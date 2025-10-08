Сегодня 02:09 Миллиарды Российской империи таинственно испарились. Куда пропало «золото Колчака»? 0 0 0 Фото: Eddie Mulholland / www.globallookpress.com Интересное

Рубль

СССР

Золото

Войны

Россия

Поезда

История

Деньги

Судьба «золота Колчака» — половины золотого запаса Российской империи — давно не дает покоя кладоискателям. Хотя история большинства сокровищ известна, многие следопыты продолжают искать монеты и слитки, затерянные где-то на дне или в лесах.

Золото Российской империи Все началось с революции. Когда большевики, по завету Владимира Ленина, захватили почту, телеграф, телефон, мосты и вокзалы, они вспомнили о деньгах. Точнее — о золотом запасе Российской империи. Речь шла о немалой сумме — третьей по величине казне мира (богаче на тот момент были только американцы и французы). К началу Первой мировой войны за Россией числились 1311 тонн золота на сумму более полутора миллиардов рублей. В 1914 году 75 миллионов рублей золотом отправили в Лондон по морю через Архангельск. Однако этот путь представлял опасность: при перевозке оба британских судна столкнулись с плавучими минами. Хоть корабли и добрались до английского берега, следующий транш ушел иным путем.

Фото: Империал (золотая монета) Николая II 1897 года / Публичное достояние

По новому плану 375 миллионов рублей золотом послали железной дорогой во Владивосток, оттуда на японских военных кораблях часть доставили в Великобританию, часть — в Банк Англии в Канаде. Последний перевод тем же порядком состоялся в феврале 1917 года — еще 187 миллионов рублей золотом. Все это оставалось гарантией английских кредитов России для закупки военного снаряжения. То золото, что осталось в империи, нужно было спрятать понадежнее: все-таки война, к тому же собственный народ вот-вот устроит революцию. Так что из Петрограда все вывезли поездом в Нижний Новгород и Казань. В последний город чуть позже дослали все, что хранилось в отделениях Госбанка Тамбова, Самары, Курска, Могилева и Пензы. Золото в слитках на пять миллионов рублей отправили через Петроград и Финляндию в Стокгольм, в шведский Рикс-банк. Словом, к концу 1917-го, с учетом золота, добытого во время войны, у России оставались 1101,1 миллиона рублей, или 852,5 тонны золота. Более половины этих капиталов сосредоточилось в Казани.

Фото: Клад золотых монет. Владимир Вяткин / РИА «Новости»

Казанское золото Большевики хорошо знали, где спрятаны сокровища, и летом 1918 года принялись гнать к Казани из Нижнего Новгорода баржи и пароходы. На месте прокладывали подъездные пути от банка до пристани, паковали царское наследство. Сформировали отряд в 20 человек, которым предстояло сопровождать ценный груз. Вывезти удалось крохи. В конце лета войска генерал-лейтенанта Владимира Каппеля при поддержке чешских отрядов и вопреки приказам командования буквально вынесли красных из Казани. К тому же при штурме на сторону белых в полном составе перешла академия Генштаба во главе с генералом Александром Андогским.

Фото: Телеграмма Каппеля о взятии золотого запаса России, 1918 год / Публичное достояние

Победителей ожидали поистине царские трофеи. Они захватили огромные склады с вооружением, боеприпасами, медикаментами и амуницией. Главное — получили золотой запас России: 650 миллионов золотых рублей в монетах, 100 миллионов рублей кредитными знаками, слитки золота, платины и другие ценности. Белые не собирались повторять ошибок красных, так что золото на пароходах вывезли из Казани в Самару, а оттуда перевезли в Уфу. Правда, говорят, по дороге около шести миллионов свистнули чехи. В конце ноября 1918 года золотой запас Российской империи добрался до Омска, где поступил в распоряжение правительства адмирала Александра Колчака.

«Золото Колчака» Колчак приказал сложить все вывезенные из Казани ценности на хранение в филиале Госбанка и тщательно подсчитать. В мае 1919 года появился отчет, согласно которому в Омск прибыло 505 тонн золота на 651 532 117 рублей. Также отдельно прислали золотые части приборов из Главной палаты мер и весов. Однако гражданская война продолжала полыхать, и Колчаку пришлось покинуть Омск. Оставлять царское богатство в городе — дело опасное, таскали за собой. Впрочем, и это далось непросто: в сентябре бандиты атамана Григория Семенова захватили в Чите эшелон с золотом на 42 миллиона рублей.

Фото: Атамана Григорий Семенов, 1920 год / Публичное достояние

Больше половины из них бравый атаман потратил на нужды армии, рассчитался с поставщиками и местным населением, выплатил зарплаты железнодорожникам и другим служащим госучреждений. Полторы тонны золота (33 ящика с золотыми монетами) Семенов передал японцам для помещения на депозит в банк Тесэн Гинко. Позднее начальник снабжения семеновской армии генерал-майор Павел Петров под расписку передал на временное хранение начальнику японской военной миссии 20 ящиков с золотыми монетами и два ящика со слитками на сумму 1,2 миллиона рублей. Больше их никто не видел. Петров в 1934 году подал было иск в токийский суд на Министерство обороны Японии. Дело вели аж до 1940-го, но в итоге русскому отказали. Дескать, хоть факт получения золота японцами и установлен, армии атамана Семенова уже нет, а сам офицер — лицо частное и правопреемником Российской империи и Романовых быть не может.

