Кто такие «Клубничные пираты» и как они хотят завоевать российский рынок | 360°

Интересное 27 апреля 2024, 18:09 «Клубничные пираты». Как ягодные фермеры хотят завоевать российский рынок Профессор Холод: производители могут иметь претензии к «клубничным пиратам» Клубника на Даниловском рынке в Москве, 24 апреля 2024 года. Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

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«Клубничные пираты» — сообщество российских фермеров, которые занимаются выращиванием и продажей клубники. Такое название аграрии взяли после того, как их обвинили в незаконном размножении купленной за границей рассады. Однако никаких отечественных законов «пираты» не нарушали, говорят, что бизнес ведут честно и открыто. Их главное доказательство качества — постоянный поток клиентов.

Кто такие «клубничные пираты»

«Клубничные пираты» из Краснодарского края, Адыгеи и Крыма, не таясь, рассказывают о своей непростой работе на полях и в теплицах на разных площадках интернета: от YouTube до Telegram и «ВКонтакте». «Клубничники» дают советы коллегам по бизнесу и прямо отвечают на все обвинения в «пиратстве».

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Основные упреки сводятся к тому, что размножение купленной за границей рассады незаконно. В Европе, где чаще всего закупают материал, у каждого сорта есть владелец, которому нужно платить за использование его рассады. К тому же не у всех продавцов чужого добра получается удержать исходное качество.

Фото: Wosunan Photostory / Global Look Press

«Пираты» не скрывают, что рассаду они тиражируют. Но уточняют важный аспект: никто из европейских производителей им этого не запрещал. А все негативные заявления, по их словам, делают перекупщики, которые привозят на продажу дорогую европейскую рассаду. Они же распускают слухи о плохом товаре «клубничников».

В России нет жесткого регламента, который бы запрещал тиражировать чужую рассаду. Обычно покупателей просто предупреждают, что не сертифицированный посадочный материал — фактически кот в мешке и они рискуют получить плохой товар, иногда еще с вредителями.

Фото: Silas Stein / Global Look Press

Кстати, хваленая европейская рассада отнюдь не всегда бывает качественной: в интернете множество негативных отзывов от людей, получивших плохой или зараженный товар. Учитывая положение дел в мире, едва ли получится результативно пожаловаться на брак.

Опровергнуть заявления насчет качества рассады «клубничных пиратов» довольно легко: достаточно побывать на полях и попробовать их ягоды. Да и спрос на посадочный материал из года в год довольно большой: качество не хуже Европы, но в разы дешевле. «Клубничники» всерьез собираются отбить отечественный рынок у иностранцев.

Отбивать, кстати, есть что: в прошлом году 80% клубники в Россию доставили из-за рубежа. Ягоду везли из Турции, Греции, Египта, Марокко, Сербии. Зачастую нечистоплотные продавцы на голубом глазу утверждали, что клубника своя, российская (обычно это те, кто торгует в палатках или из автомашин у трассы).

Переломить ситуацию возможно, вот только нужно увеличить количество клубничных хозяйств, которые смогут обеспечить рынок продукцией по приемлемой цене. К тому же российскую ягоду можно выращивать круглогодично, такие технологии существуют.

Нужны время и деньги

Доктор экономических наук, профессор, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод пояснил 360.ru, что в странах, где действуют нормы и положение об авторском праве, производители могут иметь претензии к «пиратам».

Ведь для рассады используют какой-то элитный посадочный материал, который кто-то создал, вложил туда труд. И потом, когда уже товарные хозяйства используют этот клубенек или иные посадочные материалы, они платят роялти. Леонид Холод

Эксперт рассказал, что в Советском Союзе существовала целая подотрасль науки, не фундаментальной, а прикладной, которая тиражировала достижения ученых, то есть занималась изготовлением чистого и не зараженного болезнями материала. Так было, например, с картофелем.

«Они предлагали на продажу чистый сорт, который сколько-то лет будет иметь хороший потенциал для роста, не будет вырождаться и так далее, с хорошими характеристиками. Это был результат селекционной работы», — уточнил Холод.

Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

По его словам, после развала СССР эта система тоже разрушилась, и теперь производители покупают более 90% посадочного материала за рубежом. Изменить ситуацию можно, только возобновив работы селекционеров. Но для этого нужны время и деньги.

Если рассада крепкая, незараженная и дает хороший урожай — крупные ягоды, сладкие, ароматные, — то почему бы ее не продавать, удивилась кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг и статей на тему огородничества, телеведущая Октябрина Ганичкина.

Я всегда поддерживаю всех, кто продает саженцы, которые действительно в нашей нечерноземной зоне, в Москве и Подмосковье, дают хороший урожай и устойчивы к болезням. Пусть продают, пусть покупают. «Пираты», не «пираты» — неважно. Октябрина Ганичкина

Телеведущая признала, что, если урожая не будет, она, конечно, постарается найти продавцов и узнать, откуда они взяли рассаду. Однако если нареканий нет, то совершенно неважно, вырастили ее в России или привезли из-за границы.

Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Хотя прогнозировать трудно — то заморозки, то вредитель, — хороший урожай клубники есть каждый год. На столичных прилавках ее буквально навалом: тут ягоды и из подмосковных совхозов, и от аграриев Краснодара», — подытожила Ганичкина.