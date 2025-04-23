23 апреля 2025 23:51 Зомби-гриб. Как кордицепс паразитирует на насекомых и улучшает здоровье людей Миколог Дьяков рассказал о методе развития кордицепса 0 0 0 Фото: Zhang Wenkui/Sipa Asia / www.globallookpress.com Интересное

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Кордицепс уже много веков используют в Китае, а американцы вдохновились им, создали игру и постапокалиптический сериал The Last of Us. 360.ru разобрался, как развивается этот гриб, почему его прозвали «зомби» и за что полюбили.

Что такое кордицепс Кордицепс — род спорыньевых грибов семейства Clavicipitaceae. Некоторые из его представителей поражают насекомых, становясь своего рода биологическим оружием против хозяев. Известнее всего кордицепс однобокий, или Ophiocordyceps unilateralis. Он способен превращать муравьев в зомби, которые, заразившись, поднимаются на верхушку растения и закрепляются на нем челюстями, обеспечивая оптимальные условия для распространения спор гриба. Внутрь организма он попадает через дыхание или поедание флоры. «Кордицепс — большой род. Туда входят несколько сотен видов, представители которых исключительно паразиты. Поскольку насекомые живут рефлекторно, ими куда проще управлять, чем, скажем, человеком. Зараженные особи раздражаются от резкого света и уходят в тень, где климат для развития патогена наиболее благоприятен», — рассказал 360.ru ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков. По его словам, очень многие микроорганизмы влияют на своих носителей. И кордицепс не стал исключением.

Фото: Zhang Wenkui/Sipa Asia / www.globallookpress.com

Процесс его развития отличается от привычного понимания роста. Все начинается со спора — микроскопического зародыша, который начинает формироваться вне будущего хозяина. Выбрасывается из зрелых плодовых тел взрослого гриба и переносится воздухом или влагой. Затем происходит заражение потенциального носителя. Внутри насекомого начинают расти гифы (нитевидные структуры), образующие мицелий — основную вегетативную форму. Он поглощает ткани хозяина, медленно уничтожая изнутри. После его смерти кордицепс формирует плодовое тело, выступающее наружу. У видов этого гриба различаются внешние данные тела. Иногда оно выглядит как длинная тонкая трубка или маленькое шляпочное образование. Где растет кордицепс Этот гриб довольно широко распространен на планете, однако наибольшее разнообразие отмечают в тропических лесах: в этих областях обитает примерно 80% всех видов насекомых-хозяев.

Фото: Wu Gang/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Также его можно встретить в Тибете, Непале, Бутане, некоторых регионах Северной Индии. «Локальный гриб, то есть кордицепс военный (militaris — прим. ред.), распространен по всему миру. Он есть даже в Подмосковье. Этот гриб паразитирует на большом количестве членистоногих и насекомых. Выяснилось, что в нем содержатся хорошие соединения», — отметил миколог. Купить сушеный militaris получится в некоторых розничных магазинах, а капсулы доступны на онлайн-площадках.

Фото: Zhang Wenkui/Sipa Asia / www.globallookpress.com

Где применяют кордицепс «Его давно используют в традиционной китайской медицине. Вид, который паразитирует на бабочке в провинции Сычуань. Он поражает гусеницу, она мумифицируется», — рассказал Дьяков. Правительству даже пришлось вводить жесткие меры, чтобы контролировать сбор личинок, напомнил эксперт. Применение кордицепса действительно присуще преимущественно странам Востока. Его используют в качестве тонизирующего средства, помогающего восстанавливать силы, повышать иммунитет и улучшать работу внутренних органов. Считается, что гриб способствует адаптации организма к стрессовым ситуациям. Он также популярен у спортсменов. Улучшает физическую работоспособность, устойчивость к нагрузкам и сокращает восстановительный период после тренировок. Доступен в виде капсул и таблеток, порошковых смесей, настоев и чая, экстрактов и жидких концентратов.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Не брезгуют кордицепсом и косметологи. Его экстракты входят в состав кремов, масок и сывороток, предназначенных для ухода за кожей лица и телом. Предполагается, что компоненты гриба стимулируют выработку коллагена и защищают клетки от повреждений свободными радикалами. Противопоказания к применению кордицепса Хоть у этого гриба много полезных свойств, есть и ряд определенных рисков. Люди с повышенной чувствительностью к компонентам кордицепса могут испытывать аллергию, проявляющуюся зудом, сыпью или желудочно-кишечными расстройствами. Он противопоказан и пациентам с нарушениями гемостаза или принимающим антикоагулянты: есть риск повышения свертываемость крови. Не следует употреблять гриб беременным женщинам и детям без рекомендации педиатра. В целом любому человеку перед применением кордицепса (как и других биодобавок) следует проконсультироваться с врачом. Прием гриба в больших дозировках чреват проблемами со здоровьем. Среди них — расстройство пищеварения, увеличение частоты сердечных сокращений, нарушение ритма, повышение или падение артериального давления, снижение уровня сахара в крови и интоксикация.