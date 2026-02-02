Сегодня 04:21 Командир смертельного похода. Кем на самом деле был Игорь Дятлов, погубивший свою группу 0 0 0 Фото: ChatGPT/Petr Bartolomey/Википедия Интересное

Он взял на себя ответственность за группу, в которой не выжил никто. Имя Игоря Дятлова дало название самой загадочной трагедии Уральских гор. Участники похода полностью доверились спокойному и сдержанному, не склонному к панике парню, но вылазка оказалась смертельной. Ошибся ли Дятлов как руководитель или столкнулся с тем, что невозможно было предугадать — этот вопрос не отпускает до сих пор.

Походами увлек старший брат

Игорь Дятлов родился в Первоуральске. Он стал вторым ребенком в семье рабочего химического комбината и кассира местного клуба. Пара уже воспитывала шестилетнего сына, который в студенческом возрасте взял брата в его первый поход. Также в семье росли две младшие дочери. Игорь с раннего детства увлекся радиотехникой. Из граммофона он собрал устройство, записывающее звук на рентгеновские снимки, а также постоянно мастерил из подручных средств радиоприемники.

В школе он сразу проявил лидерские качества. Дятлов активно проявлял себя и в учебе и общественной жизни, поэтому когда ему исполнилось 15 лет, его без проблем приняли в комсомол.

Первым походом Дятлова был спуск по реке Чусовой. Как вспоминал участник путешествия Владимир Полуянов, школьник всех удивил самодельным радиоприемником, что для 1951 года было редкостью.

Фото: Josef Puchinger/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«Не думали мы тогда, беря этого парнишку, что этот поход будет для него роковым, что он на всю жизнь влюбится в туризм и восемь лет спустя отдаст ему самое дорогое — свою жизнь», — рассказывал он. После окончания школы Дятлов поступил на радиотехнический факультет Уральского политехнического института. К тому времени он накопил уже достаточно походного опыта, поэтому его сразу избрали председателем туристической группы вуза. Для предстоящих путешествий молодой студент многое сделал сам: изготовил складную печку, которая не занимала много места в рюкзаке, сшил огромный шатер из двух четырехместных палаток, а также придумал ставить его в безлесной местности на лыжи, положенные креплениями вниз, чтобы отделить дно от снега. Еще одним увлечением Дятлова была фотография. Из своих походов он привозил множество снимков, которые вошли в альманах «Путешествие по Уралу».

Амбициозный командир

Во время учебы в институте Дятлов попал в сборную Свердловской области по спортивному туризму, в составе которой принял участие в девяти долгих походах, включая путешествие по Восточному Саяну, имеющему самый высокий уровень сложности.

После получения диплома он остался в вузе в качестве ассистента одной из кафедр и продолжил руководить туристической группой, выводя студентов уже в качестве командира.

Фото: Hauke Schröder/dpa / www.globallookpress.com

Мастер спорта СССР по туризму Петр Бартоломей хорошо знал Дятлова. Он рассказывал, что сохранил о нем двойственное впечатление. «Одно дело, когда он был просто участником похода. Это замечательный друг, с которым готов идти на любые трудности, потому что он не оставит в беде. Но когда он шел руководителем, то почему-то ломался в характере, становился очень жестким», — подчеркивал он. Этот рассказ подтвердился еще одной историей, которая очень много лет ходила среди уральских туристов. Один из участников организованного Дятловым похода соблазнился взятой с собой банкой сгущенки и съел в тайне от товарищей. Замученный совестью, он признался Дятлову, который не стал его публично стыдить, а просто велел после возвращения в город внести деньги за съеденное лакомство в кассу группы.

Кто входил в группу Дятлова

Дятлов был хорошим специалистом в радиотехнике, но оказался недостаточно хорошим психологом. Для предстоящего похода он выбрал девять человек с очень разными характерами. Из-за важности похода он не обратил на это внимание. Путешествие могло стать десятым в его активе и давало право на звание мастера спорта СССР. Зинаида Колмогорова и Юрий Порошенко до похода находились в романтических отношениях, но разорвали свою связь. Рассчитывать на то, что бывшие влюбленные проявят поддержку и внимание друг к другу, не приходилось.

Людмила Дубинина оказалась достаточно капризной и отказывалась выполнять приказы командующего группой Дятлова.

Семен Золотарев — самый старший в группе 38-летний турист. Он имел опыт походов в горах Кавказа и Алтая. Он мог дать советы командиру, но из-за своих амбиций тот вряд ли к нему прислушался.

