Сегодня 15:00 Когда все идет не по плану: ретроградный Меркурий летом 2026 — прогноз астролога Астролог Калиновская объяснила опасность ретроградного Меркурия летом 2026 года 0 0 0 Фото: Doukdouk/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С 29 июня по 23 июля Меркурий начнет двигаться ретроградно в знаке Рака — одном из самых эмоциональных знаков зодиака. В конце цикла планета вернется в Близнецы. Почему этот период может стать опаснейшим в 2026 году, разобрался 360.ru.

Чем опасен ретроградный Меркурий летом-2026 Ретроградный Меркурий летом этого года называют опаснейшим в первую очередь потому, что планета будет в соединении с Юпитером, отвечающим за международные отношения и юридические документы, рассказала 360.ru астролог, астропсихолог Любовь Калиновская. «В момент ретроградности Меркурия, который будет соединен с гигантской планетой Юпитер, который любит все увеличивать, расширять, создавать масштаб проблемы больше, или, наоборот, создавать улучшение, будет соединение планеты Уран с Марсом. Это два вредителя», — сказала она.

При этом Уран впервые за 84 года зашел в знак Близнецы, и будет находится там порядка семи лет.

Я хочу подчеркнуть, что соединение Марса с Ураном было как раз в период Великой Отечественной войны.

Так как Меркурий ретроградный, планета в этот момент опускается очень низко к Земле, но это всего лишь оптический фокус. Наблюдателям с Земли кажется, что космический объект словно остановился и пошел назад. «Скорость орбиты уменьшилась, поэтому нам кажется, что Меркурий пошел назад. На самом деле, с точки зрения астрономических данных, Меркурий назад не идет. Он идет вперед, просто его скорость настолько низкая и маленькая, что нам кажется, будто бы он отстает по сравнению с другими планетами и идет назад. Меркурий снижает свою скорость до минимума, и тем самым он очень низко опускается к Земле и больше всего влияет на планету», — объяснила специалист.

Фото: National Aeronautics and Space A/Instagram.com / www.globallookpress.com

В этот момент население Земли может испытывать растерянные чувства и хаос в голове. «У кого-то это проявляется в потерянности, забывчивости, невнимательности. Это могут быть такие эмоции и чувства, когда человека тянет к прошлому, к воспоминаниям, поэтому могут в этот момент встречаться люди из прошлого, или сам человек начинает вспоминать, например, свое детство, род, родственников», — добавила Калиновская. Ретроградный Меркурий в соединении с Юпитером в знаке Рака затрагивает семью, недвижимость, наследство и окружение человека.

Это могут быть эмоции или чувства, воспоминания, связанные с детством, со школьным периодом, университетской скамьей. Человек в этот момент может не только встречаться или обращаться к своим родственникам, корням, открывать альбомы, рассматривать их, но и возвращаться в те места, где он провел детство, встречать своих одноклассников, однокурсников, соседей.

Однако соединение Марса с Ураном придает этому периоду резкость, неоднозначность, внезапность и опасность чрезвычайных происшествий. «Максимально опасный период для транспорта, аварий, для военных действий, которые происходят сейчас — международная эскалация. В этот период мы можем войти в очень опасную фазу агрессии, где будет применено очень сильные вооружение, огненные, ракетные средства», — предупредила астролог.

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Обыватель может столкнуться с внезапными новостями, изменениями обстоятельств и нарушением договоренностей. Нужно внимательно следить за своими словами, делами и документами, обстановкой на дорогах, где не исключен коллапс из-за усиления проблем с топливом. Где-то могут ввести режим ЧС. «Потому что Марс с Ураном соединяются в знаке Близнецы, а Близнецами как раз управляет ретроградный Меркурий. Он ключ, он будет управителем Урана с Марсом, а Близнецы — знак информации, дорог, передвижений, путешествий, общения, контактов, бумаг, договоренностей и торговли. Люди могут столкнуться с какими-то неожиданными, острыми ситуациями форс-мажорного характера», — добавила Калиновская.

С точки зрения эмоциональной реализации, человек может уйти в свою интуицию, так как Меркурий — управитель Марса с Ураном в Близнецах.

Нужно быть максимально осторожным в период ретроградности Меркурия, потому что он в большей степени приносит неожиданности, опасности и чрезвычайные ситуации военного, техногенного характера.

Какие знаки зодиака окажутся под влиянием ретроградного Меркурия Козерог Ретроградный Меркурий с Юпитером будут создавать оппозицию Козерога к Солнцу, из-за чего возможны проблемы в партнерских отношениях, семейных связях или исполнением обязательств юридического формата. Овен и Весы Для Овнов и Весов это достаточно волнительный период, когда придется принимать важные решения, возвращаться к прошлым выводам и ситуациям, открывать для себя более чувствительную эмоциональную сферу и в большей степени проявлять заботу о близких. «Эмоциональное участие достаточно сложно для Овнов и Весов к своим близким, и еще проявлять какое-то повышенное свое внимание к проблемам в работе, карьере, бизнесе», — отметила Калиновская.

