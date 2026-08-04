Сегодня 14:05 Коридор затмений в августе-2026. Как правильно использовать время прорыва и погружения в иллюзии Фото: Soumyabrata Roy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С 12 по 28 августа 2026 года Земля вступит в коридор затмений — период, когда время ускоряется, а важные события происходят стремительно и неожиданно. Откроет его солнечное затмение во Льве, а завершит лунное — в Рыбах. Что ждет представителей знаков зодиака в эти две недели, узнал 360.ru.

Общая характеристика августовского коридора затмений Период с 12 по 28 августа станет либо временем прорыва, либо погружением в иллюзии, рассказал 360.ru профессиональный таролог и астролог Борис Зак. «Лев символизирует творчество, любовь, уверенность и лидерство. Солнечное затмение в этом знаке запустит перезагрузку самооценки и личной жизни», — отметил эксперт. Что несет солнечное затмение во Льве Солнечное затмение во Льве принесет то, чего человек давно заслуживал. Чтобы это нечто пришло в жизнь, от людей потребуется проявить смелость и решительность. Некоторые старые проекты и привычки, наоборот, уйдут. За них не стоит цепляться, посоветовал Зак. Также нужно отпустить без сожаления тех, кто все время обесценивал. «Затмение пробудит амбиции, вдохновит на творчество и подтолкнет к поиску признания. Но не следует забывать соблюдать баланс между „я“ и „мы“», — порекомендовал астролог.

Фото: NASA/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что несет лунное затмение в Рыбах Если Лев звал к яркому проявлению вовне, то Рыбы пригласят обратиться внутрь — в самые потаенные уголки души. Это знак бессознательного, кармы и глубинных эмоций. Что принесет августовское лунное затмение: интуиция обострится до предела. Вещие сны, странные совпадения и внезапные озарения станут подсказками;

Рыбы завершат различные жизненные циклы. В этот период разрушатся иллюзии и пустые надежды, которые истощали силы;

особенно остро встанут вопросы духовности, здоровья и внутреннего знания. Что делать в коридор затмений 12-28 августа Наблюдать и анализировать. Отстраненный взгляд поможет увидеть картину происходящего в жизни целиком.

Отдавать долги и отпускать обиды. Это лучшее время для внутреннего освобождения и расчистки пространства.

Уделять внимание духовным практикам. Медитации, молитвы, дневник снов — все это поможет услышать голос интуиции. Чего стоит избегать в коридор затмений 12-28 августа Не стоит принимать поспешных решений. Эмоции будут зашкаливать, и любой шаг в такой момент может оказаться необратимым.

Не следует ввязываться в финансовые авантюры. Затмение во Льве подстегнет азарт, но риск будет слишком велик.

Не нужно выяснять отношения в конфликтах. Слово, сказанное в гневе, может разрушить даже самые крепкие связи.

Фото: Sijori Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Главный урок коридора затмений августа-2026 Этот период обострит вопрос баланса между «я» и «мы». Придется разбираться, где человек слишком эгоистичен, а где — чрезмерно жертвует собой. «Здоровый эгоизм помогает расти, а избыточная жертвенность редко находит отклик. Предстоит найти золотую середину — тогда коридор затмений станет точкой опоры», — указал Зак. Что принесет коридор затмений каждому знаку зодиака Овнам придется особенно сложно в поисках баланса между «я» и «мы». Им одновременно вредны и излишний эгоизм, и излишняя жертвенность. Августовский коридор затмений выведет этот дисбаланс на первый план. Тельцам придется искать равновесие между семейной и общественной жизнью. У многих встанет вопрос, что в жизни важнее — семейный уют или друзья и личная свобода. У Близнецов коридор затмений поставит вопрос о необходимости масштабироваться. Занятым в найме придется задуматься о карьерном росте, а предпринимателям — о расширении своего бизнеса и выходе на новый уровень.

Фото: Soumyabrata Roy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ракам этот период принесет удачу в деньгах и увеличение дохода. Многие представители знака задумаются, куда эти деньги инвестировать: в новые впечатления в путешествиях или в образование. Львам коридор на первый план вынесет наиболее проблемные ситуации их жизни, которые они долгое время предпочитали не замечать. Успешное решение этих проблем откроет новые пути в жизни. Девы в коридор затмений будут разрываться между желанием побыть в тишине вдали ото всех и желанием быть с тем, с кем комфортно, уютно и о ком можно заботиться. Часть времени следует провести наедине с собой, а ближе к концу коридора затмений проявить заботу о любимом человеке. Весы в этот период захотят личной свободы, но их будут держать рабочие обязательства. Не стоит увольняться без плана. Оптимальный способ провести этот коридор — взять отпуск. Скорпионам коридор затмений рекомендует проявить творческий подход в работе, что очень поспособствует их продвижению по карьерной лестнице. Для представителей знака это, пожалуй, один из наиболее благоприятных периодов года.

Фото: Nasa/Nasa / www.globallookpress.com