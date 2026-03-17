Сегодня 16:09 Когда сажать картошку в Подмосковье: советы для рекордного урожая в 2026 году Агроном Маслов объяснил, когда сажать и как вырастить рекордный урожай картофеля

Картошка есть почти на каждом дачном участке, но рекордный урожай собирают единицы. Все дело в сроках: посадишь слишком рано — замерзнет, затянешь — не нальется. Ориентироваться на календарь мало — нужно следить за почвой, выбирать правильный сорт, некоторые даже наблюдают за фазой Луны. Когда в 2026 году копать грядки, как подготовить клубни и чем удобрять, чтобы собирать с куста целое ведро, выяснил 360.ru.

На что ориентироваться при выборе даты посадки картофеля Обычно сроки посадки картофеля в Центральной России совпадают с майскими праздниками. Однако стоит обратить внимание на температуру почвы — она должна быть порядка 10-12 градусов тепла, рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимизярева Вячеслав Маслов. «Если есть заморозки, снег и тому подобное, сроки переносят, пока не будет необходимой температуры», — отметил эксперт. В зависимости от региона ориентируются на следующие сроки: Юг России: конец марта — начало апреля;

Центральная Россия (Москва и Подмосковье): конец апреля — первая половина мая;

север России, Сибирь: середина мая — начало июня.

Если судить по лунному календарю, то благоприятные дни 2026 года для посадки картофеля наступят: в апреле: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 25, 26, 27, 28;

в мае: 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 25, 29, 30, 31;

в июне: 2, 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25. Как получить рекордный урожай Чтобы получить рекордный урожай с куста, нужно сажать сорта суперэлитной категории. Это: ранние сорта: «Ривьера», «Жуковский ранний», «Аляска», «Ред Скарлетт», «Ариэль»;

высокоурожайные сорта: «Гала», «Королева Анна», «Вега», «Тулеевский», «Фрителла», «Садон»;

для длительного хранения: «Лорх», «Скарб», «Восторг», «Пикассо»;

вкусовые сорта, то есть с высоким содержанием крахмала и особой текстурой мякоти для готовки: «Адретта», «Шарпс экспресс», «Вымпел», «Гулливер».

Интересно Суперэлитные сорта лучше защищены от болезней, изначально предрасположены к высокой урожайности, в клубнях, как правило, совсем нет или очень мало мелких картошин.

Сами семена должны быть в среднем 100 граммов — примерно с куриное яйцо. С мелкого картофеля невозможно получить рекордный урожай. «Обычно семена сажают на глубину трех диаметров клубня. Чем клубень меньше, тем ближе к поверхности его сажают — так его росткам проще пробиться. Также глубина посадки зависит от состава почвы: чем она плотнее, тем ближе к поверхности сажают картофель, чем легче — тем глубже», — рассказал Маслов.

Кроме того, картофель необходимо поливать, особенно если почва сухая. Если же земля сырая, то полив не так важен. Но во время цветения процедура обязательна. «Подкармливать нужно удобрениями, соответствующими почве. Но если огородник не знает ее тип, можно выбрать комплексные, ранневесенние удобрения с высоким содержанием азота. Это необходимо для раннего старта», — отметил агроном. Технология посадки картофеля одинаковая. Как правило, ранние сорта, урожай с которых собирают уже в начале лета, сажают более плотно. Другие советы для высокой урожайности. За три-четыре недели до посадки лучше достать семена из погреба, перебрать и прорастить на свету.

Нельзя пропускать обработку семян поздних сортов картофеля от фитофтороза. Болезнь может поразить урожай в августе. Ранние сорта не обрабатывают.

Если семенные клубни очень крупные, их можно разрезать и посадить в разные лунки. Так следует делать, если посадочного картофеля недостаточно. «Таким же образом можно выращивать специфическую рассаду, когда клубень проращивается, а затем отсаживают побеги в индивидуальные лунки. Этим способом стараются сохранить и размножить редкий сорт картофеля», — отметил Маслов. Сажать нужно в лунки на расстоянии между рядами до 70-80 сантиметров. Так ботва получит больше света.

Кусты окучивают два-три раза за сезон. Первый раз — при высоте ботвы 10-15 сантиметров.

Подламывание ботвы через две-три недели после цветения направит питательные вещества на клубни, а не в зелень.