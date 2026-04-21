Лох-несское чудовище снова подняло голову: как люди почти 100 лет искали загадочного ящера

Чудовище из озера Лох-Несс снова напомнило о себе. Очевидцы утверждают, что оно дважды показывалось в марте этого года, правда, явления были не дольше 10 секунд. Несчастного ящера ищут с 1935 года. Как продвигались поиски, что удалось выяснить и кто устроил мистификацию Несси длиной в 60 лет — в материале 360.ru.

Первое явление Лох-несского чудовища Впервые о нестандартном жителе озера Лох-Несс громко заговорили в мае 1933 года. Мистер и миссис Маккей, владельцы отеля в шотландской деревне Драмнадрокит, сообщили, что 14 апреля того же года видели существо, похожее на кита, которое целую минуту развязно плескалось в водоеме, а после нырнуло и пропало. Надо сказать, что озеро Лох-Несс длинное — примерно 38 километров — и узкое — средняя ширина около 1,6 километра. Да к тому же еще и с мутной водой из-за торфа, который приносят множество горных ручьев. Берега довольно крутые, а максимальная глубина доходит до 230 метров. Зато никогда не замерзает зимой.

Следующие свидетели объявились через пару дней после публикации в газете отчета об удивительном происшествии. Некие Александр Шоу и его сын Алистер, будучи примерно в 50 метрах от озера, заметили, как над водой показался хребет странного существа, что плыло куда-то по своим делам. Дальше очевидцы росли, как грибы после дождя, со все новыми и новыми подробностями: 10 метров в длину, черно-серое, четыре плавника, длинная шея, сужающаяся к небольшой голове без ушей, рыбий хвост, несколько горбов на спине, ноги со свиными копытцами. Причем описанное чудовище не только плавало в озере, но и выходило пастись на сушу.

Фото: Мистер Александр Росс, мистер Артур Грант и мисс Джанет Фрейзер — все они утверждали, что видели Лох-Несское чудовище между 1933 и 1934 годами. Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Фото и видео Лох-несского чудовища Пресса аккуратно публиковала эти откровения, но сильно не хватало визуального контента. И он появился осенью того же 1933 года: местный энтузиаст Хью Грей сфотографировал то, что, по его словам, было чудовищем, отдыхавшим на скале. Правда, расстояние до натуры оказалось изрядным, да и качество карточки не ахти. Кое-кто даже утверждал, будто на снимке — плывущая собака с палкой во рту. В декабре на озеро явилась целая компания, и один из визитеров, Малкольм Ирвин, снял на камеру коротенький, около минуты, фильм, запечатлев что-то, дрейфовавшее в 100 метрах от оператора. Друзья утверждали, что длиной оно было метров пять и двигалось со скоростью около 35 километров в час. Кадры получились довольно нечеткими, но кто хотел, чудище замечал. А вот Артур Грант столкнулся с монстром, когда ехал ночью на мотоцикле: «нечто среднее между плезиозавром и тюленем», с длинными шеей и хвостом, в два прыжка пересекло шоссе и исчезло на берегу озера, заросшего густым кустарником. Мужчина попытался преследовать прыгуна, но тот уплыл. Осталось лишь зарисовать незнакомца на память.

Фото: рисунок Артура Гранта: существо, встреченное им на дороге / Публичное достояние 1/2 Фото: газетная иллюстрация к статье о встрече Артура Гранта с чудовищем / Публичное достояние 2/2

После было еще много попыток снять чудовище на кинокамеру или фотоаппарат, множились рассказы тех, кто лично наблюдал удивительного монстра. Наконец в 1934 году появился самый четкий снимок обитателя озера Лох-Несс. Достоверности ему добавлял тот факт, что фото сделал респектабельный лондонский врач Роберт Кеннет Уилсон. Доктор, по его признанию, вовсе не собирался снимать какое-то там чудовище. Уилсон наблюдал за птицами и случайно щелкнул затвором фотоаппарата, когда объектив был направлен на воду. Уже после проявления пленки Уилсон понял, что запечатлел того самого удивительного монстра, о котором писали газеты. Это была сенсация.

Фото: снимок доктора Уилсон, более известный как «Фотография хирурга», 1934 год / Публичное достояние

Поиски чудовища Так Лох-несское чудовище проснулось знаменитым на весь мир и обрело ласковое имя Несси. Исследователи засели за фолианты и выяснили, что про монстра рассказывали монахи местного монастыря аж в 700 году. Дескать, святой Колумб примерно в 565-м строго-настрого запретил некоему водяному монстру нападать на крестьянина, что переплывал озеро. Также в актив чудовища записали упоминания плавучего острова 1658 года из мемуаров путешественника Ричарда Франка, хотя он сам ни о каком чудовище и не помышлял. Туда же отнесли и заметку 1860-го фольклориста Джона Фрэнсиса Кэмпбелла о неких «водяных быках», что, согласно поверьям, якобы населяют озеро. Джимми Хоссак стал первым человеком, который утверждал, что лично видел монстра в 1862 или 1865 году. Потом нашлись еще свидетельства второй половины XIX и начала XX века. Все очевидцы наблюдали чудовище с берега либо с палубы колесного парохода — оно или плавало, или вылезало ненадолго на берег.

