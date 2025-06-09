09 июня 2025 19:24 Клубничная луна 10-11 июня: что она сулит и где наблюдать? В ночь на 11 июня россияне смогут наблюдать клубничную луну 0 0 0 Фото: Sebastian Gollnow/dpa / www.globallookpress.com Интересное

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В ночь с 10 на 11 июня 2025 года жители России смогут увидеть редкое астрономическое событие — клубничную луну. Это первое полнолуние лета, которое станет не только визуально захватывающим, но и астрологически значимым. Естественный спутник Земли взойдет на горизонте в своем самом низком положении за последние 18 лет, создавая иллюзию огромного небесного диска. К тому же такое явление не повторится до 2043 года. Все подробности — в материале 360.ru.

Что такое клубничная луна Клубничная луна — неофициальное название июньского полнолуния, пришедшее из традиций коренных народов Северной Америки. Племена алгонкинов связывали это время года со сбором спелой клубники, отсюда и столь романтичное имя. В 2025 году полнолуние совпадет с уникальным астрономическим явлением: Луна пройдет в перигее — ближайшей к Земле точке своей орбиты. Это сделает ее визуально крупнее и ярче, чем обычно, хотя физический размер останется неизменным. Особенностью клубничной луны станет ее низкое положение над горизонтом. Угол подъема спутника Земли составит всего 23 градуса — это минимальное значение с 2007-го. Такое положение создает эффект, известный как «лунная иллюзия»: небесное тело кажется больше, особенно на фоне зданий или деревьев. Лучшее время для наблюдения — сразу после заката 10 июня, когда Луна взойдет на востоке.

Фото: Peter Kneffel/dpa / www.globallookpress.com

Как и где наблюдать клубничное полнолуние в июне 2025-го Для жителей России клубничная луна будет видна во всех регионах страны, если позволят погодные условия. В Москве полнолуние наступит в 23:42 10 июня, в Санкт-Петербурге — чуть раньше, в 23:38. На Дальнем Востоке, например во Владивостоке, Луна достигнет пика в 06:42 утра 11 июня по местному времени. Точные данные можно уточнить на сайтах местных астрономических обсерваторий. Чтобы получить максимум впечатлений, выбирайте места с открытым горизонтом: поля, холмы или набережные. Огни города могут мешать, поэтому идеально выехать за его пределы. Телескоп или бинокль не обязательны — Луна будет достаточно яркой, чтобы рассмотреть ее невооруженным глазом. Однако если есть оптика, можно разглядеть кратеры и лунные моря, которые в эту ночь будут особенно четкими. Для тех, кто хочет запечатлеть событие, фотографы рекомендуют использовать штатив и длиннофокусный объектив. Настройки камеры зависят от условий, но стоит начать с ISO 100-200, выдержки 1/100 секунды и диафрагмы f/8.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Астрологическое значение: Луна в Стрельце Полнолуние 10 июня произойдет в знаке Стрельца, который ассоциируется с энергией свободы, приключений и расширения горизонтов. Астрологи называют это время благоприятным для принятия смелых решений в бизнесе и недвижимости. К примеру, можно задуматься о запуске нового проекта, инвестициях или покупке жилья. Однако Стрелец призывает и к осторожности: избегайте импульсивных поступков, тщательно проверяйте документы. Энергия клубничной луны может вдохновить на путешествия или обучение. Это хороший момент для планирования отпуска или записи на курсы. В личной жизни полнолуние в Стрельце усилит желание честных и открытых разговоров, что может укрепить отношения или, наоборот, выявить скрытые проблемы.

Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser / www.globallookpress.com

Гороскоп на 10-11 июня 2025 года Овен Энергия Луны подтолкнет к смелым решениям в карьере. Не бойтесь рисковать, но проверяйте детали. Телец Финансовые вопросы выйдут на первый план. Планируйте инвестиции, избегайте импульсивных трат. Близнецы Время для откровенных разговоров в отношениях. Честность укрепит связи, но избегайте резкости. Рак Полнолуние усилит интуицию. Слушайте внутренний голос, особенно в вопросах здоровья и работы. Лев Используйте вдохновение для новых проектов или хобби. Любовь тоже засияет ярче. Дева Фокус на дом и семью. Решайте бытовые вопросы, но не забывайте о собственных желаниях. Весы Общение станет ключом. Делитесь идеями, но избегайте споров с коллегами или друзьями. Скорпион Время для финансовой стратегии. Планируйте бюджет и избегайте сомнительных сделок. Стрелец Полнолуние в вашем знаке усилит харизму. Действуйте смело, но не переоценивайте силы. Козерог Момент для внутренней работы. Медитация или отдых помогут найти ответы на важные вопросы. Водолей Друзья и единомышленники вдохновят на новые цели. Сетевое общение принесет успех. Рыбы Карьерные возможности на горизонте. Покажите свои таланты, но не беритесь за все сразу.