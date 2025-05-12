Сегодня 05:30 Карельские калитки: от истории до идеального рецепта 0 0 0 Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости» Интересное

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Республика Карелия

Калитки — небольшие открытые пирожки, символ кухни Республики Карелии. Они сочетают пресное ржаное тесто и разнообразные начинки, от каши и ягод до мяса. Какая история у калиток, как их приготовить и какие начинки выбрать, выяснил 360.ru.

Что такое карельские калитки Калитки, или karjalanpiirakka, — традиционное блюдо карельской и финской кухни, представляющее собой открытые пирожки из ржаного теста с начинкой. Их форма напоминает лодочку либо полумесяц, а края защипаны складками, чтобы удерживать начинку. Классическая начинка — пшенная или рисовая каша. Также популярны картофель, творог, ягоды и грибы. Калитки подают с маслом, сметаной или яичной намазкой. Вкус зависит от начинки: каша дает сытность, картофель — мягкость, ягоды — кисло-сладкую свежесть.

Интересно Калитки — это еда простых людей, созданная из доступных продуктов, но их универсальность сделала их деликатесом. В Карелии их едят на завтрак, обед или в качестве перекуса. Калитки — это еда простых людей, созданная из доступных продуктов, но их универсальность сделала их деликатесом. В Карелии их едят на завтрак, обед или в качестве перекуса.

История карельских калиток Калитки появились в Карелии, регионе на северо-западе России, где веками жили карелы, финны и вепсы. Их история уходит корнями в средневековье, когда рожь была основным злаком, а каши — главным блюдом крестьян.

Фото: Иван Денисенко / РИА «Новости»

Первые калитки готовили из ржаной муки с добавлением ячменной или пшеничной, замешивая тесто на воде или простокваше. Начинкой служили пшено, гречка или лесные ягоды, доступные в суровом климате. Название «калитка» связывают со словом «калита» — кошелек или сумка, из-за формы пирожков, похожей на мешочек. В XIX веке калитки стали популярны в Финляндии, где их начали подавать с рисом и маслом. После Второй мировой войны, когда СССР отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний, блюдо распространилось по России.

Фото: Природа Карелии. Andrei Kamenev/Russian Look / www.globallookpress.com

Как приготовить карельские калитки Основа — тонкое ржаное тесто, которое раскатывают в лепешки диаметром 10–15 сантиметров. Начинку выкладывают в центр, оставляя края свободными, затем защипывают их складками, формируя «лодочку». Пекут калитки при высокой температуре, чтобы тесто стало хрустящим, а начинка — нежной. Базовый рецепт теста для калиток (на 10–12 калиток) Ржаная мука — 200 граммов;

Пшеничная мука — 50 граммов;

Вода (или молоко) — 150 миллилитров;

Соль — ½ чайной ложки;

Сливочное масло (для смазки) — 50 граммов. Приготовление теста: Смешайте ржаную и пшеничную муку с солью.

Постепенно влейте воду, замешивая упругое тесто.

Сформируйте шар, накройте и дайте отдохнуть 20 минут.

Разделите тесто на 10–12 частей, раскатайте в тонкие круги (два-три миллиметра). После выпечки калитки смазывают растопленным маслом или смесью масла с молоком, чтобы тесто стало мягче. Подают теплыми или холодными, с чаем, сметаной или намазкой из вареного яйца и масла.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Популярные начинки для калиток Классическая начинка — пшенная или рисовая каша, сваренная на молоке с маслом. Картофельное пюре, приправленное солью и сливками, — второй по популярности вариант. Творожная начинка с зеленью или яйцом подходит для сытных калиток. Ягодные начинки (брусника, черника, морошка) добавляют сладость и свежесть. Грибные или рыбные начинки встречаются реже, но ценятся за необычный вкус.

Можно поэкспериментировать: смешать картофель с грибами, добавить в кашу сыр или заменить пшено гречкой. Важно, чтобы начинка была густой, иначе она вытечет при выпечке. Перед подачей калитки можно украсить зеленью или ягодами, чтобы подчеркнуть их деревенский шарм.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Топ-5 рецептов карельских калиток Калитки с пшенной кашей Классический вариант, сытный и ароматный. Ингредиенты (10 калиток): Тесто (по базовому рецепту) Пшено — 100 граммов;

Молоко — 300 миллилитров;

Сливочное масло — 30 граммов;

Соль — ½ чайной ложки;

Сахар — 1 чайная ложка.

Приготовление: Пшено промойте, сварите в молоке с солью и сахаром до густоты (20 минут). Добавьте масло, остудите кашу. Раскатайте тесто в лепешки, выложите по 1 столовой ложки каши, защипайте края. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут. Смажьте маслом и подавайте со сметаной.

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look / www.globallookpress.com

Калитки с картофельным пюре Ингредиенты (10 калиток): Тесто (по базовому рецепту) Картофель — 400 граммов;

Молоко — 100 миллилитров;

Сливочное масло — 30 граммов;

Соль — по вкусу

Укроп — две веточки.

Фото: Медиасток.рф

Приготовление: Картофель отварите, разомните в пюре с молоком, маслом и солью. Добавьте измельченный укроп, остудите массу. Сформируйте лепешки, положите по 1 столовой ложки пюре, защипайте края. Выпекайте при 200 °C 15 минут.

Калитки с творогом и зеленью Ингредиенты (10 калиток): Тесто (по базовому рецепту)

Творог (9% жирности) — 200 граммов;

Яйцо — одна штука;

Зелень (укроп, петрушка) — три веточки;

Соль — ½ чайной ложки.

Приготовление: Творог смешайте с яйцом, солью и измельченной зеленью. Раскатайте тесто, выложите по одной столовой ложки начинки, сформируйте калитки. Выпекайте при 190 °C 15–18 минут. Смажьте маслом и подавайте с чаем.

Фото: Медиасток.рф

Калитки с брусникой Ингредиенты (10 калиток): Тесто (по базовому рецепту)

Брусника (свежая или замороженная) — 200 граммов;

Сахар — три столовые ложки;

Крахмал — одна чайная ложка.

Приготовление: Бруснику смешайте с сахаром и крахмалом, чтобы начинка не текла. Сформируйте лепешки, выложите по одной чайной ложке, защипайте края. Выпекайте при 200 °C 12–15 минут. Подавайте с медом или сметаной.

Фото: Willi Rolfes/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Калитки с грибами и сыром Ингредиенты (10 калиток): Тесто (по базовому рецепту) Шампиньоны (или лисички) — 200 граммов;

Сыр твердый — 100 граммов;

Лук репчатый — одна штука;

Сливочное масло — 20 граммов;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление: Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте на масле, посолите, поперчите. Сыр натрите, смешайте с остывшими грибами. Сформируйте калитки, добавив по одной столовой ложке начинки, защипайте края. Выпекайте при 200 °C 15 минут. Подавайте теплыми с зеленью.

Фото: Медиасток.рф

Советы по приготовлению и подаче калиток Чтобы калитки получились идеальными, раскатывайте тесто тонко, но не до дыр. Начинка должна быть комнатной температуры, чтобы не размягчить тесто. Противень смазывайте маслом или используйте пергамент. Для аутентичности подавайте калитки с яичной намазкой: смешайте вареное яйцо, масло и щепотку соли. Храните готовые пирожки в холодильнике до трех дней, разогревая перед подачей.