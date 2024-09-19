«Будет холодно». Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег
Синоптик Ильин спрогнозировал, когда в Москве может выпасть первый снег
Первый снег — волнительное явление, предвещающее скорое наступление зимы. Многие с нетерпением ждут его, чтобы насладиться уютными вечерами дома и окунуться в подготовку к Новому году. Когда ждать холодов в Москве и других регионах России осенью 2024 года, выяснил 360.ru.
Какую осень обещают в 2024 году регионам России
Российские синоптики прогнозируют разнообразную погоду к концу 2024-го, хотя в сентябре она преимущественно соответствует климатической норме. Во второй половине осени температура начнет постепенно снижаться.
Возможны заморозки и снег, особенно в северных регионах страны. В октябре и ноябре ожидается больше осадков, поэтому следует подготовиться к более холодной и влажной погоде.
Когда выпадет первый снег в Москве и Подмосковье
Москва и область находятся на границе двух «сопротивлений», когда с юга дует теплый ветер, а с севера — холодный. Поэтому в столичном регионе волновые фронты попеременно понижают и повышают температуру.
«В какой-то момент, когда температура опустится достаточно низко, ночью может выпасть немного снега», — рассказал 360.ru метеоролог Александр Ильин.
До конца сентября москвичам можно не бояться первого снега, заверил эксперт. В прогнозах специалисты опираются на синоптическую ситуацию в регионе.
«В начале октября будет холодно. В этот период в Подмосковье и Москве температура опустится до 2-7 градусов днем. В таком случае к осадкам в виде дождя может примешиваться мокрый снег», — пояснил метеоролог.
Хотя обычно снег ожидают с 13 по 17 октября, в 2024 году к концу первой декады месяца тепло может вновь вернуться в Москву и Подмосковье.
Первый снег и похолодание в регионах
Температура по России различается, поэтому выпадение первого снега и похолодание происходят в разное время. Это зависит от климатических условий и географического положения.
Например, на юге Красноярского края, в районе парка «Ергаки», утром 16 сентября уже выпал снег. Южные регионы увидят его только в декабре.
Если говорить о северо-востоке России, например Ханты-Мансийскиом автономном округе — Югре, Коми, то их жители могут ждать снег в начале следующей недели. Естественно, он будет кратковременным.
Александр Ильин
В некоторых областях температура может опуститься ниже нуля в октябре, а в других — только в ноябре.
Когда наступит зима в 2024 году в разных регионах России
Северные регионы раньше других окунутся в зиму. В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке первый снег обычно выпадает в октябре–ноябре. В некоторых районах Якутии, например, снежный покров может установиться в конце сентября.
В европейскую часть России зима приходит позже. В средней полосе первый снег может выпасть в ноябре, а постоянный снежный покров устанавливается только в декабре.
В южных регионах, таких как Краснодарский край или Крым, зимы мягкие и обычно малоснежные. Там снег может вообще не выпадать или лежать всего несколько дней.
Когда менять резину на зимнюю в 2024 году
В России действуют общие рекомендации по смене резины. Обычно ее меняют, когда среднесуточная температура опускается ниже 5-7 градусов.
В таких условиях летняя резина теряет эластичность, что может привести к потере управляемости автомобилем. Но стоит учитывать, что это лишь общие нормы.
Интересно
Кроме того, автовладельцам можно ориентироваться на законодательство: в большинстве регионов России зимние шины обязательны с декабря по февраль.