Фото: PsychoShadow/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Водолей Уран — управитель знака Водолея, и для них этот период тоже может принести неожиданности.

Им нужно будет принимать какие-то решения или получать документы, решать задачи. В этот период им лучше обратить внимание на сохранность своих документов, денег, финансов, потому что могут быть потери или забывчивость.

Скорпион У Скорпионов выйдет на поверхность ситуация, связанная с передвижениями, имуществом, а также могут возникнуть сложности в оформлении чего-либо или предъявлении претензий. «Это могут быть контрагенты, агенты на работе, покупатели. Такие проблемы могут для Скорпиона быть достаточно эмоциональными и существенными для его финансов и кошелька», — подчеркнула эксперт. Рак Юпитер находится в знаке Рака — это грозит расширением проблем. «В то же время ретроградный Меркурий может дать возможность вернуться к каким-то прошлым ситуациям, завершить их, что-то решить, доделать то, что они давно хотели», — сказала Калиновская. Речь идет о вопросах семьи, дома, недвижимости, социального пути, денег и финансов.

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия Во время ретроградного Меркурия нельзя начинать новые дела, посоветовала астролог. «Если придется в этот период что-то сделать, совершить, купить технику, заключить договор, устроиться на работу, выйти замуж или жениться, развестись, уволиться с работы, устроиться на новую работу, — лучше это отложить. Высока вероятность, что договор будет неправильно оформлен, обязательства не будут исполняться. Если человек женится или выйдет замуж, могут быть какие-то недоговоренности, люди могут испытывать сложности во взаимопониманиях», — рассказала специалист. В ретроградный Меркурий нужно учитывать тот факт, что слова способны сильно ранить.

Они могут прямо в душу западать. Лучше в этот период сильно эмоционально не реагировать на слова других людей и все время уточнить: «Я правильно тебя понял, что ты имел в виду именно это? Я правильно тебя понял, что ты сейчас говоришь на эмоциях, но на самом деле ты, возможно, хотел сказать другое?» В большей степени сохранять разумный контакт.

Самые опасные даты в период ретроградного Меркурия Ретроградный Меркурий совпадет с полнолунием. В этот период не исключены техногенные и природные катастрофы — землетрясения, наводнения и извержения вулканов. «Самые опасные даты — 28–29 июня, потому что Меркурий стоит в стопе. Они идут до 4 июля, потому что 3–4 июля — точное соединение Марса с Ураном», — отметила Калиновская. Также опасные даты — 6, 11, 12, 13 и 14 июля. Меркурий будет в сожжении Солнцем, а Юпитер — в оппозиции к Плутону. «Это самые опасные дни года 2026-го, когда Меркурий начинает свою ретроградность, в этот день у нас полнолуние и соединение Урана с Марсом, и фактически в эти же дни Юпитер перешел в знак Льва. <…> Мы уже не видим, не слышим друг друга, ситуация доходит до своего апогея, и новости просто сияют как реальностью, так и преувеличением», — объяснила астролог. Юпитер в оппозиции к Плутону и новолуние с Меркурием во Льве — это очень опасная ситуация.

Могут быть серьезные происшествия, ущерб, может быть много огня, разрушений, или это может отразиться на финансовых рынках.

Лидеры государств проявят свою волю и решимость, добавила специалист.

Фото: РИА «Новости»

Как пережить ретроградный Меркурий Период ретроградного Меркурия станет проверкой на психическое здоровье и стрессоустойчивость, считает Калиновская. «Это планетные конфигурации, которые в первую очередь показывают ситуацию геополитического масштаба. В личной жизни каждого человека это будет происходить по-особому. Какие-то ситуации могут создаваться и проходить в личном масштабе», — сказала астролог. В целом нервозность возрастет, но важно помнить, что это пройдет. «Очень важно понимать, что все равно мы находимся в безопасности, либо предпринимать какие-то шаги, чтобы быть в безопасности: увеличивать запасы, искать надежные пути укрытия, то есть подготавливать себя морально к неким чрезвычайным ситуациям», — рекомендовала специалист.

Необходимо верить в хорошее: ретроградный Меркурий способен создавать ситуации, когда люди вернутся к старым договоренностям, начнут сдавать позиции назад и перестанут быть неуступчивыми. Можно пересмотреть себя или встать на место другого человека. «Ретроградный Меркурий может создавать хороший фон касаемо того, чтобы передоговориться или вернуться к старым договоренностям. Тут может быть ситуация ухудшения, и также точно всегда планеты создают ситуации благоприятного масштаба, чтобы действительно что-то для себя новое открыть, понять, осознать», — резюмировала Калиновская.