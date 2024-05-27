Сегодня 14:22 Квас, кефир, кола или пиво? Какую заправку выбрать для окрошки Диетолог Петрова поставила точку в споре, на чем делать окрошку этим летом 3 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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В четверг, 30 мая, в России отметят День окрошки. В преддверии праздника вспомнился вечный спор: на чем правильнее готовить этот холодный суп — квасе или кефире? А может, на пиве или квасе? В сложном вопросе разбирался 360.ru.

На кефире или на квасе: какая окрошка полезнее «Если отвечать на вопрос, чем лучше заправлять окрошку, я бы сказала, кефиром. Он содержит молочнокислые бактерии, необходимые кишечнику и важные не только при похудении, но и для профилактики хронического воспаления», — рассказала 360.ru диетолог Наталья Петрова. Натуральный квас тоже полезен. Однако магазинный напиток может содержать искусственные ароматизаторы и красители, а также сахар, который повышает риск развития диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом. Обычно окрошку едят в жаркое время, когда хочется утолить жажду. С этим лучше всего справится квас — за счет содержания молочной и уксусной кислот.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Углекислота в составе кваса облегчает переваривание пищи и улучшает аппетит. Еще в квасе высокое содержание витаминов группы B, E и А, благодаря чему укрепляются волосы, ногти и улучшается состояние кожи», — отметила эксперт. Для приготовления максимально полезной окрошки диетолог посоветовала брать нежирное мясо или рыбу, овощи (огурцы, редис, кабачки), большое количество зелени (укроп, петрушку, зеленый лук) и низкокалорийные заправки (кефир, тан, айран).

Фото: Freepik

Секреты вкусной окрошки Окрошка — сезонное блюдо, которое должно утолять жажду. Этого добиваются за счет кислого вкуса. «Можно регулировать кислинку лимонным соком. Яйца лучше сварить не вкрутую, а сделать их слабоваренными. Тогда и белки будут нежными», — рассказал 360.ru ресторатор Гарик Мирзоян.

Интересно Для приготовления особенно вкусной заправки необходимо соединить сметану и майонез, добавить немного горчицы и мелко нарезанный куриный желток, рекомендовал ресторатор. Смесь положите на дно тарелки, сверху разложите овощи, залейте все квасом, сверху посыпьте зеленым луком. Для приготовления особенно вкусной заправки необходимо соединить сметану и майонез, добавить немного горчицы и мелко нарезанный куриный желток, рекомендовал ресторатор. Смесь положите на дно тарелки, сверху разложите овощи, залейте все квасом, сверху посыпьте зеленым луком.

Окрошка получится вкуснее, если овощи будут комнатной температуры, а заправка — холодная. Некоторую пикантность холодному супу добавит острая заправка, например горчица. Некоторые хозяйки добавляют в квас сахар — это делает его менее кислым. Другие вместо отварного мелко нарезанного картофеля делают картофельное пюре. Горячим гарниром можно закусывать холодную и кислую окрошку.

Фото: Timolina / Freepik

Сколько стоит окрошка В классическую окрошку, независимо от заправки, принято класть вареное яйцо, хрен, горчицу, зеленый лук, свежий огурец, редис, отварное мясо или вареную колбасу. Иногда в холодный суп добавляют вареный картофель и сметану. Стоимость продуктовой корзины в среднем оценивают в 725 рублей. Примерно 500 граммов редиса стоят 130 рублей, 600 граммов огурцов — 60 рублей, небольшой пучок зеленого лука — 55 рублей, столичная горчица — 30 рублей, два килограмма картофеля — 66 рублей, столовый хрен — 64 рубля, десяток куриных яиц — 130 рублей, полкило вареной колбасы — как минимум 190 рублей. Вместе с заправкой в блюдо выйдет чуть дороже. Так, 900 миллилитров кефира в среднем обойдется в 75 рублей, а двухлитровая бутылка кваса — в сотню.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Необычные варианты окрошки Окрошка — сезонное блюдо, ее готовят на протяжении всего лета. Значит, что у хозяек есть время поэкспериментировать, ведь, помимо классических ингредиентов, можно добавить что-то необычное. Например, некоторые заменяют мясо на рыбу, а вместо привычных кваса и кефира используют сладкие напитки и даже пиво.

🦐Окрошка с креветками на минералке Отварные и очищенные креветки — 300 граммов;

Свежие огурцы — две штуки;

Редис — пять штук;

Вареные яйца — три штуки;

Укроп — один пучок;

Лимонный сок — одна чайная ложка;

Сметана, черный перец и соль — по вкусу. Натереть огурцы и редис, мелко нарезать яйца, зелень. Добавить креветки, лимонный сок и залить все ингредиенты минеральной водой. Добавить сметану, поперчить и посолить. Вуаля!

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

🥛Окрошка на айране Айран или тан;

Докторская колбаса — 300 граммов;

Отварной картофель — две штуки;

Огурец — одна штука;

Отварные яйца — три штуки;

Редис — четыре штуки;

Зеленый лук — два-три пера;

Укроп — небольшой пучок;

Лимонный сок — одна чайная ложка;

Горчица и хрен — одна чайная ложка;

Сметана, соль и черный перец — по вкусу;

Красная паприка — по желанию. Кубиками нарезать все ингредиенты, перед подачей залить айраном или таном. Любители остроты могут добавить красную паприку по вкусу.

Фото: Freepik

😲Окрошка с копченым мясом на Coca-cola Coca-cola или «Добрый Кола»;

Копченая вырезка — 300 граммов;

Отварной картофель — две штуки;

Огурец — одна штука;

Отварные яйца — три штуки;

Зеленый лук и укроп — по небольшому пучку;

Сметана, соль и черный перец — по вкусу. Нарезать все ингредиенты кубиком, залить сладкой газировкой и... удивлять гостей.