Фото: наблюдатель за Лох-Несским чудовищем / Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

После таких исторических штудий, да еще и с букетом свидетельств, фотоснимков и двух мутных фильмов, ученые начали действовать. Одна за другой экспедиции отправлялись на поиски Несси. Сначала озеро исследовали, просто плавая вдоль и поперек, потом — с развитием техники — прослушивали гидролокаторами, запускали подводные кинокамеры. В 1987 году началась операция «Глубокое сканирование»: 24 судна с эхолотами встали по всей ширине озера и одновременно послали акустические волны. Нашли только мусор и пару тюленей, хотя некоторые ученые и считали, будто смогли «зацепить что-то непонятное». Но к их уверенности доказательств не прилагалось.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Разоблачение «снимка хирурга» Тем временем газеты и журналы, включая научные, пестрели предположениями, кто именно живет в озере и как этому реликту (сомнений, что это ископаемый ящер, уже не было!) удалось дожить до наших дней. Народ со всего мира буквально валом валил в водоему — и зеваки, и любители-энтузиасты, и настоящие ученые. Внезапно в 1994 году как гром среди ясного неба явилось известие: знаменитый «снимок хирурга» — подделка! Самая главная из фотографий Несси оказалась всего лишь комбинацией игрушечной подлодки, древесной пасты и пластика. Умелая съемка и кадрирование сделали свое дело: 30-сантиметровое существо на снимке выглядело огромным. Правду рассказал перед смертью один из участников проделки — Кристиан Сперлинг. Организатором розыгрыша был Дьюк Уэзерелл, которого турнули из газеты Daily Mail за то, что он «нашел» на берегу следы чудовища, оказавшиеся на проверку отпечатками сушеной ноги бегемота. Вот и отомстил всем СМИ на целых 60 лет.

Фото: вид на озеро Лох-Несс / Benedikt von Imhoff / www.globallookpress.com

Новые поиски Несси Думаете, после разоблачения искать Несси прекратили? Ничуть не бывало! В 2003 году Би-би-си оплатила поиски в озере с использованием 600 гидролокаторов и спутникового слежения. Работы вели в прямом эфире, но ни единого животного значительных размеров обнаружено не было. Ученые признали, что Лох-несское чудовище — не больше чем миф. Следующие изыскания в 2016 году провел Адриан Шайн — использовал управляемого подводного робота. Тот действительно нашел Несси, но не оригинал, а бутафорское чудовище, которое бесславно затонуло в 1970 году при съемках фильма «Частная жизнь Шерлока Холмса».

Фото: Несси на марке Британской королевской почты / Cover Images / www.globallookpress.com

Международная группа исследователей из четырех университетов решила пойти другим путем и в июне 2018 года провела ДНК-исследование воды озера. Но генетического материала рептилий, крупных рыб, выдр или тюленей они не нашли, только следы угрей, зато в большом ассортименте. Пришлось признать: чудовище — выдумка. Но теперь-то поиски кончилось? Как бы не так! В августе 2023 года — к 90-летию явления Несси — запустили новые. Использовали сонары, дроны с тепловизорами и подводные микрофоны, которые отлично записали… уток. Собственно, это было самое большое достижение акции. Но, говорят, скоро новая серия — якобы ящера (или пятно, которое решили принять за него) заметили со спутника.

Фото: поиски Несси в 2023 году / Benedikt von Imhoff / www.globallookpress.com

Версии «происхождения» Лох-несского чудовища Так кто же прячется в глубинах озера Лох-Несс? Ведь среди очевидцев явления Несси были адекватные, непьющие и честные люди. Наиболее вероятных версий несколько. «Стоячие волны». Озеро, как известно, длинное и узкое. Из-за разницы температур и ветра на поверхности там могут возникать специфические волны — сейши. Они способны двигаться против ветра и выглядеть как «горбы» темного цвета.

Оптическая иллюзия. Из-за специфического преломления света на воде обычное бревно, плывущее вертикально, может показаться шеей монстра. Кстати, за Несси часто принимали цепочки птиц, выдр или даже купающихся слонов — в 30-х прошлого века мимо озера часто проезжали бродячие цирки.

Газовые пузыри. Озеро находится в зоне геологического разлома, так что выбросы газа со дна могут поднимать ил и обломки, создавая на поверхности бурление и странные формы, напоминающие движение крупного тела.

Гигантский угорь. Очевидцы могли заметить крупного европейского угря — их вдосталь водится в озере. Из-за мутации они изредка могут достигать трех-четырех метров в длину.

Фото: футболки с Несси, которые продают возле озера / Benedikt von Imhoff / www.globallookpress.com

Несси на продажу Неудачи не смущают тех, кто наперекор науке и здравому смыслу надеется найти Несси. Их веру поддерживают многочисленные тома самых невероятных теорий о загадочном ящере. Плюс классики фантастики — Жюль Верн, Артур Конан-Дойль, Владимир Обручев, Григорий Адамов — писали даже не об одном, а о целых колониях плезиозавров. Про газеты, журналы и комиксы нечего и говорить. А главное, не отстает и «важнейшее из искусств» — кино: фильмов о жителе озера Лох-Несс, хоть художественных, хоть псевдодокументальных, тоже наберется с гору. Людям отчаянно хочется верить в сказку: где-то там плавает красивый, грустный и одинокий плезиозавр, чьи собратья вымерли 200 миллионов лет назад. А шустрые шотландцы тем временем лепят изображения Несси на все, что только можно продать. И авторитетно утверждают, что обычно чудовище можно увидеть после третьего стакана виски.