Лох-несское чудовище снова подняло голову: как люди почти 100 лет искали загадочного ящера
Чудовище из озера Лох-Несс снова напомнило о себе. Очевидцы утверждают, что оно дважды показывалось в марте этого года, правда, явления были не дольше 10 секунд. Несчастного ящера ищут с 1935 года. Как продвигались поиски, что удалось выяснить и кто устроил мистификацию Несси длиной в 60 лет — в материале 360.ru.
Первое явление Лох-несского чудовища
Впервые о нестандартном жителе озера Лох-Несс громко заговорили в мае 1933 года. Мистер и миссис Маккей, владельцы отеля в шотландской деревне Драмнадрокит, сообщили, что 14 апреля того же года видели существо, похожее на кита, которое целую минуту развязно плескалось в водоеме, а после нырнуло и пропало.
Надо сказать, что озеро Лох-Несс длинное — примерно 38 километров — и узкое — средняя ширина около 1,6 километра. Да к тому же еще и с мутной водой из-за торфа, который приносят множество горных ручьев. Берега довольно крутые, а максимальная глубина доходит до 230 метров. Зато никогда не замерзает зимой.
Следующие свидетели объявились через пару дней после публикации в газете отчета об удивительном происшествии. Некие Александр Шоу и его сын Алистер, будучи примерно в 50 метрах от озера, заметили, как над водой показался хребет странного существа, что плыло куда-то по своим делам.
Дальше очевидцы росли, как грибы после дождя, со все новыми и новыми подробностями: 10 метров в длину, черно-серое, четыре плавника, длинная шея, сужающаяся к небольшой голове без ушей, рыбий хвост, несколько горбов на спине, ноги со свиными копытцами. Причем описанное чудовище не только плавало в озере, но и выходило пастись на сушу.
Фото и видео Лох-несского чудовища
Пресса аккуратно публиковала эти откровения, но сильно не хватало визуального контента. И он появился осенью того же 1933 года: местный энтузиаст Хью Грей сфотографировал то, что, по его словам, было чудовищем, отдыхавшим на скале. Правда, расстояние до натуры оказалось изрядным, да и качество карточки не ахти. Кое-кто даже утверждал, будто на снимке — плывущая собака с палкой во рту.
В декабре на озеро явилась целая компания, и один из визитеров, Малкольм Ирвин, снял на камеру коротенький, около минуты, фильм, запечатлев что-то, дрейфовавшее в 100 метрах от оператора. Друзья утверждали, что длиной оно было метров пять и двигалось со скоростью около 35 километров в час. Кадры получились довольно нечеткими, но кто хотел, чудище замечал.
А вот Артур Грант столкнулся с монстром, когда ехал ночью на мотоцикле: «нечто среднее между плезиозавром и тюленем», с длинными шеей и хвостом, в два прыжка пересекло шоссе и исчезло на берегу озера, заросшего густым кустарником. Мужчина попытался преследовать прыгуна, но тот уплыл. Осталось лишь зарисовать незнакомца на память.
После было еще много попыток снять чудовище на кинокамеру или фотоаппарат, множились рассказы тех, кто лично наблюдал удивительного монстра. Наконец в 1934 году появился самый четкий снимок обитателя озера Лох-Несс. Достоверности ему добавлял тот факт, что фото сделал респектабельный лондонский врач Роберт Кеннет Уилсон.
Доктор, по его признанию, вовсе не собирался снимать какое-то там чудовище. Уилсон наблюдал за птицами и случайно щелкнул затвором фотоаппарата, когда объектив был направлен на воду. Уже после проявления пленки Уилсон понял, что запечатлел того самого удивительного монстра, о котором писали газеты. Это была сенсация.
Поиски чудовища
Так Лох-несское чудовище проснулось знаменитым на весь мир и обрело ласковое имя Несси. Исследователи засели за фолианты и выяснили, что про монстра рассказывали монахи местного монастыря аж в 700 году. Дескать, святой Колумб примерно в 565-м строго-настрого запретил некоему водяному монстру нападать на крестьянина, что переплывал озеро.
Также в актив чудовища записали упоминания плавучего острова 1658 года из мемуаров путешественника Ричарда Франка, хотя он сам ни о каком чудовище и не помышлял. Туда же отнесли и заметку 1860-го фольклориста Джона Фрэнсиса Кэмпбелла о неких «водяных быках», что, согласно поверьям, якобы населяют озеро.
Джимми Хоссак стал первым человеком, который утверждал, что лично видел монстра в 1862 или 1865 году. Потом нашлись еще свидетельства второй половины XIX и начала XX века. Все очевидцы наблюдали чудовище с берега либо с палубы колесного парохода — оно или плавало, или вылезало ненадолго на берег.
После таких исторических штудий, да еще и с букетом свидетельств, фотоснимков и двух мутных фильмов, ученые начали действовать. Одна за другой экспедиции отправлялись на поиски Несси. Сначала озеро исследовали, просто плавая вдоль и поперек, потом — с развитием техники — прослушивали гидролокаторами, запускали подводные кинокамеры.
