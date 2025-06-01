Сегодня 04:00 Куликовская битва и объединение Руси. Как Дмитрий Донской повлиял на историю Историк Широкорад рассказал о темных пятнах в истории Куликовской битвы 0 0 0 Фото: Памятник «Князья Дмитрий Донской и Владимир Храбрый» на Привокзальной площади Серпухова / Медиасток.рф Интересное

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День памяти Благоверного великого князя Димитрия Донского отмечают в России 1 июня. Он смог объединить русских князей против Золотой Орды, а примером Куликовской битвы показал, что татар можно победить. В новом материале 360.ru напомнит биографию князя, рассмотрит его роль в крупным сражениях с монголо-татарами, а также узнает, почему его назвали Донским.

Родословная и ранние годы князя Дмитрия Дмитрий Иванович родился 12 октября 1350 года. Его отцом был Иван II Красный, а мать — княгиня Александра. Князь был потомком Рюриков — основателей династии русских князей. Дмитрий был праправнуком Александра Невского, а также правнуком его младшего сына Даниила Александровича. Последний считается родоначальником московской линии Рюриковичей. Дедом Дмитрия Донского был Иван Данилович Калита, которого считают князем, который сделал первый шаг к объединению русских земель и укрепил Московское княжество, сделал Москву центром Руси. После смерти отца к девятилетнему Дмитрию приставили митрополита Алексия, который формально стал правителем Московского княжества. Он обладал большим авторитетом и даром дипломата. У Дмитрия был младший брат Семен. Своим сыновьям Иван Красный оставил в наследство земли, оставленные Иваном Калитой. После смерти Семена в раннем возрасте все земли отошли под управление Дмитрия.

Фото: Аллея Героев в г. о. Можайский / Медиасток.рф

В то время Русь находилось под игом Золотой Орды, где с 1359 года шла борьба за власть. После смерти Ивана Красного Великое княжество Владимирское отдали нижегородско-суздальским князьям. Через три года Мамай официально выдал Дмитрию ярлык на эту землю. Однако суздальский князь не хотел просто так покидать Переяславль и Владимир, и москвичам пришлось выгонять его силой. Суздаль обратилась к Москве со своими притязаниями. В 1363 году столица решила: Суздаль будет управлять Нижним Новгородом, но откажется от Владимира, который отошел под управление князя Дмитрия. В подкрепление договоренностей Дмитрий женился на дочери суздальского князя Евдокии. Дмитрий Донской — князь Московский, Владимирский и Новгородский: годы правления Московское княжение: 1359–1389 годы Дмитрий стал официальным правителем в Московском княжестве после смерти отца, но за него вел дела Алексий.

Фото: Аллея Героев в г. о. Можайский / Медиасток.рф

Владимирское и Новгородское княжение: 1362–1389 годы В 1362 году литовский князь Ольгерд разгромил трех ордынских князей и занял несколько русских городов. Через шесть лет он помог своему родственнику, микулинскому князю Михаилу Александровичу занять Тверское княжество, которое находилось под управлением Москвы. Завязалась междоусобица, в ходе которой Ольгерд несколько раз осаждал столицу. За это митрополит Алексий, воспитатель Дмитрия Донского, отлучил от церкви Ольгерда. Дмитрий Донской же начал строить белокаменный кремль, чтобы защитить княжество от осад. Он помог пережить два нападения Ольгерда — в 1368 и 1370-м. В 1370 году Мамай выдал Михаилу Александровичу, к тому моменту Тверскому, ярлык на Владимирское княжество. Дмитрий Донской не подчинился воле Орды и собрал войско, чтобы оборонять свои земли.

К ярлыку не еду, Михаила на княжение в землю Владимирскую не пущу. Дмитрий Донской

В 1371 году Дмитрий смог договориться с Мамаем и получил от него ярлык на Владимир и убедил значительно снизить дань. Но разлад между Донским и Мамаем произошел уже через два года — в 1373 году. Мамай ударил по Рязани, которой к тому моменту управлял Донской. Лидеры разругались окончательно в 1374-м, и Владимир перестал платить дань Орде.

