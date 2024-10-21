«Год на год не приходится». Когда в Москве наступит климатическая зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обрадовал москвичей новостью о «симпатичной погоде» на этой неделе благодаря антициклону. Температура в центральной части России будет достигать 14 градусов. Когда же в столицу придет климатическая зима со снегом? Разбирался 360.ru.

Прогноз погоды в Москве до конца октября Предстоящую неделю, по 27 октября, погоду будет определять повышенное атмосферное давление, а в понедельник и вторник в столице не ожидается осадков. Об этом 360.ru рассказала метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «В среду и четверг мы будем находиться как бы на периферии, потянется атмосферный фронт. Поэтому в Москве со среды по пятницу не исключены небольшие дожди, местами умеренные», — уточнила эксперт. По ночам будет теплее, чем сейчас, поскольку на небе соберутся облака. Тем не менее к концу недели температура начнет постепенно понижаться.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«Во вторник максимальная температура в городе составит от 10 до 12 градусов. В среду она будет такой же, а в четверг и пятницу понизится. В пределах Москвы прогнозируется от 8 до 10 градусов. Это выше климатической нормы», — отметила Позднякова. До конца октября существенных осадков в столице не ожидается — как и запоздавшего бабьего лета.

Рассчитывать на объективный, как говорится, прогрев не приходится. По ночам преобладающая температура будет варьироваться от 0 до 5 градусов практически до конца октября, днем — от 5 до 8 градусов. Татьяна Позднякова

Когда в Москве пойдет снег Позднякова подчеркнула, что говорить о снеге еще рано. Как правило, в Москве он выпадает в ноябре. «Только в конце ноября устанавливается снежный покров. Но год на год не приходится. Как будет складываться ситуация в 2024-м, сказать сложно. Пока что прогнозы на ноябрь в разработке», — объяснила метеоролог.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Когда в Москве наступит климатическая зима Климатическая зима в российской столице обычно наступает в начале декабря. Но в последние годы климат становится все более непредсказуемым, и метеорологи не могут дать точного прогноза, когда именно ждать климатическую зиму. На днях метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале предположил, что это случится на 20 дней позже обычного.

В Москве климатическая зима должна наступать 13 ноября, но в этом году смена сезонов произойдет гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата. <…> По всей видимости, это произойдет и в 2024 году, то есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря Евгений Тишковец

Климатическая зима — период, который характеризуется устойчивыми отрицательными температурами воздуха. В это время среднесуточная температура опускается ниже нуля. Обычно климатическая зима сопровождается снегом и морозами.

Когда менять зимнюю резину в 2024 году Согласно техническому регламенту Таможенного союза, с 1 декабря по 1 марта все автомобили нужно оборудовать зимними шинами. Однако это лишь общие рекомендации, которые не учитывают особенности климата в разных регионах. В Москве и области рекомендуют менять резину при среднесуточной температуре +5 градусов или ниже. Это связано с тем, что при такой температуре летняя резина теряет эластичность и сцепление с дорогой ухудшается.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Однако погода меняется непредсказуемо, поэтому лучше следить за прогнозом и принимать решение о смене резины исходя из реальных условий. Также следует помнить, что зимние шины имеют свои особенности: например, рисунок протектора и состав резины, которые обеспечивают лучшее сцепление со снегом и льдом. Своевременная замена летней резины на зимнюю — залог безопасности на дорогах в холодное время года.