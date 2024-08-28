Сегодня 12:40 «Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Предстоящая осень ознаменуется не только бабьим летом, но и коридором затмений. Это астрологическое событие придется на период с 18 сентября по 2 октября и сильнее всего повлияет на одну из сфер жизни человека. Как встретить коридор затмений с наименьшими потерями, выяснил 360.ru.

Что такое коридор затмений Лунные и солнечные затмения происходят примерно пять раз в год. Бывает как меньше, так и больше, рассказала 360.ru астронумеролог Наталья Дмитриева. «Затмения связаны с положением лунных узлов — Раху и Кету. Раху — восходящий лунный узел, а Кету — нисходящий. Иными словами, Раху — голова дракона, который глотает солнце, как в сказках, а Кету — его хвост», — объяснила эксперт. Коридором затмений называют время, которое длится от лунного до солнечного затмения. «В это время энергии очень нестабильные. Это как попасть в песчаную бурю в пустыне», — подчеркнула Дмитриева.

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Влияние коридора затмений 18 сентября — 2 октября на людей Сентябрьский коридор станет последним на оси Овен — Весы. Космическая ось меняется каждые полгода и заставляет людей обратить внимание на одну из сфер жизни. В этот раз она коснется отношений: любовных, социальных, рабочих или других. В такой период важно поработать над этой сферой, возможно, найти романтического партнера. Ось закончится 25 января 2025 года. До тех пор высок риск ссор, проявлений чрезмерных эмоций, различных происшествий и травм.

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Как встретить коридор затмений осенью 2024 года Тем не менее к непростому астрологическому периоду можно подготовиться: стоит поработать со своими страхами, наладить отношения с партнерами, старыми знакомыми, недоброжелателями, коллегами. Обратитесь к саморазвитию, выстройте личные границы и научитесь контролировать эмоции. «Помогут духовные практики, осознанность, самообучение», — подтвердила Дмитриева. Кроме того, важно довести до конца все незавершенные дела, например съездить в долгожданный отпуск, провести важные переговоры или помириться с кем-то.

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Что опасно делать в коридор затмений в сентябре 2024 года Нынешний коридор затмений будет сложным. В этот период не следует: менять что-то в жизни кардинально;

начинать новые проекты;

заводить новые знакомства;

летать на самолетах — велик риск авиакатастроф. «Лучше отложить серьезные финансовые дела, открытие бизнеса и покупки чего-то крупного. Также не стоит организовывать свадьбу и решаться на операцию», — добавила астронумеролог.

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Что нужно делать во время осеннего коридора затмений «Неполное лунное затмение начнется 18 сентября. Я бы назвала его жестоким и непримиримым. Но события могут происходить не в сам день затмения, а за три-четыре дня до него», — рассказала Дмитриева. Она отметила, что Луна отвечает за психику человека, поэтому в предстоящее затмение необходимо держать эмоции под контролем.

В это жестокое затмение лучше читать молитвы, мантры и принимать душ, чтобы ослабить психическое напряжение. От того, как вы проведете этот день, зависит будущее до конца года. Наталья Дмитриева

Так ли опасен коридор затмений По словам астронумеролога, с 18 сентября по 2 октября можно ожидать серьезных изменений на политическом уровне, так как затмение пройдет в знаках Рыбы — Дева. «Коридор затмений нагнетает ситуацию, делает ее очень напряженной. Если дело касается политики и стран, договориться будет невозможно. Борьба будет не на жизнь, а на смерть. Все могут как с цепи сорваться», — подытожила эксперт.