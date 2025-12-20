Сегодня 07:35 Куда поехать из Москвы на новогодние каникулы — 2026: лучшие места Подмосковья Турагент Ансталь назвала места в Подмосковье, где можно отдохнуть на Новый год 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Интересное

Всего в часе-двух езды от столичной суеты начинается другая реальность — зимнее Подмосковье, готовое удивлять даже искушенных москвичей. В новогодние каникулы 2026 года сотни жителей мегаполиса отправятся на восток, запад и север от МКАД в поисках праздничной атмосферы, активного отдыха и культурных открытий. Какие уникальные места посетить и какие направления самые популярные, выяснил 360.ru.

Топ-5 самых популярных направлений Подмосковья У москвичей пользуются популярностью подмосковные дома отдыха и спа-комплексы — очень востребованная история, когда хочется просто отдохнуть, а еще чтобы было красиво и снежно, рассказал 360.ru генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. Помимо этого, есть целые центры притяжения. Вот топ самых популярных. «Юдино-парк» в Одинцове — место веселья и релаксации Загородный клуб-гостиница включает в себя разные виды отдыха: баня, прогулки на свежем воздухе, активности на лыжных трассах и катке. Если хочется узнать что-то новое, можно посетить Музей истории города Юдино. Ресторан с местной кухней порадует гурманов. Как добраться: Проще всего на личном автомобиле. Следует поехать по Можайскому шоссе в сторону области около 15 километров. Затем в селе Юдино на светофоре на пересечении с 1-м Успенским шоссе развернуться и двигаться в обратном направлении, через 400 метров повернуть направо. Необходимо проехать вдоль озера еще около 400 метров;

Если ехать на поезде, отправляться стоит от Белорусского вокзала до станции Перхушково. Далее пешком или на такси один километр по 1-му Успенскому шоссе в сторону Можайского шоссе. Затем повернуть направо, на светофоре перейти дорогу и идти перпендикулярно Можайскому шоссе. Через 400 метров покажется здание Country Club «Юдино-парк» с левой стороны. Дорога пешком займет около 20 минут;

Автобусом следует стартовать от станции метро «Киевская» на рейсе № 454 или от «Юго-Западной» — № 461. Из Одинцова двигаться до остановки «ТЦ Атлас» на автобусах № 49, 50, 52, 55, 56, 1025, 1044, 1054, 1055 или на маршрутках № 42, 49, 78, 1055. От остановки до Country Club «Юдино-парк» — около 400 метров.

Фото: Медиасток.рф

Коломна — беспроигрышный вариант для семейного досуга «Я очень люблю Коломну — ее выбирают для выезда на один день. Там много всего: музеи калача и пастилы. Атмосфера дореволюционной России», — указал Арутюнов. Особенно прекрасной Коломна будет, если выпадет снег. Однако пока его нет, москвичи выбирают направления, где можно посидеть и отдохнуть в красивых местах. По этой причине теперь могут проиграть горнолыжные комплексы Подмосковья. В Коломну следует отправляться тем, кто хочет сменить обстановку. Этому поспособствует особая архитектура, однако для жителей севера Москвы путь до городка будет неблизким, рассказала 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. Как добраться: На электричке — час и 50 минут. Отправление от Казанского вокзала каждые полчаса;

На автобусе поездка до города займет полтора часа. Отправление от автобусной станции «Котельники»;

На такси дорога займет чуть больше часа, но поездка выдастся небюджетной;

На личном автомобиле ехать около полтора часа по трассе М5 с выездом на МКАД. Лучше стартовать утром, чтобы избежать январских праздничных пробок.

Фото: Коломна. Соборная площадь зимой / Медиасток.рф

Сергиев Посад — центр истории и религии Сердцем города считается Троице-Сергиева лавра — крупнейший монастырь страны, охраняемый ЮНЕСКО. Именно здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Можно посмотреть на интересный архитектурный ансамбль. Внутри монастыря находятся мощи Сергия Радонежского, музеи, уникальный иконостас, расписанный самим Андреем Рублевым. Если дети заскучают, есть выбор из кафе и магазинов — в Сергиевом Посаде их в избытке. «Очень красивая архитектура, атмосфера монастырей, музеев. Минус — большой туристический поток, который состоит в том числе из паломников, что особенно ощутимо в выходные», — отметила Ансталь. Как добраться: На поезде быстрее всего — за час или час с небольшим. Электрички и скоростные составы Москва — Ярославль отправляются от Ярославского вокзала. Также в этом направлении ходят поезда до Александрова;

На автобусе № 388 время в дороге составит час и 20 минут, если не попасть в пробку. Они отправляются от автовокзала на ВДНХ каждые 15-20 минут;

На личном автомобиле придется ехать через МКАД, поэтому есть большая вероятность попасть в затор. Двигаться следует по трассе М-8/Е-115 или Ярославскому шоссе. Дорога займет час-два в зависимости от пробок.

