужных людей человеку следует осветлиться. Успешно пройдут эксперименты с ярким окрашиванием.

30 мая — убывающая Луна, 23-й лунный день

День для стрижки не совсем подходящий, однако если же человек все-таки решился на смену имиджа, некритичный. Для улучшения благосостояния можно перекраситься в другой цвет. Лучше всего выбрать классическую прическу. Для обладателей тонких волос будет идеальным решением провести уходовые процедуры.

31 мая — убывающая Луна, 24-й лунный день

Этот день категорически не рекомендуется для манипуляций с волосами.

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Что делать, если постригся в неблагоприятный день по лунному календарю?

«Я считаю, что во всем важен разумный подход. Если вы неудачно подстриглись в неблагоприятный лунный день, ничего критичного в этом нет», — отметила Лебедева.

По мнению астролога, в следующий раз можно заранее запланировать поход в салон красоты с учетом лунного календаря и того эффекта, который вы ожидаете от стрижки.