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Рустем Слободин считался самым физически выносливым участником группы. Упрямый, молчаливый, он редко вступал в споры, предпочитая доказывать все делом. Замкнутый и рассудительный Александр Колеватов избегал конфликтов и чаще держался особняком, не проявляя инициативы и выполняя все указания. Николай Тибо-Бриньоль — интеллектуал и скептик. Мог задавать неудобные вопросы и отличался независимым мышлением, но считал себя частью всего коллектива. Георгий Кривонищенко — ироничный, шумный, склонный к черному юмору, он всегда разряжал обстановку, кода она накалялась. Последний участник — Юрий Юдин — сошел с дистанции из-за резкого обострения заболевания, которое спасло ему жизнь.

Как проходил маршрут группы Дятлова

Маршрут с переходом в 350 километров группа разработала за два месяца и приступила к подготовке. Свой поход участники посвятили приближающемуся XXI съезду КПСС, а девизом выбрали слоган «Встретим XXI съезд увеличением туристорождаемости!». Точкой старта и финиша стал поселок Вижай, куда группа добралась на поезде и проехавшему по зимнику грузовике. Именно из этого населенного пункта Дятлов отправил домой телеграмму, которая датирована 26 января. «Мы уезжаем по маршруту, мы приехали хорошо. 12–15 февраля я посещу Свердловск. Я, наверное, не поеду домой, так что пусть Руфа принесет белье в нашу комнату для поездки в Пензу. Оттуда я вернусь 5–7 марта», — говорилось в телеграмме.

Из Вижая группа на еще одном грузовике добралась до поселка лесозаготовителей № 41 Ивдельлага, где переночевала, а оттуда на подводе до Второго Северного рудника, откуда утром они на лыжах пошли по берегу до реки Ауспия, начался подъем в горы.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com

В дороге группа вела дневники, из которых можно сделать вывод, что взявший власть Дятлов давил на всех. Колмогорова писала, что он хамил и довел ее до того, что одну ночь она спала на дровах около печки. Кривонищенко записал шутку командира, которую тот отпустил на жалобу из-за холодного чая: «выйди и пей на улице, будет горячее». Также из записей следует, что 31 января они совершили первую попытку подняться на гору Холатчахль, но из-за ветра вернулись в долину. Подъем к вершине на следующий день оказался удачным. Группа остановилась на открытом участке склона Высоты 1079 — в 300 метрах от вершины. Туристы вытоптали площадку, сложили лыжи в снег и поставили палатку, где после ужина продолжили заполнять дневники. Эти записи стали последними.

Какие ошибки совершил Дятлов?

Следователи и опытные туристы после изучения всех документов и места гибели группы пришли к выводу, что Дятлов допустил ошибки еще во время подготовки похода. Из-за своих амбиций и давления на остальных он не дал участникам добиться взаимопонимания. Разница характеров и старые обиды привели к тому, что двое туристов поссорились и превратили поход в соревнование друг с другом, что обернулось затягиванием необходимых работ, таких как пришивание второго полога внутри палатки, чтобы было теплее. Дятлов совершил грубую ошибку при выборе лыж, заставив всех взять узкие и спортивные, повысив риск горного похода. Живущие в тайге народы при выходе на природу надевают широкие, охотничьи лыжи.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / www.globallookpress.com

Кроме того, единственным, кто взял с собой в горы ледоруб, оказался Золотарев, знающий, что без него подъем и преодоление перевалов невозможно. Остальные отправились в поход без веревок и кошек. Это очередная ошибка, которую допустил руководитель. Самый главный вопрос, который до сих пор ставит всех в тупик, — выбор места для ночевки на склоне. Это продуваемое со всех сторон и очень холодное место, которое постоянно заваливает снегом. Туристы могли спуститься в лес, где теплее и можно набрать дрова и развести костер. Там также можно было найти поляну, чтобы поставить палатку. Это решение могло увеличить протяженность маршрута, но сохранить всем жизни. Самым грубым нарушением стала несдача экземпляра маршрутной книжки. Поэтому поиски погибшей группы начались очень поздно.

Почему гибель группы Дятлова вызывала вопросы

По действующим в Советском Союзе правилам, уходящие туристы перед выходом на маршрут указывали контрольные даты, в которые обязаны отправлять телеграммы из населенных пунктов, через которые лежит их путь. Первую телеграмму Дятлов отправил из Вижая 26 января, оттуда же на обратном пути от него ждали вторую 12 февраля. Только через четыре для сотрудники комитета спорта Свердловска дозвонились до поселка и узнали, что группа не вернулась. Сначала посчитали, что туристы просто задержались, но через неделю стало понятно, что группа пропала. Первая поисковая миссия отправилась по маршруту туристов 23 февраля, еще через день на гору вылетели альпинисты. Палатку на перевале Отортен случайно нашла группа студентов под руководством Бориса Слобцова.

