Коридор затмений в августе-2026. Как правильно использовать время прорыва и погружения в иллюзии
С 12 по 28 августа 2026 года Земля вступит в коридор затмений — период, когда время ускоряется, а важные события происходят стремительно и неожиданно. Откроет его солнечное затмение во Льве, а завершит лунное — в Рыбах. Что ждет представителей знаков зодиака в эти две недели, узнал 360.ru.
Общая характеристика августовского коридора затмений
Период с 12 по 28 августа станет либо временем прорыва, либо погружением в иллюзии, рассказал 360.ru профессиональный таролог и астролог Борис Зак.
«Лев символизирует творчество, любовь, уверенность и лидерство. Солнечное затмение в этом знаке запустит перезагрузку самооценки и личной жизни», — отметил эксперт.
Что несет солнечное затмение во Льве
Солнечное затмение во Льве принесет то, чего человек давно заслуживал. Чтобы это нечто пришло в жизнь, от людей потребуется проявить смелость и решительность.
Некоторые старые проекты и привычки, наоборот, уйдут. За них не стоит цепляться, посоветовал Зак. Также нужно отпустить без сожаления тех, кто все время обесценивал.
«Затмение пробудит амбиции, вдохновит на творчество и подтолкнет к поиску признания. Но не следует забывать соблюдать баланс между „я“ и „мы“», — порекомендовал астролог.
Что несет лунное затмение в Рыбах
Если Лев звал к яркому проявлению вовне, то Рыбы пригласят обратиться внутрь — в самые потаенные уголки души. Это знак бессознательного, кармы и глубинных эмоций.
Что принесет августовское лунное затмение:
- интуиция обострится до предела. Вещие сны, странные совпадения и внезапные озарения станут подсказками;
- Рыбы завершат различные жизненные циклы. В этот период разрушатся иллюзии и пустые надежды, которые истощали силы;
- особенно остро встанут вопросы духовности, здоровья и внутреннего знания.
Что делать в коридор затмений 12-28 августа
- Наблюдать и анализировать. Отстраненный взгляд поможет увидеть картину происходящего в жизни целиком.
- Отдавать долги и отпускать обиды. Это лучшее время для внутреннего освобождения и расчистки пространства.
- Уделять внимание духовным практикам. Медитации, молитвы, дневник снов — все это поможет услышать голос интуиции.
Чего стоит избегать в коридор затмений 12-28 августа
- Не стоит принимать поспешных решений. Эмоции будут зашкаливать, и любой шаг в такой момент может оказаться необратимым.
- Не следует ввязываться в финансовые авантюры. Затмение во Льве подстегнет азарт, но риск будет слишком велик.
- Не нужно выяснять отношения в конфликтах. Слово, сказанное в гневе, может разрушить даже самые крепкие связи.
Главный урок коридора затмений августа-2026
Этот период обострит вопрос баланса между «я» и «мы». Придется разбираться, где человек слишком эгоистичен, а где — чрезмерно жертвует собой.
«Здоровый эгоизм помогает расти, а избыточная жертвенность редко находит отклик. Предстоит найти золотую середину — тогда коридор затмений станет точкой опоры», — указал Зак.
Что принесет коридор затмений каждому знаку зодиака
Овнам придется особенно сложно в поисках баланса между «я» и «мы». Им одновременно вредны и излишний эгоизм, и излишняя жертвенность. Августовский коридор затмений выведет этот дисбаланс на первый план.
Тельцам придется искать равновесие между семейной и общественной жизнью. У многих встанет вопрос, что в жизни важнее — семейный уют или друзья и личная свобода.
У Близнецов коридор затмений поставит вопрос о необходимости масштабироваться. Занятым в найме придется задуматься о карьерном росте, а предпринимателям — о расширении своего бизнеса и выходе на новый уровень.
Ракам этот период принесет удачу в деньгах и увеличение дохода. Многие представители знака задумаются, куда эти деньги инвестировать: в новые впечатления в путешествиях или в образование.
Львам коридор на первый план вынесет наиболее проблемные ситуации их жизни, которые они долгое время предпочитали не замечать. Успешное решение этих проблем откроет новые пути в жизни.
Девы в коридор затмений будут разрываться между желанием побыть в тишине вдали ото всех и желанием быть с тем, с кем комфортно, уютно и о ком можно заботиться. Часть времени следует провести наедине с собой, а ближе к концу коридора затмений проявить заботу о любимом человеке.
Весы в этот период захотят личной свободы, но их будут держать рабочие обязательства. Не стоит увольняться без плана. Оптимальный способ провести этот коридор — взять отпуск.
Скорпионам коридор затмений рекомендует проявить творческий подход в работе, что очень поспособствует их продвижению по карьерной лестнице. Для представителей знака это, пожалуй, один из наиболее благоприятных периодов года.
Стрельцы будут разрываться между желанием отправиться в далекие страны и необходимостью выполнять семейные обязанности. По этой причине им предстоит найти баланс не только в августе, но и в целом по жизни.
Козерогам этот период выведет на первый план нерешенные проблемы, связанные с младшими родственниками и соседями. Также стоит быть осторожнее в повседневных поездках.
У Водолеев на первый план выйдут проблемы с партнерами как в личной, так и в деловой сферах. Успешное решение этих проблем положительно скажется на финансах представителей знака.
Рыбам предстоит найти баланс между личным «я» и служением другим людям. Быть в подчиненном положении в августе будет особенно трудно. Однако это позволит представителям знака определиться, чего они хотят на самом деле.