Сегодня 06:01 Сломанные кости как гарантия удачи. Кто придумал «теорию переломов» и почему в нее верят Фото: Кадр из х/ф в фильме «Бриллиантовая рука» / РИА «Новости» Эксклюзив

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Интернет бурлит от «теории сломанных костей», которую также называют «теория переломов». Пользователи взахлеб рассказывают о личном опыте, а для недоверчивых есть наготове библейская цитата. В чем суть переполоха, откуда пошла история «сильнокостных» и «хрупкокостных», а главное — почему люди готовы поверить в эти антинаучные бредни, выяснял 360.ru с помощью кандидата психологических наук Софьи Сулим.

«Теория сломанных костей» Соцсети захлестнуло новое увлечение: пользователи на полном серьезе обсуждают Broken Bone Theory или «теорию сломанных костей». Якобы все люди делятся на две группы: те, кто ломал свои кости, и те, кто без этого счастливо обошелся. Последние взамен физических увечий получают удары судьбы, а граждане из первой группы — наоборот. То есть переломы будто бы хранят пострадавших от более сильных потерь — разорения, краж, потери близких. Зато все это плюс еще тележка горестей и напастей грозит «целым» людям, ибо крепость своих костей они обменяли на уязвимость в других аспектах. Страшно сказать, но многие верят. Ноги у этой теории растут из шутки на Reddit двенадцатилетней давности. Однажды в одном из сообществ портала пользователи стали иронично делили себя на «сильнокостных» и «хрупкокостных». Скоро подтянули и стих из Псалтыря: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится».

Фото: Daniil Ivanov / www.globallookpress.com

Посмеялись и забыли. Но, подобно киношному монстру, шутка восстала из мертвых в TikTok. В конце 2024 года одна из блогерш поделилась откровением: «Я только что узнала, что значит, если ты никогда не ломал кости. И это так логично, что я не могу перестать плакать». Видео набрало миллионы просмотров. Покатилась волна обсуждений с примерами из личных биографий. Потерпевшие рассказывали, как сломали руку и избежали аварии, либо сохранили кости в целости при падении, но скоро были уволены. Кто-то признавался, что теперь понял причины смерти любимого пылесоса, а иной торопился написать на гипсе «Я — счастливчик!». Медленно, но верно «теория сломанных костей» доплыла до рунета. Особенно она пришлась по вкусу разным эзотерическим блогерам, из тех, что выдают расклады Таро на день, советую не есть на ночь сырых помидоров, затирают про карму и связь рода. Не поверите, но в доказательство приводят все ту же цитату из 33-го псалма.

Фото: Creativ Studio Heinemann / www.globallookpress.com

Попытка спрятаться от тревоги «Теория переломов» это избыток магического мышления, рассказала 360.ru кризисный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Когда у людей большая неопределенность, их мозг перестраивается на режим выживания и ритуальности. То есть человеку нужны некие ритуалы для того, чтобы он почувствовал себя в безопасности.

Люди создают себе совершенно на пустом месте такие ритуалы. Отчасти это действительно про адаптацию, но немножечко кривую. То есть психика адаптируется к сложностям неопределенности, создает себе ритуал, с помощью которого человек пытается все, что с ними происходит, перевернуть в сторону позитива. Софья Сулим

Тревога, невозможность человека осознать, что с ним происходит, неспособность справиться с очень сильными чувствами — вот причина, из-за которой люди в XXI веке верят в совершенно невероятные антинаучные вещи, пояснила психолог. Тут речь идет об инстинктах выживания. «Ведь мы сейчас живем в очень тревожное время. И человек боится за свое выживание, за деньги, отношения, беспокоит базовая безопасность. Тем более, что сейчас происходит много военных действий во всем в мире. И неокрепшая психика, которая еще не нашла внутреннюю опору, определяет состояние человека его верованиями», — отметила Сулим. Она добавила, что это верование — детская часть, внутренний ребенок, который верит в какие-то ритуалы из-за потребности обезопасить себя пусть даже таким странным способом.

Фото: Emily Wabitsch / www.globallookpress.com

Интересно Согласно данным социологических опросов, суеверных граждан в России примерно вдвое больше, чем тех, кто полностью отрицает любые поверья. При этом за год жители страны тратят на услуги гадалок, экстрасенсов, тарологов и астрологов около 2,4 триллиона рублей. Около 74% россиян соблюдают традицию «посидеть на дорожку» перед дальней дорогой. Больше 50% верят в существование домового, а 43% — конкретно в плохие приметы и пытаются от них защититься. Примерно 30% жителей России прислушиваются к предсказаниям астрологов.