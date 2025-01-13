Сегодня 01:43 Ошибка грозит штрафом. Куда деть елку после праздников, чтобы не потерять круглую сумму Юрист Толмачев: елку в мусорный бак можно выбрасывать лишь заранее распилив 0 0 0 Фото: Unsplash Интересное

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Большинство семей торопятся избавиться от елки уже в начале января и многие просто выносят дерево к мусорным бакам. Такая неосмотрительность грозит россиянам крупным штрафом. Куда деть елку после праздников, что делать с искусственными деревьями и как правильно провести процесс утилизации, чтобы не потерять круглую сумму — в материале 360.ru.

Три способа утилизации елки в Москве и Подмосковье В Москве и Подмосковье действуют программы утилизации елок, доступные всем жителям, рассказал в беседе с 360.ru юрист, доктор юридических наук, профессор Александр Толмачев. Существует три основных способа: Привезти елку на пункт сбора самостоятельно. Такие пункты есть в каждом районе. Обратиться за помощью через Департамент социальной защиты. Пенсионеры и инвалиды могут просто связаться с ведомством. Департамент вышлет волонтеров, они заберут и затем утилизируют елку. Измельчить елку самостоятельно. Разрезав дерево на небольшие части, его можно выбросить в обычный контейнер для мусора. Однако многие предпочитают этого не делать из-за кажущейся трудоемкости процесса.

Если вы просто на улицу елку выбросите, попытаетесь избежать ответственности, то сделать этого не получится. Камеры видеонаблюдения зафиксируют нарушение, и вы получите штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Александр Толмачев юрист, доктор юридических наук, профессор

Почему нельзя выбросить елку в мусорный бак С 2017 года в России действует понятие «твердые коммунальные отходы» (ТКО). Как объяснил Толмачев, это не просто мусор, а ресурс, которым занимаются региональные операторы.

В каждом регионе есть так называемый региональный оператор. В Москве это одна компания, в других городах — другая. Эти монополисты определяют правила сбора мусора, включая крупногабаритные отходы.

Одна из ключевых проблем при утилизации елки — ее размеры. Если габариты отхода превышают определенные нормы, например, высоту в полтора метра, то мусорщики просто не возьмут его. «Поэтому габариты должен уменьшить сам владелец елки. К примеру, распилить или разрезать ее на более мелкие части. Но имеет значение и вес. Даже небольшую коробку в 30-40 килограммов мусорщики не возьмут», — объяснил эксперт.

Тяжелый мусор также придется разделить на несколько мелких мешков, если это вообще возможно. В противном случае остается только один выход — заказать специальный контейнер. Управляющие компании некоторых многоквартирных домов устанавливают рядом с подъездами и контейнеры для сбора крупногабаритного мусора. Однако их может и не быть.

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Что делать с искусственными елками Искусственные елки утилизировать сложнее, чем живые. Юрист подчеркнул, что живые деревья можно использовать как топливо, и их с удовольствием принимают на мусоросжигательных фабриках.

Искусственные елки — это такой же мусор. Если елка слишком большая, ее надо сломать на несколько частей. В противном случае придется заказывать крупногабаритный контейнер.

Стоимость таких контейнеров варьируется в зависимости от региона и оператора. По словам Толмачева, цена может достигать 50-200 тысяч рублей. Это делает процесс утилизации дорогим для частных лиц — одному человеку заказывать контейнер просто неудобно. Как правило, объяснил Александр Толмачев, такие заказы делают жилищные кооперативы или ТСЖ, чтобы собрать крупногабаритный мусор для всего дома.

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Если в крупных городах, Москве и Петербурге, утилизация новогодних елок организована более или менее четко, то в небольших населенных пунктах ситуация сложнее. Как объяснил Александр Толмачев, чем меньше населенный пункт, тем меньше в бюджете средств для таких мероприятий. Однако региональные операторы есть даже в самых отдаленных регионах, и у них тоже есть свои правила. Основные требования к утилизации одинаковы по всей стране. Если елка или другой мусор не соответствует установленным габаритам или весу, то его придется разделить на более мелкие части. В противном случае мусор придется сдавать в специальные контейнеры, которые нужно заказывать отдельно.

Это как перевозка багажа в самолете: если чемодан превышает допустимые размеры, его отправляют в основной багаж. То же самое и с мусором.

Настоящая елка может принести и много пользы, если сдать ее на переработку. Эколог Максим Лапушкин рассказывал 360.ru, что из новогодних деревьев получают материал, который используют при формировании тропинок в парках, удобрения и кормов для животных.