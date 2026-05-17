Финал, которого никто не ждал: Болгария выиграла Евровидение. Кто такая DARA и о чем она пела

Евровидение-2026 в Вене завершилось. Очередной 70-й конкурс подарил зрителям напряженный финал, полную смену лидеров и результат, которого не ждал никто. Кто победил и как прошла решающая ночь на «Винер Штадтхалле»? Кто та девушка, которой рукоплескал весь зал? И почему ее называют «балканской сенсацией»?

Ночь неожиданностей Сцена «Винер Штадтхалле» вспыхнула огнями ровно в 21:00 по венскому времени. Финал конкурса открыл победитель прошлого года JJ своим грандиозным перформансом «The Queen of the Night», смешав Моцарта с собственной музыкой в сопровождении 40 танцоров и акробатов. Парад 25 флагов прокатился по арене, и напряжение в зале достигло точки кипения.

После голосования жюри лидерство захватила Болгария, набрав 204 балла и оторвавшись от преследователей почти на 40 очков. Австралия и Дания разыграли драматичную дуэль за второе место — обе страны получили по 165 баллов, но австралийка Дельта Гудрем все же оказалась выше по дополнительным показателям. Затем настала очередь зрителей — и таблица перевернулась. Израиль, занимавший после решения жюри лишь восьмую строчку со 123 баллами, получил ураганную поддержку: 220 очков от телезрителей. Не менее впечатляющий прыжок совершила Румыния — из второй десятки сразу на третью строчку. Александра Кэпитэнеску набрала 296 очков, подтвердив, что зрительская любовь способна на многое. А вот фавориты букмекеров — Финляндия — финишировали лишь шестыми.

Болгария выстояла под натиском: DARA собрала 312 зрительских баллов вдобавок к 204 от жюри, доведя итог до фантастических 516 очков. Такого отрыва хватило, чтобы закрыть все вопросы о победителе. Главная сенсация Евровидения-2026 Настоящее имя болгарской певицы — Дарина Йотова. Она родилась в болгарском городе Варна 9 сентября 1998 года. Псевдоним DARA появился у певицы еще в подростковом возрасте — короткое, звонкое слово, которое легко запоминается и звучит одинаково на любом языке. Еще семилетней девочкой Дарина поступила в Национальное училище искусств имени Добри Христова в Варне. Там она изучала болгарский фольклор, который спустя два десятилетия появится в ее победной «Bangaranga». В 2015 году еще школьницей она пришла на кастинг «X Factor Bulgaria». Ей удалось занять третье место в шоу, что хоть и не принесло короны победительницы, зато открыло дверь в профессиональную музыку. Подписав контракт с Virginia Records — одним из крупнейших независимых лейблов Болгарии, — DARA в 2016 году выпустила дебютный сингл «K’vo ne chu». Песня мгновенно возглавила национальные чарты и сделала 17-летнюю певицу новой надеждой болгарской поп-сцены. За первым хитом последовали «Thunder», «Call Me» и «Mr. Rover» — каждый трек добирался до вершины болгарских хит-парадов и неделями не покидал эфир. Суммарно клипы и песни DARA набрали более 80 миллионов прослушиваний по всему миру. В 2021 году певица стала самым молодым наставником в истории шоу «The Voice of Bulgaria». Два сезона она учила новое поколение вокалистов не столько технике, сколько умению оставаться собой.

В 2025 году DARA выпустила альбом «ADHDARA» — честное заявление о своей жизни с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

СДВГ — это часть меня. Я не пытаюсь с этим бороться, я с этим живу. Это моя суперсила. DARA певица

Конкурсная песня «Bangaranga», по словам исполнительницы, родилась из странного, почти шаманского вдохновения. Услышав ямайское слово, которое переводится как «ураган, шум, красивая неразбериха», DARA соединила его с древним болгарским ритуалом кукери — танцем мужчин в мохнатых костюмах с тяжелыми колокольчиками, которые своим грохотом отпугивают злых духов. Так на свет появилась песня, которая ломает границы между Балканами и Карибами, фольклором и клубной электроникой.

Bangaranga — это чувство силы внутри каждого из нас. Это момент, когда ты выбираешь любовь вместо страха и понимаешь: все возможно. DARA

Топ-5 и пара провалов Болгария забрала главный приз, но борьба за остальные места развернулась не менее жаркая. Зрительское голосование перетасовало финальную таблицу до неузнаваемости. Телезрители сделали два самых громких рывка вечера. Израиль поднялся с восьмого места на второе, набрав 220 баллов от публики. Румыния прыгнула еще выше — с 11-й строчки на третью.

Австралия удержалась в пятерке, хотя и потеряла несколько позиций после зрительского голосования. Италия финишировала пятой, подтвердив стабильную поддержку и жюри, и зрителей. Вот как выглядит итоговый топ-5: Болгария (DARA, «Bangaranga») — 516 очков Израиль (Noam Bettan, «Michelle») — 343 очка Румыния (Alexandra Căpitănescu, «Choke Me») — 296 очков Австралия (Delta Goodrem, «Eclipse») — 287 очков Италия (Sal da Vinci, «Per sempre sì») — 281 очко Хозяева конкурса заняли лишь 24-е место. Австрийский дуэт Cosmó с песней «Tanzschein» получил от жюри всего один балл, а от зрителей — пять, завершив финал с шестью очками. Меньше очков получил только британский исполнитель Look Mum no Computer, который ушел всего лишь с одним баллом.

Болгарский триумф Двадцать лет Болгария отправляла на «Евровидение» талантливых певцов и каждый раз возвращалась домой без статуэтки. DARA прервала эту серию в Вене, сделав то, что не удавалось ни Кристиану Кострову, ни Поли Геновой, ни кому-либо еще за всю историю страны. Теперь эстафета переходит в Софию — болгарская столица примет 71-й конкурс. Организаторов ждет непростая подготовка, но это уже проблемы следующего года.