Ее сразу опознали по самодельной печке, которую сделал Дятлов. К тому времени ее замело снегом, но особое внимание поисковиков привлекла разрезанная стенка и оставленная внутри обувь.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Как ни странно, но ни ветер, ни снег не успели засыпать следы восьми пар босых ног, ведущих вниз по склону. Пройдя несколько метров, поисковики заметили кедр с обрезанными внизу ветками. Рядом с деревом нашли тела Георгия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. В 300 метрах от них, рядом с карликовой березой, находился труп Игоря Дятлова в сидящей позе. В тот же день служебные собаки выше по склону нашли тело Зинаиды Колмогоровой. Поиски не прекращались очень долго. Милиция привезла на гору специальные трехметровые щупы для поисках в огромных сугробах. Труп Рустема Слободина нашли с их помощью в начале марта. К поискам группы вернулись в мае, кто часть снега уже сошла. Около кедра с обрубленными ветками нашлись обрывки одежды. В этом же районе была ложбина ручья, где остался сплетенный из пихт настил, на котором лежала одежда еще ненайденных туристов. Людмилу Дубинину отыскали в районе водопада, рядом с ней в воде лежали Александр Колеватов и Александр Золотарев, труп Николая Тибо-Бриньоля плавал неподалеку. Из сложившейся картины криминалисты пришли к выводу, что 2 февраля дежурившие в ту ночь Тибо-Бриньоль и Золотарев вышли из палатки через основной вход. Через некоторое время остальные, разрезав стенку, двинулись за ними.

Фото: Материалы дела на пресс-конференции, посвященной рассекреченным данным материалов уголовного дела и расследованию гибели группы Игоря Дятлова / РИА «Новости»

Вся группа спускалась в долину реки Ауспия, но дойдя до ложбины ручья, остановилась и разбила временный лагерь. С умерших Дорошенко и Кривонищенко туристы срезали одежду, чтобы согреться. После этого участники разделились. Одна группа вернулась к палатке, вторая осталась для организации новой стоянки. Вопрос оставался один — почему перед выходом из палатки туристы не обулись и почему разрезали стену палатки?

Убийство, взрыв, ураган и лавина: версии гибели группы Дятлова

Основной версией причины бегства группы Дятлова из палатки все назвали панику. Но почему она возникла? Есть версия, что на туристов могли напасть сбежавшие заключенные. Но в тот год в том районе не зафиксировали ни одного побега. Тем более, что оставленные в палатке вещи остались нетронутыми. Судебная экспертиза не нашла никаких травм только у Дятлова. У Колмогоровой диагностировали перелом носа и нашли несколько ссадин, у Кривонищенко и Дорошенко были ожоги и обморожения. По версии следователей, они засовывали руки и ноги в костер в надежде согреться. У Колеватова заметили повреждение мягких тканей лица, но его могли обглодать дикие звери. Вопросы вызвала травма черепа у Слободина. Ее врачи назвали несмертельной. Всем этим участникам группы в качестве причины ухода из жизни поставили обморожение. От тяжелых травм грудной клетки скончались Дубинина, у которой нашли множество переломов ребер, одно из которых пробило сердце, и Золотарев с пробитым сломанным ребром правым легким. Самую необычную травму — вдавленный перелом черепа — получил Тибо-Бриньоль.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Официальной причиной гибели группы в 1959 году криминалисты назвали ураган. Ветер на вершине горы достигал такой силы, что мог унести человека и выбросить его на жесткую поверхность. С этим мнением согласились не все.

В начале 1990-х появилась версия, что в палатке взорвались пары спирта. Группа взяла с собой достаточно много фляг с горючей жидкостью. Взрывная волна могла оглушить туристов, поэтому они выбежали из палатки без обуви. Любители конспирологии заявили, что в 19659 году в небе над Свердловской областью жители видели светящиеся шары. Но их объяснили запуском ракет с Байконура и полигона Капустин Яр. Даты совпали с походом Дятлова. Версию криминалистов об урагане дополнил в 2018 году прокурор Свердловской области Андрей Курьяков. Он обратил внимание, что первым палатку покинул опытны горный турист Золотарев вместе с Тибо-Бриньолем. Они единственные, кто надели обувь. Вероятно, Золотарев услышал звук начала лавины и призвал своих товарищей срочно покинуть палатку. Времени выходить у них не было, поэтому разрезали стенку и бросились наружу под защиту каменной гряды. После схода снега команда потеряла палатку и пошла в долину. Во время спуска Дорошенко и Кривонищенко получили травмы и скончались. Добравшись до ручья, группа сплела навес. После этого команда разделилась. Одна пошла наверх, чтобы откопать палатку и достать еду и обувь, а остальная поддерживала костер. Подъем наверх осложнил ураганный ветер, поэтому дойти до точки Дятлов с товарищами не смог.