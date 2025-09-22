Снег или дождь? Что принесет Москве и области конец сентября — 2025

Пока в Московской области настоящее лето — столбики термометров доходят до отметки +25 градусов. Но со дня на день в регион придет похолодание со всеми сопутствующими: заморозками и, возможно, первым снегом. Когда ждать зимние осадки, пора ли закрывать дачный сезон 2025 года, как правильно подготовить участок к зиме и утеплить растения — в материале 360.ru.

Когда выпадет первый снег в Подмосковье: прогнозы На этой неделе в Московской области ожидается резкое похолодание, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Уже завтра, 23 сентября, характер погоды будет меняться. Польют дожди — от небольших до умеренных. Ветер с юго-западного сменится на северо-западный, начнется адвекция (перемещение — прим. ред.) холодного воздуха», — отметила эксперт. В то же время в ночь на 23-е число воздух будет еще теплым, но ближе к полудню ситуация резко изменится. Минимальная температура в Москве опустится до +14... +16 градусов, а в Подмосковье — до +11... +16.

Интересно Дневные показатели будут мало чем отличаться от ночных. Про такую погоду говорят: практически без суточного хода, объяснила Позднякова. Дневные показатели будут мало чем отличаться от ночных. Про такую погоду говорят: практически без суточного хода, объяснила Позднякова.

В среду, 24 сентября, столбики термометров покажут от +16 до +18 в Москве и от +15 до +20 по области. Возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление начнет расти и максимальных значений достигнет к пятнице, 26 сентября: от 756 до 758 миллиметров ртутного столба, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. Затем показатель немного понизится — до 754−755 миллиметров.

Фото: Туманное осеннее утро под Можайском / Медиасток.рф

В ночь на 25 сентября заметно похолодает: в городе будет +8... +0 градусов. Минимальная дневная температура составит +12... +14. В последующие дни холодный воздух продолжит наступать. «В период с 25-е по 27-е число погоду будут определять холодные периферии антициклона. При переменной облачности обойдется без существенных осадков. Минимальная температура в Москве составит ночью +4... +6 градусов, днем — +10... +12, то есть на три-четыре ниже климатической нормы», — пояснила Позднякова. На следующей неделе погода начнет действительно больше походить на начало первой декады октября. «Что касается снега. Нет, конечно, снега мы не ждем, потому что этот антициклон холодный и в нем мало влаги», — объяснила метеоролог Позднякова.

Фото: Медиасток.рф

Однако Позднякова не исключила вероятность дождей, хотя и небольших. Ильин подчеркнул, что до конца сентября, скорее всего, снега в столице не будет. Он согласился с коллегой: высока вероятность выходного дождя, не более того. Когда ожидаются заморозки в Московской области По поводу заморозков в конце сентября Позднякова утешать не стала. «Не исключено, что в последней декаде сентября и особенно в заключительную пятидневку температура опустится до слабых отрицательных значений», — отметила эксперт. Она напомнила, что тут нет ничего особенного, ведь первые заморозки бывают в регионе даже в конце августа. В этом сезоне погода побаловала огородников — им удалось собрать весь урожай без спешки и стресса. Того же мнения придерживается Ильин. Он указал, что вероятность заморозков в Московской области велика в ночь на пятницу — в это время температура упадет до нуля и ниже. Но в столице, скорее всего, обойдется без заморозков. В выходные ночи тоже будут холодными — всего +2... +7.

Фото: Заморозки / Медиасток.рф

Позднякова подчеркнула: заморозки в конце сентября скорее правило, чем исключение. По этой причине многие дачники стараются убрать теплолюбивые культуры, которые находились в открытом грунте, или хотя бы укрыть их от возможных холодов. «Пока прогнозов следующего всплеска тепла не было», — пояснила метеоролог. Как подготовить дачу к первому снегу и заморозкам Советами 360.ru помог руководитель Объединения садоводов России Александр Ханенко. Действовать можно по следующему алгоритму: Отключить бойлер, слить все системы водоснабжения. Далее продуть трубы и шланги, желательно с компрессором, чтобы зимой остатки не замерзли и ничего не лопнуло;

Слить воду с батарей, таким же образом поступить с унитазом, если он есть в доме;

Проверить все краны и задвижки водопровода;

Отключить все электроприборы;

Не оставлять дома электроподогрев. Некоторые дачники устанавливают его, чтобы помещение не остывало, однако существует высокий риск пожара.

Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com

Ханенко добавил, что можно ездить на дачу и протапливать ее в течение зимы, правда, на окнах и поверхностях образуется конденсат. Поэтому некоторые выбирают и вовсе не поддерживать здание в тепле, чтобы оно естественным образом прогрелось весной. Еще несколько советов: Деревянные конструкции очистить от грязи, обработать септиком в один слой;

Погреб разобрать, проветрить и просушить, чтобы избежать плесени. Стены обработать септиком или раствором медного купороса;

Проверить состояние кровли, отремонтировать при необходимости;

Смазать замки, чтобы они не заржавели. Когда лучше консервировать дачу в Подмосковье в 2025 году Начинать готовить дачу и участок можно уже в конце августа и начале сентября. В это время огородники собирают основную часть урожая.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Как утеплять растения Для подготовки растений к зиме в сентябре их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов. Фосфор и калий хорошо влияют на одревеснение побегов. У них накопительный эффект, и они помогают растениям хорошо перезимовать.

Интересно В то же время азотными удобрениями подкармливать в осень нельзя: они вызывают активный рост, из-за чего растения могут просто погибнуть. В то же время азотными удобрениями подкармливать в осень нельзя: они вызывают активный рост, из-за чего растения могут просто погибнуть.

Возле плодовых многолетних кустарников или деревьев убирают листву — на ней сохраняются инфекции. Листья можно сжечь или отправить в компост. Также нужны обрезка и укладка. Последнее особенно важно для плодовых кустарников типа ежевики или декоративных — роз. «Их пригибают к земле и укрывают листом или нетканым материалом, когда наступают первые морозы. Делать раньше не нужно, потому что растения поразятся грибком и могут просто сгнить. Потому укладывают не в первый заморозок, а в устойчивый, когда температура близка к минусу», — объяснил агроном. Если на участке растут субтропические растения, например георгины или гладиолусы, которые не зимуют на улице, пора их выкопать и просушить. Далее культуры убирают в подвал или теплое сухое помещение.

Фото: Ilya Galakhov / www.globallookpress.com

Яблони и смородина не требуют особенного укрытия, отметил Ханенко. Они переживут зиму без этого, хотя некоторые дачники присыпают их снегом. У клубники осенью обрезают лишние усы, окучивают. Кроме того, нужно ориентироваться на количество снега. Под ним клубнике хорошо, ведь там плюсовая температура. Однако если его мало, то земля промерзает, клубника может замерзнуть. Поэтому в бесснежные зимы культуру дополнительно утепляют: корой, щепой или опилками.