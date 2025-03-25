25 марта 2025 14:05 Аккумуляторы энергии. Как выбрать камень по знаку зодиака и очистить его? 0 0 0 Фото: Galina Barbieri / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Вы когда-нибудь задумывались, какие камни и минералы могут подчеркнуть индивидуальность и энергетику? Выбор украшений по знаку зодиака не просто модный тренд, а целая система, основанная на астрологических особенностях. Какие камни подойдут представителям разных знаков и как они могут повлиять на жизнь, выяснил 360.ru.

Чем важны камни и минералы Минералы и различного рода камни всегда использовали не только как украшение, но и для достижения успеха в какой-либо сфере, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. «Камни — аккумулятор энергии. К их выбору нужно подходить ответственно», — предупредил он. С помощью правильно подобранного камня-талисмана можно привлечь удачу, усилить свои качества, повлиять на самочувствие и настроение. Камни используют как защиту и оберег.

Фото: Аметист. Johannes Schmitt-Tegge/dpa / www.globallookpress.com

Шмелев подчеркнул, что камень должен быть чистым, не иметь негативных программ и подходить человеку. Поэтому лучше всего покупать новый, а не принимать в дар по наследству. Кроме того, важен не только сам камень, но и место его происхождения. «Следует изучить историю камня, выяснить, откуда он. Существуют геопатогенные зоны с нехорошей энергетикой. Минерал из такого места не принесет его владельцу ничего хорошего, даже если будет полностью ему подходить», — пояснил эзотерик.

Фото: Гранат. Alessandra Sarti/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Камень по знаку зодиака Вот какие драгоценные и полудрагоценные камни эзотерик Шмелев посоветовал носить представителям разных знаков зодиака. Овен Яшма, рубин, гематит. Телец Оникс, изумруд, кварц. Близнецы Яшма, топаз, агат. Рак Лунный камень, лазурит, жемчуг.

Фото: Лазурит. Klaus-Dietmar Gabbert/ZB / www.globallookpress.com

Лев Янтарь, топаз, красная яшма. Дева Нефрит, хризолит, яшма. Весы Лазурит, турмалин. Скорпион Черный опал, сапфир. Стрелец Бирюза, топаз, кварц.

Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Черный оникс / www.globallookpress.com

Козерог Рубин, малахит, оникс. Водолей Бирюза, аметист, черный опал. Рыбы Жемчуг, аквамарин.

Фото: Малахит. Julie Woodhouse/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Как очистить камень от негатива и порчи Любой новый камень, который купили в эзотерическом магазине, нужно очистить стихиями. «Камень можно промыть под проточной водой со словами: „Я очищаю этот минерал от любого вида негатива, в том числе магического, от каких-либо перекладов, негативных и магических программ“. Затем с теми же словами следует окурить его травами — зверобоем и полынью — над огнем свечи», — рассказал Шмелев.

Фото: Donal Husni/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

На сутки-двое камень можно поместить перед водой в соль. Эзотерик пояснил, что после такого ритуала камень тоже можно считать чистым. Камни, купленные в общественных местах, например на рынке или маркетплейсах, тоже обязательно нужно чистить, предупредил эзотерик. «На этот рынок может прийти ведьма, сделать переклад, например на болезнь. Если потом человек купит для себя или для близкого этот камень, есть риск заболеть», — подытожил эксперт.