Фото: Генерал-майор Павел Петров / Публичное достояние

Вернемся к адмиралу Колчаку. По его приказу 31 октября 1919 года золотой запас загрузили в 40 вагонов, еще дюжину заняли сопровождающие груз. Выдвинулись в сторону Иркутска. Вот только с сокровищами пришлось скоро расстаться. Когда 27 декабря штабной поезд и поезд с золотом прибыли на станцию Нижнеудинск, Антанта (предтеча НАТО) вынудила Колчака отречься от претензий Верховного правителя России, а «золотой эшелон» передать под контроль Чехословацкому корпусу. Его вояки как раз захватили Сибирский железнодорожный путь — нынешний Транссиб. Однако и чехам от этого было немного счастья: красноармейцы угрожали взорвать туннели на Кругобайкальской железной дороге. Так что в начале нового 1920 года добрые люди отдали большевикам 409 миллионов рублей золотом ради беспрепятственной эвакуации из России. В довесок добавили адмирала, которого невзлюбили за запрет на мародерство.

Фото: Адмирал Александр Колчак / Публичное достояние

Золото России на Западе Колчака благополучно расстреляли, ценности пересчитали. Оказалось, что или чехов надули белые, или чехи надули красных, но в некоторых ящиках вместо золотых слитков лежали кирпичи. К тому же ценности на 68 миллионов рублей адмирал просто распродал японцам, французам и англичанам. Еще 128 миллионов пристроил в зарубежных банках. Судьбу этих денег так и не удалось отследить. Известно, что их перечислили на личные счета российских финансовых агентов в Англии, США и Японии: 22 с половиной миллиона долларов осели в Нью-Йорке, более 606 тысяч фунтов стерлингов — в Лондоне, свыше 6,5 миллиона иен, 170 тысяч долларов и 25 тысяч фунтов стерлингов — в Токио. СССР эти деньги, разумеется, не вернули (да, Западу не впервой нас грабить). Впрочем, их быстро сняли со четов и вложили в операции с акциями и векселями. Благо немало зарубежных банков имели русские корни. Так, например, промышленник Степан Лианозов председательствовал в совете банка London & Eastern Trade Bank, там же работал один из приближенных Колчака — Иван Сукин.

Фото: Крайний слева сидит Иван Сукин / Публичное достояние

Золотая легенда Байкала Со временем появилась легенда, будто часть золота белочехи вывезли из Иркутска, но на Кругобайкальской железной дороге поезд потерпел крушение, хвост состава свалился в озеро Байкал. Причем как раз там, где до дна 1400 метров. Все, что оказалось не так глубоко, местные жители повытаскивали, а остальное сгинуло. В августе 2009 года глубоководные обитаемые аппараты «Мир» погружались в Байкал около Кругобайкальской железной дороги. Экипаж обнаружил на глубине около 700 метров части вагона, предположительно, начала XX века. Его рама смята, но было видно дверцу с окном и части крыши или боковой обшивки. Через год погружение повторили в тех же окрестностях. На глубине около 400 метров у берега нашли четыре бруска с характерным золотым блеском, зажатые в расщелине на осыпи. Поднять их не удалось: манипулятор не мог дотянуться до находок, а грунт норовил осыпаться от малейшего движения. Однако координаты зафиксировали.

Интересно Нет, отправить за золотом команду водолазов не вариант. Глубина, на которую они могут спуститься, зависит от снаряжения и подготовки. Даже профессионалы в жестких скафандрах могут достичь максимум 250-300 метров. Нет, отправить за золотом команду водолазов не вариант. Глубина, на которую они могут спуститься, зависит от снаряжения и подготовки. Даже профессионалы в жестких скафандрах могут достичь максимум 250-300 метров.

Лесной золотой клад Французская газета «Возрождение» в 1929 году опубликовала историю, будто некоторое количество золота разделили на четыре части и в глубине сибирских лесов зарыт клад на 20 миллионов золотых рублей. Другие мечтатели уверяли, что одну шестую всех ценностей закопали при перевозке из Иркутска в Казань. Специалисты Российского госархива провели тщательную исследовательскую работу и в январе 2018-го категорически отвергли утверждение некоторых оптимистов, будто при возвращении «золота Колчака» пропали слитки суммарно на 35 миллионов золотых рублей. Не было известий и о подмене ящиков, кроме той, к которой имели отношение чехословацкие легионеры. Однако фантазеров и мечтателей не остановить. Пропавшее золото ищут многочисленные любители кладов. Тщательно собирают все легенды и даже дошли до поисков в Петропавловске, что в Северном Казахстане, хотя туда эшелоны с богатствами Российской империи даже близко не могли добраться.