Фото: Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде зимой / Медиасток.рф

Солнечногорск — локация для уютного спа-отдыха В Солнечногорске есть большое количество отелей, которые предоставляют услуги в спа-комплексах. Из минусов — пробки. Их придется преодолевать в январские выходные до города и по возвращении, отметила Ансталь. Кроме того, это далеко не бюджетная история. Можно посетить комплекс в парк-отеле «Солнечный». Там есть бассейны, в том числе открытые и подогреваемые даже зимой, разные виды саун, термальные зоны. Как добраться: На электричке удобнее и быстрее всего — за 50 минут. Поезда отходят от Ленинградского вокзала;

На автобусе ехать дольше — чуть более часа. Они отправляются от станции метро «Водный стадион»;

На личном автомобиле время в дороге составит примерно 50 минут, если удастся избежать пробок.

Фото: Медиасток.рф

Истра — тихий оазис В Истре также отдыхают в отелях, где предоставляют спа-услуги. Минусы те же — высокая цена и пробки. «На направлении Солнечногорск — Новая Рига — Истра в выходные будут сумасшедшие заторы. В них можно стоять до скончания времен. Все поедут за город отдыхать, а под конец выходных — возвращаться», — сообщила Ансталь. Однако в Истру есть за чем ехать. Помимо оздоровительных и релаксирующих процедур в спа-комплексах, многочисленных санаториях и пансионатах, гуляют в окрестностях города: посещают Ново-Иерусалимский монастырь, местные музеи, любуются красотой Истринского водохранилища. Зимой будут работать катки и лыжные трассы, можно занять детей активностями на санках или тюбингах. Как добраться: Быстрее всего получится доехать до места на автобусе. Они отправляются от автостанции «Тушинская» каждый час. Время в пути составит 30-40 минут;

На электричке чуть дольше: до Истры не ходят никакие экспрессы. Поезда отправляются от Курского вокзала, реже — от Рижского. Рейсы до Истры — каждые 20-30 минут;

Можно добраться до города на такси. Если получится избежать пробок, будет даже быстрее автобуса, однако сэкономить не выйдет;

На личном автомобиле добраться до Истры можно примерно за час, если без пробок. Следует выехать на Новорижское шоссе, далее двигаться по Центральной кольцевой дороге, на развязке повернуть направо и ехать до Волоколамского шоссе. На перекрестке повернуть налево и двигаться по шоссе прямо до Истры.

Фото: Медиасток.рф

Нюансы поездок в популярные места «Я не вижу тренда, когда народ хочет в какой-то конкретный город. Едут в соседнюю область: в Ярославль, Ростов Великий, Кострому, Тулу. Если хочется подальше, то выбирают Казань», — отметил Арутюнов. Эксперт заметил, что планировать новогодний отдых в популярных местах в декабре уже поздно — могут возникнуть проблемы с размещением. Однако тот, кто ищет, всегда найдет. Топ-5 недооцененных мест Подмосковья Обычно люди смотрят в сторону севера или запада Подмосковья. Однако в других частях области тоже очень интересно, убежден Арутюнов. Клин — концентрация музеев и церквей Если хочется узнать что-то новое, а не просто отдохнуть, стоит смело ехать в Клин. Например, эксперт вспомнил ставший музеем дом Чайковского. Также в Клину есть дом-музей Аркадия Гайдара, краеведческий музей, Музей елочной игрушки, усадьба Менделеева Боблово и даже антимузей «Станция дачная», где много экспонатов на тему дачной жизни в советский период. Детям будет интересен сафари-парк с животными. Если позволит погода, можно погулять в парке «Сестрорецкий», саду «Времена года», Березовом и других, но уже за пределами города. Как добраться: На автобусе № 437 доехать до места получится не так быстро, как на электричке. Отправка от метро «Речной вокзал»;

На электричке время в пути составит чуть более часа или час и 40 минут. Отправка с Ленинградского вокзала.

Фото: Клин. Музей-заповедник П. И. Чайковского зимой / Медиасток.рф

Раменское — локация для фотогеничных прогулок «В Раменском есть усадьба Быково. Неочевидное, но интересное место с точки зрения архитектуры, которое очень неплохо сохранилось», — рассказал Арутюнов. Помимо этого, можно посетить дом Салтыкова, погулять вместе с героями мультфильмов по местным паркам, накупить изделий Гжели в качестве сувениров. Если захочется расслабиться, стоит посетить горячие источники в Сосновом Бору. С детьми отправиться на ипподром, «Ферму-56» или «Веселую корову», где выпадет шанс пообщаться с лошадьми, коровами, козами, кроликами и другими контактными животными. Как добраться: На электричке до города доехать получится почти за полтора часа. Поезда отходят от Казанского вокзала. На экспрессе время в пути составит 45 минут;

На автобусе поездка продлится 50-60 минут или час и 20 минут. Автобус № 424 отходит от «Котельников»;

На личном автомобиле до Раменского получится добраться за час при условии отсутствия пробок через Новорязанское шоссе (трасса М5) или Люберцы — расстояние почти одинаковое.

