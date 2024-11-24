Сегодня 17:36 Подкаблучник или безобидный фанат? Кто такой симп и стыдно ли им быть Психологи Дугенцова и Бачурина объяснили, почему люди становятся симпами 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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В Сети стало популярным слово «симп». Так называют людей, которые беззаветно что-то любят: рок-группу, фильм, знаменитость, определенного человека. Все чаще это понятие используют в негативном ключе, имея в виду подкаблучников или нерешительных мужчин. Кто такие симпы на самом деле, как люди становятся ими и связано ли это с травмой отвержения, выяснил 360.ru.

Кто такой симп и чем он напоминает подкаблучника Слово «симп» происходит от английского simpleton, что переводится как «дурачок», «простак». Изначально симпами называли людей, которые делают очень много для тех, кто им нравится, или увлеченных своим хобби (например, компьютерными играми, футболом и так далее). В 1923 году на страницах издания The New York Times это слово употребили по отношению к нерешительным мужчинам. А благодаря рэперам слово «симп» с 1990-х стало скорее оскорблением — синонимом подкаблучника.

Интересно В 2000-х годах термином «симп» обозначали парней, которые состояли с девушками в дружеских отношениях, но втайне надеялись на большее. В 2000-х годах термином «симп» обозначали парней, которые состояли с девушками в дружеских отношениях, но втайне надеялись на большее.

В 2013 году «симп» преобразовался в аббревиатуру от Sucker Idolizing Mediocre Pussy, что в переводе с английского языка означает «сопляк, боготворящий посредственные вагины». Появилась даже «Нация симпов».

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Сленговое слово стало популярным с соцсетях, таких как ТикТок, Twitch и даже OnlyFans. Стримерши называли симпами мужчин, которые донатили им в надежде на взаимность. В ТикТок девушки смеялись над нерешительными парнями, боявшимися сделать первый шаг. В 2020 году на Twitch запретили это слово, чтобы исключить буллинг. В 2021-м в США учредили Национальный день симпа — 3 июня. В России «симп» носит нейтральное значение. Так называют фанатов, причем ими могут быть парни и девушки. От этого слова образовался глагол «симпить», то есть «фанатеть», «быть поклонником» кого-то или чего-то.

Фото: Crane Productions/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В чем отличие симпа от литромантика Литромантики — люди, которые фанатеют от вымышленных персонажей из книг, фильмов, сериалов или знаменитостей. Они прекрасно знают, что нельзя построить отношения со своими кумирами, но выбирают преклоняться и мечтать о них.

Интересно Литромантик отличается от симпа именно этим — он не сможет построить отношения с объектом вожделения, например с иностранным актером. Если же симпить коллегу или друга, то такая возможность есть. Литромантик отличается от симпа именно этим — он не сможет построить отношения с объектом вожделения, например с иностранным актером. Если же симпить коллегу или друга, то такая возможность есть.

Например, в американском ситкоме «Друзья» Рос симпит Рейчел. В какой-то момент он находит в себе силы признаться в чувствах, и у них завязываются отношения. После этого Рос перестает быть симпом. В ситкоме «Офис» Тоби симпит Пэм, но до конца не признается ей в любви.

Что делать, если вы безуспешно симпите кому-то Если вы симпите кому-то и не возымели успеха, возможно, объект внимания не заинтересован в отношениях с вами или не готов к ним. В таком случае лучше уважать его выбор и не настаивать на общении.

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Если же вы уверены, что чувства взаимны, но человек по какой-то причине не отвечает вам, можно попробовать поговорить с ним открыто и честно. Расскажите о чувствах и спросите, почему он ведет себя так. Это может помочь прояснить ситуацию и найти выход из нее. Каждый человек уникален, и то, что работает для одного, может не подойти другому.

Интересно Если вы чувствуете, что не можете справиться с ситуацией самостоятельно, обратитесь за помощью к друзьям, близким или профессиональному психологу. Они могут дать ценные советы и поддержку. Если вы чувствуете, что не можете справиться с ситуацией самостоятельно, обратитесь за помощью к друзьям, близким или профессиональному психологу. Они могут дать ценные советы и поддержку.

В любом случае уважайте право на свободу выбора другого человека, ищите новые возможности для общения и развития отношений.

Симпы и травма отвержения Кто и как становится симпом? На этот вопрос ответила психолог, член Российского психологического общества Елена Бачурина. «Есть понятие „импритинг“, когда мальчик видит поведение мужчины в своем окружении и перенимает его. Кроме того, симпом можно стать из-за очень низкой самооценки», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: Публичное достояние

Может сказаться отсутствие опыта: симпами могут стать новички в романтических отношениях или мужчины, которые не имели длительных контактов с противоположным полом. В таком случае они испытывают неловкость и страх отвержения. Травма отвержения может привести к тому, что мужчина станет симпом. Он начнет добиваться любви с помощью заботы и знаков внимания по отношению к объекту внимания, который к нему может быть равнодушен. «Если у ребенка были проблемы с авторитетным взрослым, то есть с учителем, то самооценка может падать. Также в подростковом возрасте родители могут ухудшить самооценку. Часто в этом возрасте дети не могут выстроить личные границы со сверстниками, что тоже бьет по самооценке», — отметила психолог Дарья Дугенцова.

Фото: marshi via www.imago-images.de/www.imago-images.de / Global Look Press

Однако не все ухаживания называются симпингом. Например, если женщина начинает пользоваться мужчиной-симпом, не дает обратной связи и даже унижает его. Симпы зачастую выбирают именно ту девушку, которая не может ответить взаимностью. Симпы восполняют потребность в недостатке любви и внимания. Симпатии заставляют мужчину действовать неадекватно или неестественно, чтобы угодить девушке. Кроме того, симпы имеют большой страх одиночества. Быть симпом — норма? Ответ зависит от меры ухаживаний. Если есть взаимность, это хорошо. Ведь знаки внимания и забота должны присутствовать в отношениях. Однако если ухаживания направлены в одну сторону, есть чрезмерность, то это становится проблемой.

Симп — это не норма. Поведение симпа не приводит к здоровым отношениям, а только повергает его еще глубже в свою низкую самооценку. Елена Бачурина

Что делать симпам? Вот несколько советов: не идеализировать объект любви;

развивать свои увлечения, расширять кругозор;

работать с личными границами и эмоциями. С этим поможет психолог;

работать над навыками общения. Дарья Дугенцова напомнила, что человеку нужно самому определиться, устраивает ли его жить с заниженной самооценкой и быть симпом. Как правило, людям от этого некомфортно. Выровнять самооценку поможет психолог, подытожила специалист.