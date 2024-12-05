05 декабря 2024 00:58 Незакрытый пуп земли. Какие тайны хранит Бермудский треугольник 0 0 0 Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press Интересное

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Бермудский треугольник стал одной из главных тайн XX века. Первые корабли начали пропадать там еще в 1800 году, самолеты — с 1945-го. Кто-то считает, что в этом районе Саргассова моря действуют магнитные аномалии, кто-то убежден, что все дело в гнезде древнего кракена, а то и самого Ктулху. Все, что известно о самой таинственной части Атлантического океана, — в материале 360.ru.

Исчезновение «Звена 19» Днем 5 декабря 1945 года «Звено 19» из пяти торпедоносцев-бомбардировщиков Avenger отправилось в учебно-тренировочный полет. Парни стартовали с базы морской авиации США в Форт-Лодердейле, что на побережье Южной Флориды. Ведущую машину пилотировал летчик-инструктор Корпуса морской пехоты лейтенант Чарльз Тейлор. Упражнение было довольно простым: полет над океаном по маршруту с двумя поворотами и учебное бомбометание в районе группы рифов Хен-энд-Чикенс-Шоулз. Затем пролететь над островом Большая Багама и вернуться на базу. Всего делов на два часа лету при полном баке и благоприятном метеопрогнозе по всему маршруту.

Фото: Звено из пяти торпедоносцев Avenger; командир звена 19 лейтенант Чарльз Кэрролл Тейлор / Википедия

Тейлор, хоть и был опытным пилотом, но еще мало налетал именно в этом конкретном районе. Поэтому никто не удивился, когда по рации он сообщил, что потерял ориентир. Позже уточнил: оба компаса отказали. Радиопомехи мешали определить точное положение эскадрильи, так что диспетчер предложил лететь на север, ориентируясь по солнцу. Скоро связь окончательно прервалась. Для страховки на поиски звена отправили спасателей, в том числе борт Martin PBM Mariner (эти машины еще называли летающими лодками). Затем она тоже пропала с радаров. Лейтенант Тейлор и его ведомые больше не вернулись на базу.

Фото: Самолет ВМС США Martin PBM-5 Mariner / Википедия

Версий, куда исчезли самолеты, было хоть отбавляй. Вероятнее всего, когда торпедоносцы окончательно заблудились и израсходовали горючее (его должно было хватить на пять с половиной часов полета), они попытались сесть на воду. Но море было неспокойным, сгущались сумерки, из-за этого посадка оказалась неудачной — бомбардировщики утонули. Судьба Martin Mariner, похоже, тоже оказалась незавидной. Из-за особенностей конструкции пары топлива проникали внутрь кабины. Достаточно было искры, чтобы машина взорвалась. Моряки танкера, шедшего в зоне поисков, как раз сообщали о взрыве и падающих обломках, а позже видели на поверхности воды масляное пятно.

Интересно В 1986 году у побережья Флориды во время во время поисков обломков космического челнока Challenger заметили обломки Avenger. Их подняли со дна океана в 1990 году, надеясь, что это один из пропавших самолетов «Звена 19», но это было не так. В 1991-м появились сенсационные сообщения о находке обломки всех пяти торпедоносцев, однако и тут поторопились с выводами: это были другие воздушные суда. В 1986 году у побережья Флориды во время во время поисков обломков космического челнока Challenger заметили обломки Avenger. Их подняли со дна океана в 1990 году, надеясь, что это один из пропавших самолетов «Звена 19», но это было не так. В 1991-м появились сенсационные сообщения о находке обломки всех пяти торпедоносцев, однако и тут поторопились с выводами: это были другие воздушные суда.

Исчезновения пассажирских самолетов над Бермудским треугольником Утром 30 января 1948 года во время полета из Лиссабона на Бермуды пропал пассажирский самолет Avro Tudor. Он останавливался на дозаправку на острове Санта-Мария (Азорские острова), а потом снова тронулся в путь. После этого воздушное судно и 31 человек на борту бесследно пропали. Никаких сигналов SOS не было.

Интересно Среди пассажиров Avro Tudor оказался герой Второй мировой войны, бывший офицер авиации, главнокомандующий 2-й тактической авиагруппы во время битвы за Нормандию Артур Конингем. Сообщение о его гибели появилось 31 января на первой странице The New York Times, вместе с известием об убийстве Махатмы Ганди и смерти одного из братьев Райт. Среди пассажиров Avro Tudor оказался герой Второй мировой войны, бывший офицер авиации, главнокомандующий 2-й тактической авиагруппы во время битвы за Нормандию Артур Конингем. Сообщение о его гибели появилось 31 января на первой странице The New York Times, вместе с известием об убийстве Махатмы Ганди и смерти одного из братьев Райт.

Спустя год — 17 января 1949-го — самолет той же марки Avro Tudor и той же авиакомпании British South American Airways бесследно пропал при перелете с Бермудских островов в Кингстон на Ямайке. Все повторилось в точности, как и с предыдущим бортом, с той лишь разницей, что теперь погибших было 20 человек.

