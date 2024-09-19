Сегодня 14:47 «Будет холодно». Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег Синоптик Ильин спрогнозировал, когда в Москве может выпасть первый снег 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Интересное

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Первый снег — волнительное явление, предвещающее скорое наступление зимы. Многие с нетерпением ждут его, чтобы насладиться уютными вечерами дома и окунуться в подготовку к Новому году. Когда ждать холодов в Москве и других регионах России осенью 2024 года, выяснил 360.ru.

Какую осень обещают в 2024 году регионам России Российские синоптики прогнозируют разнообразную погоду к концу 2024-го, хотя в сентябре она преимущественно соответствует климатической норме. Во второй половине осени температура начнет постепенно снижаться. Возможны заморозки и снег, особенно в северных регионах страны. В октябре и ноябре ожидается больше осадков, поэтому следует подготовиться к более холодной и влажной погоде. Когда выпадет первый снег в Москве и Подмосковье Москва и область находятся на границе двух «сопротивлений», когда с юга дует теплый ветер, а с севера — холодный. Поэтому в столичном регионе волновые фронты попеременно понижают и повышают температуру. «В какой-то момент, когда температура опустится достаточно низко, ночью может выпасть немного снега», — рассказал 360.ru метеоролог Александр Ильин.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

До конца сентября москвичам можно не бояться первого снега, заверил эксперт. В прогнозах специалисты опираются на синоптическую ситуацию в регионе. «В начале октября будет холодно. В этот период в Подмосковье и Москве температура опустится до 2-7 градусов днем. В таком случае к осадкам в виде дождя может примешиваться мокрый снег», — пояснил метеоролог. Хотя обычно снег ожидают с 13 по 17 октября, в 2024 году к концу первой декады месяца тепло может вновь вернуться в Москву и Подмосковье.

Фото: Roman Denisov/ / Global Look Press

Первый снег и похолодание в регионах Температура по России различается, поэтому выпадение первого снега и похолодание происходят в разное время. Это зависит от климатических условий и географического положения. Например, на юге Красноярского края, в районе парка «Ергаки», утром 16 сентября уже выпал снег. Южные регионы увидят его только в декабре.

Если говорить о северо-востоке России, например Ханты-Мансийскиом автономном округе — Югре, Коми, то их жители могут ждать снег в начале следующей недели. Естественно, он будет кратковременным. Александр Ильин

В некоторых областях температура может опуститься ниже нуля в октябре, а в других — только в ноябре.

Когда наступит зима в 2024 году в разных регионах России Северные регионы раньше других окунутся в зиму. В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке первый снег обычно выпадает в октябре–ноябре. В некоторых районах Якутии, например, снежный покров может установиться в конце сентября.

В европейскую часть России зима приходит позже. В средней полосе первый снег может выпасть в ноябре, а постоянный снежный покров устанавливается только в декабре. В южных регионах, таких как Краснодарский край или Крым, зимы мягкие и обычно малоснежные. Там снег может вообще не выпадать или лежать всего несколько дней.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Когда менять резину на зимнюю в 2024 году В России действуют общие рекомендации по смене резины. Обычно ее меняют, когда среднесуточная температура опускается ниже 5-7 градусов. В таких условиях летняя резина теряет эластичность, что может привести к потере управляемости автомобилем. Но стоит учитывать, что это лишь общие нормы.

Интересно Чтобы точнее определить время для смены шин, следите за прогнозами погоды или отслеживайте среднесуточную температуру самостоятельно, обращайте внимание на рекомендации местных властей. Чтобы точнее определить время для смены шин, следите за прогнозами погоды или отслеживайте среднесуточную температуру самостоятельно, обращайте внимание на рекомендации местных властей.

Кроме того, автовладельцам можно ориентироваться на законодательство: в большинстве регионов России зимние шины обязательны с декабря по февраль.