В 1987 году началась операция «Глубокое сканирование»: 24 судна с эхолотами встали по всей ширине озера и одновременно послали акустические волны. Нашли только мусор и пару тюленей, хотя некоторые ученые и считали, будто смогли «зацепить что-то непонятное». Но к их уверенности доказательств не прилагалось.
Разоблачение «снимка хирурга»
Тем временем газеты и журналы, включая научные, пестрели предположениями, кто именно живет в озере и как этому реликту (сомнений, что это ископаемый ящер, уже не было!) удалось дожить до наших дней. Народ со всего мира буквально валом валил в водоему — и зеваки, и любители-энтузиасты, и настоящие ученые.
Внезапно в 1994 году как гром среди ясного неба явилось известие: знаменитый «снимок хирурга» — подделка! Самая главная из фотографий Несси оказалась всего лишь комбинацией игрушечной подлодки, древесной пасты и пластика. Умелая съемка и кадрирование сделали свое дело: 30-сантиметровое существо на снимке выглядело огромным.
Правду рассказал перед смертью один из участников проделки — Кристиан Сперлинг. Организатором розыгрыша был Дьюк Уэзерелл, которого турнули из газеты Daily Mail за то, что он «нашел» на берегу следы чудовища, оказавшиеся на проверку отпечатками сушеной ноги бегемота. Вот и отомстил всем СМИ на целых 60 лет.
Новые поиски Несси
Думаете, после разоблачения искать Несси прекратили? Ничуть не бывало! В 2003 году Би-би-си оплатила поиски в озере с использованием 600 гидролокаторов и спутникового слежения. Работы вели в прямом эфире, но ни единого животного значительных размеров обнаружено не было. Ученые признали, что Лох-несское чудовище — не больше чем миф.
Следующие изыскания в 2016 году провел Адриан Шайн — использовал управляемого подводного робота. Тот действительно нашел Несси, но не оригинал, а бутафорское чудовище, которое бесславно затонуло в 1970 году при съемках фильма «Частная жизнь Шерлока Холмса».
Международная группа исследователей из четырех университетов решила пойти другим путем и в июне 2018 года провела ДНК-исследование воды озера. Но генетического материала рептилий, крупных рыб, выдр или тюленей они не нашли, только следы угрей, зато в большом ассортименте. Пришлось признать: чудовище — выдумка.
Но теперь-то поиски кончилось? Как бы не так! В августе 2023 года — к 90-летию явления Несси — запустили новые. Использовали сонары, дроны с тепловизорами и подводные микрофоны, которые отлично записали… уток. Собственно, это было самое большое достижение акции. Но, говорят, скоро новая серия — якобы ящера (или пятно, которое решили принять за него) заметили со спутника.
Версии «происхождения» Лох-несского чудовища
Так кто же прячется в глубинах озера Лох-Несс? Ведь среди очевидцев явления Несси были адекватные, непьющие и честные люди. Наиболее вероятных версий несколько.
- «Стоячие волны». Озеро, как известно, длинное и узкое. Из-за разницы температур и ветра на поверхности там могут возникать специфические волны — сейши. Они способны двигаться против ветра и выглядеть как «горбы» темного цвета.
- Оптическая иллюзия. Из-за специфического преломления света на воде обычное бревно, плывущее вертикально, может показаться шеей монстра. Кстати, за Несси часто принимали цепочки птиц, выдр или даже купающихся слонов — в 30-х прошлого века мимо озера часто проезжали бродячие цирки.
- Газовые пузыри. Озеро находится в зоне геологического разлома, так что выбросы газа со дна могут поднимать ил и обломки, создавая на поверхности бурление и странные формы, напоминающие движение крупного тела.
- Гигантский угорь. Очевидцы могли заметить крупного европейского угря — их вдосталь водится в озере. Из-за мутации они изредка могут достигать трех-четырех метров в длину.
Несси на продажу
Неудачи не смущают тех, кто наперекор науке и здравому смыслу надеется найти Несси. Их веру поддерживают многочисленные тома самых невероятных теорий о загадочном ящере. Плюс классики фантастики — Жюль Верн, Артур Конан-Дойль, Владимир Обручев, Григорий Адамов — писали даже не об одном, а о целых колониях плезиозавров.
Про газеты, журналы и комиксы нечего и говорить. А главное, не отстает и «важнейшее из искусств» — кино: фильмов о жителе озера Лох-Несс, хоть художественных, хоть псевдодокументальных, тоже наберется с гору.
Людям отчаянно хочется верить в сказку: где-то там плавает красивый, грустный и одинокий плезиозавр, чьи собратья вымерли 200 миллионов лет назад. А шустрые шотландцы тем временем лепят изображения Несси на все, что только можно продать. И авторитетно утверждают, что обычно чудовище можно увидеть после третьего стакана виски.