Фото: Самолет Avro Tudor, 1955 год / Википедия

Американский пассажирский самолет Douglas DC-3DST Dakota исчез 28 декабря 1948 года во время полета из Сан-Хуана в Майами. Машине было всего 12 лет, она была проверена и исправна. Экипаж — опытные летчики, прошедшие медкомиссию. Погода и видимость в тот день были хорошими. Последнее сообщение гласило, что борт находится в 50 милях, то есть более чем в 80 километрах к югу от Майами. Дальше только тишина. Несмотря на обширные поиски, самолет, его 29 пассажиров и троих членов экипажа так и не смогли найти по сей день. Причина катастрофы тоже неизвестна.

Фото: Самолет Douglas DC-3DST / Википедия

Как появился «Бермудский треугольник» Впервые словосочетание «Бермудский треугольник» использовал писатель Винсент Гаддис в 1964 году. Именно так он обозначил район в Саргассовом море, заключенный между Майами, Бермудскими островами и Сан-Хуаном в Пуэрто-Рико.

Гаддис опубликовал статью «Смертельный Бермудский треугольник» о странном исчезновении торпедоносцев-бомбардировщиков. Хотя к тому времени насчитывалось уже восемь случаев пропажи самолетов и десяток происшествий с кораблями (по ним отсчет начинался аж с 1800 года). В 1974 году Чарльз Берлиц более обстоятельно подошел к вопросу и издал книгу с описанием (пусть и почти всегда неточными) всех известных таинственных исчезновений в районе Бермудского треугольника. Загадка вызвала у публики огромный интерес, как из рога изобилия посыпались предположения, что же губит суда и самолеты.

Что происходит в Бермудском треугольнике Впоследствии авторы, исследующие этот феном, легко расширили границы Бермудского треугольника, доводя его площадь подчас до почти четырех миллионов квадратных километров. Некоторые дотянулись даже до побережья Ирландии. С каждым новым изданием все больше подробностей, уже даже видели парочку «летучих голландцев» — кораблей без экипажа. Правда, доказать это нечем. На сегодня любители тайн утверждают о Бермудском треугольнике следующее: Отказывает вся техника и не работает компас — возможно, действуют магнитные аномалии.

В водах Бермудского треугольника образуются большие пузыри, насыщенные метаном. Их плотность понижена настолько, что корабли не могут держаться на плаву и мгновенно тонут, а самолеты взрываются.

Причиной гибели некоторых судов могут быть так называемые блуждающие волны, которые якобы достигают в высоту 30 метров. Достают ли они до самолетов, неизвестно.

Также есть идея, что при определенных условиях в море генерируется инфразвук. Он вызывает у членов команда панику и галлюцинации, так что обезумевшие люди стремглав покидают самолет или судно, бросаясь в пучину волн.

Самая фантастическая гипотеза гласит, что в центре Бермудского треугольника или живет огромный древний кракен, или расположена база пришельцев. В обоих вариантах чужакам там не рады.

Самая скучная теория гипотеза связывает исчезновение с пиратами, которые прячутся на Бермудских островах и как-то топят суда и сбивают самолеты.

Правда о Бермудском треугольнике Скептики и реалисты десятилетиями пытаются доказать, что ничего сверхъестественного и таинственного в районе Бермуд не происходит. Ученые провели множество исследований, изучали документы и беседовали с очевидцами. Пока все, что можно сказать точно: таинственные истории хорошо продаются. Реальные исчезновения в районе, где часто случаются тропические циклоны, нельзя назвать ни маловероятными, ни загадочными. На самом деле количество кораблей и самолетов, пропавших без вести в Бермудском треугольнике, никогда не превышало аналогичных показателей в любой другой части океана.

Интересно Происшествия с самолетами последний раз зафиксировали в 2017 году. В феврале Airbus авиакомпании Turkish Airlines был вынужден изменить курс после возникновения некоторых механических и электрических проблем над Бермудским треугольником. В мае того же года в этом районе пропал с радаров частный самолет MU-2B. Позже обнаружили его обломки. Последние неприятности с морскими судами произошли и того позже — в 2015-м. В первом случае двое 14-летних мальчишек летом отправились на рыбалку. Их лодку нашли год спустя у берегов Бермудских островов, сами подростки бесследно исчезли. Осенью в том же году сухогруз El Faro попал в ураган «Хоакин». Судно затонуло, выжить никому из 33 человек не удалось. Происшествия с самолетами последний раз зафиксировали в 2017 году. В феврале Airbus авиакомпании Turkish Airlines был вынужден изменить курс после возникновения некоторых механических и электрических проблем над Бермудским треугольником. В мае того же года в этом районе пропал с радаров частный самолет MU-2B. Позже обнаружили его обломки. Последние неприятности с морскими судами произошли и того позже — в 2015-м. В первом случае двое 14-летних мальчишек летом отправились на рыбалку. Их лодку нашли год спустя у берегов Бермудских островов, сами подростки бесследно исчезли. Осенью в том же году сухогруз El Faro попал в ураган «Хоакин». Судно затонуло, выжить никому из 33 человек не удалось.

Большинство авторов сенсационных историй предпочитали не упоминать о плохой погоде в день катастрофы или о том, что судно позже все-таки вернулось в порт либо нашлось. Иные фантасты просто переносят в Бермудский треугольник крушения, произошедшие совсем в другом месте. Согласно исследованию морских судоходных путей 2013 года, Бермудский треугольник не входит даже в десятку самых опасных для судоходства. Через этот район каждый день благополучно проходят суда. Так что все мистические рассказы — лишь попытка подороже продать выдуманную сенсацию.