Фото: Церковь Владимирской иконы Божьей Матери в Быково / Медиасток.рф

Зарайск — провинциальная красота Чтобы было не так многолюдно, как в Сергиевом Посаде, можно поехать в расположенный недалеко Зарайск. «Там царит атмосфера провинциального города со своим кремлем и купеческими усадьбами. Не так шумно, достаточно спокойно. Минус — далеко ехать», — отметила Ансталь. Как добраться: На личном автомобиле по Новорязанскому шоссе (М-5) через Бронницы и Коломну. Дорога займет 2,5 часа;

На автобусе время в пути составит около трех часов. Автобусы отправляются от станций «Выхино» и «Котельники»;

На электричке напрямую до Зарайска добраться не получится, придется делать пересадку на автобус через Рязань или Коломну. На дорогу уйдет два-три часа;

На такси получится быстрее, но за поездку придется отдать от пяти тысяч рублей.

Фото: Зарайск. Виды города. Зима / Медиасток.рф

Волоколамск Еще одно неочевидное место — Ярополец, где находится усадьба Гончаровых. Там сохранились некоторые постройки, памятник Пушкину, можно посетить музей в главном доме, где воссоздали комнату поэта. Помимо русского светила, в Яропольце бывали Иван Грозный и Екатерина Великая. Также следует обязательно посетить Волоколамский кремль. «По пути стоит заехать в Кашино — интересный вариант провести выходные. Место сочетает в себе старые традиции и современность», — рассказала Ансталь. Это деревня, где не увидеть монументальных достопримечательностей, но погулять по тихим местам или покататься на лыжах вполне возможно. Как добраться: На электричке время в пути составит 2,5-3 часа. Поезда отходят от Курского вокзала;

На автобусе придется ехать 1,5-2 часа, но билеты будут дороже. Отправка от автостанций «Северные ворота» и «Тушинская»;

На личном транспорте ехать быстрее при условии отсутствия пробок. Двигаться следует по Волоколамскому или Новорижскому шоссе.

Фото: Виды села Ярополец / Медиасток.рф

Можайск — эпицентр активного отдыха В Можайском городском округе есть коттеджный поселок под названием Деревня. На территории 64 гектаров расположена локация для глэмпинга — дома со стеклянными стенами и потолком, а также питомник «Уроборус» с аляскинскими хаски. Познакомиться с округой можно на собачьих упряжках. В качестве активного отдыха остановиться на лыжах или просто погулять по лесистой местности: подняться на самую высокую точку Подмосковья — Замри-гору. Для поклонников «Властелина колец» существует «Хоббиленд» в сельском поселении Борисовское — гостей приятно удивят круглые окна и двери, как в знаменитой экранизации произведений Толкина. Баня и глинтвейн помогут на время забыть о городской суете. Как добраться: На электричке доехать до Можайска, а оттуда на такси. Поезда отходят от Белорусского вокзала;

На личном транспорте следует ехать по Минскому шоссе до перекрестка 114-го километра, направо — Можайск, налево — Тропарево. На перекрестке нужно сделать разворот в сторону Москвы и следовать еще два километра до указателя 112-й километр. Далее повернуть направо и следовать по указателям.

Фото: Деревня хоббитов в Подмосковье / Медиасток.рф

Неочевидные места по соседству с Подмосковьем Ансталь посоветовала не зацикливаться только на Подмосковье, ведь январские выходные в этом году будут рекордно длинными. Так, стоит попробовать успеть в город Калязин, который находится в Тверской области. Зимой там можно посмотреть затопленную колокольню над Волгой, посетить местный краеведческий музей и усадьбу Бабы-яги, изучить радиотелескоп. Если будет хорошая погода, стоит прогуляться по улице Карла Маркса, где до сих пор стоят купеческие дома. Можно отлично провести время в городах Углич и Мышкин Ярославской области. «Они оба очень классные. Возможно, для кого-то это будет далеко, однако большинство туристов, которые были там, остаются очень довольны», — отметила Ансталь. В Угличе катаются на коньках на новом катке с ледовой дорожкой, ходят в музеи велосипедов, кожевенного ремесла, сыра, гидроэнергетики, парятся в кедровой бане. В Мышкине есть сказочные палаты для детей, Успенский собор, музей мыши, посвященный грызунам, а также валенок и льна. «На самом деле в Подмосковье и в близлежащих городах очень много мест, куда стоит съездить. Просто люди привыкают к тому, что знают, и не хотят придумывать новые маршруты», — подытожила Ансталь.