24 мая 2024 15:58 Земляника, брусника, черника. Какие ягоды можно собрать в Подмосковье Биолог Кубарев рассказал, где находятся ягодные места в Подмосковье 3 0 0 Фото: Stefan Sauer/dpa / Global Look Press Интересное

Спасатели

Щелково

Егорьевск

Талдом

Шатура

Реки

Приближается лето — пора сбора даров природы. Где в Подмосковье можно найти самые вкусные ягоды, какие из них съедобные и в чем польза для здоровья человека, выяснил 360.ru.

Какие ягоды растут в Московской области Самыми благоприятными для сбора ягод считаются два района Подмосковья — северный (Дубна, Талдом) и восточный, рассказал 360.ru старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук Евгений Кубарев. — Земляника растет на лесных опушках, полянках и на сухих лугах. Ее можно найти в Серпухове, Пушкино, под Ногинском, в лесах Шатуры, Егорьевска, Щелкове, Дмитрове и Протвине; — Малина произрастает на кустарниках. Эту сочную и одну из самых вкусных ягод можно встретить на лесных полянах или вырубках, в оврагах, на берегу рек. Растет возле рек Дубны, в Волоколамске, Щелкове, Егорьевске;

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

— Черника — наиболее распространенная ягода Московской области. Любит болота и еловые леса. Ее можно собрать на границе Талдома и Дмитрова, в Сергиевом Посаде, Щелкове, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Шатуре; — Голубика часто растет рядом с черникой, как правило, в заболоченных местах и на болотах. Встречается в Талдоме, Шатуре, Егорьевске;

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

— Брусника любит хвойные леса, местность вблизи рек, возвышенности среди болот. Она растет в Шатуре, Егорьевске, Клину; — Клюкву можно найти на болотах в Талдоме, Егорьевске, Дубне.

Когда начнется сезон тихой охоты в Подмосковье «Земляника начинает цвести раньше всех, затем — черника, голубика, малина. На лесных опушках, где много света, ягод обычно больше», — перечислил Кубарев. В середине июня — июле созревает земляника, малина — в июле–августе, черника и голубика — с июля по сентябрь. Брусника плодоносит в конце августа — сентябре, а клюква — в середине сентября — октябре.

Интересно Лучше всего набирать ягоды утром или вечером, так как сорванные в жаркий полдень плоды быстро вянут. Лучше всего набирать ягоды утром или вечером, так как сорванные в жаркий полдень плоды быстро вянут.

«Используйте небольшие емкости, чтобы ягоды не давили друг друга собственным весом», — посоветовал биолог.

Фото: Unsplash

Опасные ягоды: какие плоды нельзя собирать С лесными плодами следует быть аккуратнее. Ведь не исключены аллергические реакции на ту или иную ягоду.

Кроме того, переедание может привести к нарушениям пищеварения и гипервитаминозу, который, в свою очередь, повлечет высыпания на коже и хрупкость костей.

Не нужно забывать и о ядовитых ягодах. Например, в Подмосковье можно встретить белену: ее темно-синие ягоды путают с черникой или голубикой. Если их съесть, примерно через 15 минут белена вызовет бред и галлюцинации.

Фото: Куст ядовитой белены / Hinrich Bäsemann/dpa / Global Look Press

Ягоды ландыша созревают ближе к сентябрю, очень похожи на бруснику или клюкву. При употреблении в пищу могут спровоцировать сильнейшее отравление.

Еще одна опасная ягода — волчье лыко. Ярко-красные плоды облепляют ветку, чем напоминают облепиху. Всего несколько плодов могут вызвать судороги или привести к смерти.

Фото: A. Hartl/blickwinkel / Global Look Press

Лесная жимолость похожа на красную смородину, только мельче и формируется кистями. На вкус она горькая, может привести к отравлению. Первое и единственное правило при сборе ягод — собирать только те, которые знаете, рассказал 360.ru заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

Собирайте всем известную малину с куста, землянику из травы, чернику. Несъедобных ягод в Подмосковье мало, они имеют нетипичную окраску. Александр Гофштейн

В чем польза ягод для человека — Ягоды богаты антиоксидантами. Они помогают контролировать окисление свободных радикалов. Последние при накапливании могут спровоцировать различные заболевания, например болезнь Альцгеймера, Паркинсона, проблемы с глазами и другие.

— Такие плоды могут снизить сахар в крови и повысить чувствительность к инсулину. Постоянное употребление ягод ослабит восприимчивость организма к высококалорийной пище. Поэтому лучше добавлять в рацион углеводы и ягоды, нежели просто углеводы.

Фото: Frederik/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

— В ягодах много клетчатки, в том числе растворимой. Она помогает человеку есть меньше и насыщаться на более длинный промежуток времени. — В ягодах много полезных веществ, особенно витамина С. Также плоды помогают бороться с воспалениями в организме. Последние могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. — Ягоды снижают уровень вредного холестерина, а еще полезны для кожи. Например, полезные вещества помогают восстановиться кожному покрову после солнечных ожогов. — Все микроэлементы, содержащиеся в ягодах, снижают риск развития рака. Особенно в этом поможет клубника, употребление которой предупреждает онкопатологии печени.