Фото: Yuriy Kaver/Russian Look / www.globallookpress.com

Мамай попытался отнять у Дмитрия Владимирское княжество, добиться уплаты дани и повторно дал ярлык Михаилу Тверскому. Но Донской с войском отбил Владимир, и Михаилу пришлось отступить, несмотря на поддержку Мамая. Началась борьба с Золотой Ордой. В 1378 году умер митрополит Алексий, и власть полноценно перешла Дмитрию. Князь долго готовился к решающему сражению с Мамаем, чтобы окончательно выйти из-под ордынского ига. Он потерпел поражение на реке Пьяни, но разбил татар на Воже. Дмитрий Донской как правитель Москвы Как князь Московского княжества, Дмитрий сделал многое как во внешней, так и во внутренней политике: Построил белокаменный кремль;

Впервые передал правление сыну Василию I без согласования с Ордой;

Восстановил Москву после разорения ханом Тохтамышем в 1382 году;

Противостоял Золотой Орде, выиграл Куликовскую битву;

Сделал Москву центром Северо-Восточной Руси;

Возобновил чеканку местной серебряной монеты.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Куликовская битва или Мамаево побоище: хронология событий В 1374 году в Переяславле-Залесском состоялся съезд князей, на котором обсудили противостояние Орде.

В 1378 году Мамай попытался осадить Москву, но его войско разбили на реке Воже, не доходя до столицы.

В 1379 году Мамай разорил Рязанское княжество.

В 1380 году противник Мамая Тохтамыш встал у Дона, а Мамай снова двинулся на Москву. У Коломны он встретился с Донским, где Орда попыталась добиться дипломатическим путем уплаты дани. Дмитрий отказал и направил войско за Оку, а далее на Дон, чтобы встретиться с одним Мамаем, который ждал подкрепления от рязанского князя Олега и литовца Ягайло.

Интересно Перед Куликовской битвой Донской просил благословения у Сергия Радонежского. Духовник не только наставил его и войско на освобождение Руси, но и отправил с ним богатырей — Пересвета и Ослябю. Перед Куликовской битвой Донской просил благословения у Сергия Радонежского. Духовник не только наставил его и войско на освобождение Руси, но и отправил с ним богатырей — Пересвета и Ослябю.

В 1380 году произошла Куликовская битва. Русское войско разбило монголо-татар. В этом же году Мамай вернулся в Крым, собрал войско, чтобы снова двинуться на Москву, но ему пришлось встретиться с Тохтамышем. Последний его разбил и стал ханом.

В 1382 году Тохтамыш напал на Москву. Дмитрию Донскому пришлось договариваться с ханом: он получил ярлык на Москву, выплатил дань за два года, Тверь стала независимой от Владимира. На момент смерти Дмитрия Ивановича в 1389 году Русь начала активно укреплять Москву как центр, но все еще зависело от ордынского хана. «Куликовская битва стала культовой победой над татаро-монголами, потому что она показала, что их можно победить», — рассказал 360.ru историк и публицист Александр Широкорад.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Он отметил, что в истории Куликовской битвы есть темные пятна. Например, исследователи утверждают, что во время битвы татары впервые применили огнестрельное оружие, но неудачно. «Не менее интересная вещь — куда делись пленные? Их не оказалось, хотя обычно идет размен пленных или публичные казни. Ничего этого не было. А куда делись остатки войска Мамая? Есть версия, что на них напали рязанцы, которые отбили пленных и добычу, но это только версия, никаких деталей», — отметил эксперт. Историки утверждают, что в составе войска Мамая была наемная генуэздская пехота. Этот момент историк полностью отвергает: гарнизоны генуэздских крепостей колонии Судака, Суржи, Сугдеи, Феодосии и других составляли не более 150 человек. Но самое главное — они не могли поддерживать Мамая, потому что в 1380 году находились с ним в войне. «Интересная версия о том, что Дмитрий отдал свой панцирь и боевого коня и сражался как простой ратник. Она не выдерживает никакой критики, потому что ни один русский князь так не поступал. В X–XIV веках войско часто отказывалось идти в поход без князя», — пояснил Широкорад.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

В то время конь был как собака: его везде водили с собой, у него был отдельный всадник, животное было очень дорогим, поэтому князь не отдал бы его никому. Также броня подгонялась под конкретного человека, поэтому отдавать латы другому было бессмысленно. Еще один важный момент — Мамай не был ханом. Он управлял от имени нескольких ханов, а затем решил захватить власть.

Поход на Москву был фактически походом за деньгами. Мамай хотел ограбить богатую Москву и соседние области и использовать эти средства для наемной армии и для борьбы с конкурентом. Александр Широкорад

Место битвы тоже вызывает споры. До сих пор историки не установили, где именно противостояли друг другу Донской и Мамай, несмотря на многочисленные памятники. Раскопки ничего не доказывают: там находят огнестрельное оружие более позднего времени.

Фото: www.globallookpress.com

Почему Дмитрий — Донской? Князя Дмитрия стали называть не в XIV веке и даже не в XV, а примерно в XVI веке, рассказал историк. «Его начали называть Донским, потому что Куликовская битва произошла на реке Дон», — отметил Широкорад. Приставку к имени выбрали по аналогии с Александром Невским, которого так прозвали из-за Невской битвы — сражении на реке Неве в 1240 году.