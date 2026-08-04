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Коридор затмений в августе-2026. Как правильно использовать время прорыва и погружения в иллюзии

Soumyabrata Roy/Keystone Press Agency
Фото: Soumyabrata Roy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

С 12 по 28 августа 2026 года Земля вступит в коридор затмений — период, когда время ускоряется, а важные события происходят стремительно и неожиданно. Откроет его солнечное затмение во Льве, а завершит лунное — в Рыбах. Что ждет представителей знаков зодиака в эти две недели, узнал 360.ru.

Общая характеристика августовского коридора затмений

Период с 12 по 28 августа станет либо временем прорыва, либо погружением в иллюзии, рассказал 360.ru профессиональный таролог и астролог Борис Зак.

«Лев символизирует творчество, любовь, уверенность и лидерство. Солнечное затмение в этом знаке запустит перезагрузку самооценки и личной жизни», — отметил эксперт.

Что несет солнечное затмение во Льве

Солнечное затмение во Льве принесет то, чего человек давно заслуживал. Чтобы это нечто пришло в жизнь, от людей потребуется проявить смелость и решительность.

Некоторые старые проекты и привычки, наоборот, уйдут. За них не стоит цепляться, посоветовал Зак. Также нужно отпустить без сожаления тех, кто все время обесценивал.

«Затмение пробудит амбиции, вдохновит на творчество и подтолкнет к поиску признания. Но не следует забывать соблюдать баланс между „я“ и „мы“», — порекомендовал астролог.

NASA/Keystone Press Agency
Фото: NASA/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Что несет лунное затмение в Рыбах

Если Лев звал к яркому проявлению вовне, то Рыбы пригласят обратиться внутрь — в самые потаенные уголки души. Это знак бессознательного, кармы и глубинных эмоций.

Что принесет августовское лунное затмение:

Что делать в коридор затмений 12-28 августа

Чего стоит избегать в коридор затмений 12-28 августа

Sijori Images/Keystone Press Agency
Фото: Sijori Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Главный урок коридора затмений августа-2026

Этот период обострит вопрос баланса между «я» и «мы». Придется разбираться, где человек слишком эгоистичен, а где — чрезмерно жертвует собой.

«Здоровый эгоизм помогает расти, а избыточная жертвенность редко находит отклик. Предстоит найти золотую середину — тогда коридор затмений станет точкой опоры», — указал Зак.

Что принесет коридор затмений каждому знаку зодиака

Овнам придется особенно сложно в поисках баланса между «я» и «мы». Им одновременно вредны и излишний эгоизм, и излишняя жертвенность. Августовский коридор затмений выведет этот дисбаланс на первый план.

Тельцам придется искать равновесие между семейной и общественной жизнью. У многих встанет вопрос, что в жизни важнее — семейный уют или друзья и личная свобода.

У Близнецов коридор затмений поставит вопрос о необходимости масштабироваться. Занятым в найме придется задуматься о карьерном росте, а предпринимателям — о расширении своего бизнеса и выходе на новый уровень.

Soumyabrata Roy/Keystone Press Agency
Фото: Soumyabrata Roy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ракам этот период принесет удачу в деньгах и увеличение дохода. Многие представители знака задумаются, куда эти деньги инвестировать: в новые впечатления в путешествиях или в образование.

Львам коридор на первый план вынесет наиболее проблемные ситуации их жизни, которые они долгое время предпочитали не замечать. Успешное решение этих проблем откроет новые пути в жизни.

Девы в коридор затмений будут разрываться между желанием побыть в тишине вдали ото всех и желанием быть с тем, с кем комфортно, уютно и о ком можно заботиться. Часть времени следует провести наедине с собой, а ближе к концу коридора затмений проявить заботу о любимом человеке.

Весы в этот период захотят личной свободы, но их будут держать рабочие обязательства. Не стоит увольняться без плана. Оптимальный способ провести этот коридор — взять отпуск.

Скорпионам коридор затмений рекомендует проявить творческий подход в работе, что очень поспособствует их продвижению по карьерной лестнице. Для представителей знака это, пожалуй, один из наиболее благоприятных периодов года.

Nasa/Nasa
Фото: Nasa/Nasa/www.globallookpress.com

Стрельцы будут разрываться между желанием отправиться в далекие страны и необходимостью выполнять семейные обязанности. По этой причине им предстоит найти баланс не только в августе, но и в целом по жизни.

Козерогам этот период выведет на первый план нерешенные проблемы, связанные с младшими родственниками и соседями. Также стоит быть осторожнее в повседневных поездках.

У Водолеев на первый план выйдут проблемы с партнерами как в личной, так и в деловой сферах. Успешное решение этих проблем положительно скажется на финансах представителей знака.

Рыбам предстоит найти баланс между личным «я» и служением другим людям. Быть в подчиненном положении в августе будет особенно трудно. Однако это позволит представителям знака определиться, чего они хотят на самом деле.