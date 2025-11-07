07 ноября 2025 19:51 Летучая мышь попала в квартиру и решила перезимовать. Что делать? Инфекционист Нагибина рассказала, чем опасны летучие мыши 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Москве участились случаи, когда летучие мыши устраиваются в спячку на колесах автомобилей и залетают в квартиры. Сознательные местные жители смогли справиться с этими ситуациями, и животных забрали специалисты. Как себя вести, если в дом залетела незваная гостья, насколько она опасна, какие болезни переносит и к кому обращаться, выяснил 360.ru.

Летучие мыши в Москве На днях рукокрылая залетела в квартиру на 45-м этаже на улице Народного Ополчения. Мышь забилась в ванной, откуда прибывшие специалисты извлекли животное, аккуратно накрыв тазиком. После поимки самку передали в реабилитационный центр Московского зоопарка. В Чертанове летучая мышь уснула на колесе авто. Соседи владельца машины вовремя предупредили его об этом, так что нарушительницу удалось передать волонтерам. Специалисты напоминают, что осенью подобные ситуации случаются, так как летучие мыши ищут укрытие, чтобы перезимовать.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com

Почему летучие мыши попадают в квартиры Зимой летучая мышь впадает в анабиоз. До этого момента она ищет место, где можно перезимовать. Обычно это чердаки, дупла деревьев, старые заброшенные строения, рассказал 360.ru зоолог и ученый Владимир Ефременко. В жилые помещения рукокрылые попадают случайно. Как правило, либо молодые особи, либо раненые или ослабленные. Иногда летучая мышь может залететь в открытое окно в погоне за насекомым. Чем опасна летучая мышь Она может навредить человеку, если попытаться взять ее в руки. В этом случае, как и любое животное, в целях защиты мышь укусит. Однако ожидать агрессии без причины не стоит, рассказал Ефременко.

Фото: РИА «Новости»

Есть и другая опасность — болезни. «Летучая мышь — это разносчик бешенства. Ее укус потенциально опасен точно так же, как укус уличной собаки», — объяснила 360.ru инфекционист Маргарита Нагибина. Что делать, если летучая мышь ранила: Промыть рану под проточной водой;

Обработать хлоргексидином или спиртом, забинтовать;

Как можно быстрее обратиться к врачу. Скорее всего, он назначит курс вакцинирования против бешенства. При обращении к специалистам, которые помогут поймать рукокрылую, ее в будущем также проверят на бешенство. Если животное не заразное, прививок можно избежать.

Фото: Медиасток.рф

Что предпринять, чтобы летучая мышь случайно не залетела в квартиру Универсальных правил, которые бы предотвратили попадание животного в дом, не существует, отметил Ефременко. «В любом случае люди проветривают помещение, не у всех есть москитные сетки. Это дело случая», — сообщил ученый. Однако некоторые мероприятия снизят риск встречи: Установка москитных сеток на окна;

Заделывание щелей в стенах, на чердаке, в подвале и вентиляционных отверстиях. Это можно сделать с помощью металлической сетки и монтажной пены;

Использование отпугивателей. Летучие мыши не любят запах нафталина, поэтому можно разложить мешочки с ним по комнате. Также в борьбе с незваными гостями помогут ультразвуковые приспособления. Перед этим нужно убедиться, что они безопасны для домашних питомцев.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если летучая мышь попала в квартиру Если рукокрылая все же залетела в дом, нужно: Не паниковать или пытаться выгнать мышь, поймать ее; Если рядом есть домашние животные, их нужно вывести из помещения с мышью; Если рукокрылая летает, следует подождать, пока она успокоится и сядет на какую-нибудь поверхность; По возможности изолировать мышь, например, в комнате, ванной или на балконе. Можно аккуратно накрыть коробкой — действовать нужно очень медленно и в перчатках; Позвонить в городской отдел ветеринарии. Специалисты помогут поймать летучую мыть без вреда для ее здоровья; После визита нежданного гостя провести дома влажную уборку. Зоолог Ефременко указал, что, если рукокрылая поселилась на балконе, ее можно не трогать всю зиму — животное спокойно перезимует, а весной само улетит. Однако все же предпочтительнее обратиться к профессионалам.