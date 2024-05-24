Земляника, брусника, черника. Какие ягоды можно собрать в Подмосковье
Биолог Кубарев рассказал, где находятся ягодные места в Подмосковье
Приближается лето — пора сбора даров природы. Где в Подмосковье можно найти самые вкусные ягоды, какие из них съедобные и в чем польза для здоровья человека, выяснил 360.ru.
Какие ягоды растут в Московской области
Самыми благоприятными для сбора ягод считаются два района Подмосковья — северный (Дубна, Талдом) и восточный, рассказал 360.ru старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук Евгений Кубарев.
— Земляника растет на лесных опушках, полянках и на сухих лугах. Ее можно найти в Серпухове, Пушкино, под Ногинском, в лесах Шатуры, Егорьевска, Щелкове, Дмитрове и Протвине;
— Малина произрастает на кустарниках. Эту сочную и одну из самых вкусных ягод можно встретить на лесных полянах или вырубках, в оврагах, на берегу рек. Растет возле рек Дубны, в Волоколамске, Щелкове, Егорьевске;
— Черника — наиболее распространенная ягода Московской области. Любит болота и еловые леса. Ее можно собрать на границе Талдома и Дмитрова, в Сергиевом Посаде, Щелкове, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Шатуре;
— Голубика часто растет рядом с черникой, как правило, в заболоченных местах и на болотах. Встречается в Талдоме, Шатуре, Егорьевске;
— Брусника любит хвойные леса, местность вблизи рек, возвышенности среди болот. Она растет в Шатуре, Егорьевске, Клину;
— Клюкву можно найти на болотах в Талдоме, Егорьевске, Дубне.
Когда начнется сезон тихой охоты в Подмосковье
«Земляника начинает цвести раньше всех, затем — черника, голубика, малина. На лесных опушках, где много света, ягод обычно больше», — перечислил Кубарев.
В середине июня — июле созревает земляника, малина — в июле–августе, черника и голубика — с июля по сентябрь. Брусника плодоносит в конце августа — сентябре, а клюква — в середине сентября — октябре.
Интересно
«Используйте небольшие емкости, чтобы ягоды не давили друг друга собственным весом», — посоветовал биолог.
Опасные ягоды: какие плоды нельзя собирать
С лесными плодами следует быть аккуратнее. Ведь не исключены аллергические реакции на ту или иную ягоду.
Кроме того, переедание может привести к нарушениям пищеварения и гипервитаминозу, который, в свою очередь, повлечет высыпания на коже и хрупкость костей.
Не нужно забывать и о ядовитых ягодах. Например, в Подмосковье можно встретить белену: ее темно-синие ягоды путают с черникой или голубикой. Если их съесть, примерно через 15 минут белена вызовет бред и галлюцинации.
Ягоды ландыша созревают ближе к сентябрю, очень похожи на бруснику или клюкву. При употреблении в пищу могут спровоцировать сильнейшее отравление.
Еще одна опасная ягода — волчье лыко. Ярко-красные плоды облепляют ветку, чем напоминают облепиху. Всего несколько плодов могут вызвать судороги или привести к смерти.
Лесная жимолость похожа на красную смородину, только мельче и формируется кистями. На вкус она горькая, может привести к отравлению.
Первое и единственное правило при сборе ягод — собирать только те, которые знаете, рассказал 360.ru заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.
Собирайте всем известную малину с куста, землянику из травы, чернику. Несъедобных ягод в Подмосковье мало, они имеют нетипичную окраску.
Александр Гофштейн
В чем польза ягод для человека
— Ягоды богаты антиоксидантами. Они помогают контролировать окисление свободных радикалов. Последние при накапливании могут спровоцировать различные заболевания, например болезнь Альцгеймера, Паркинсона, проблемы с глазами и другие.
— Такие плоды могут снизить сахар в крови и повысить чувствительность к инсулину. Постоянное употребление ягод ослабит восприимчивость организма к высококалорийной пище. Поэтому лучше добавлять в рацион углеводы и ягоды, нежели просто углеводы.
— В ягодах много клетчатки, в том числе растворимой. Она помогает человеку есть меньше и насыщаться на более длинный промежуток времени.
— В ягодах много полезных веществ, особенно витамина С. Также плоды помогают бороться с воспалениями в организме. Последние могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.
— Ягоды снижают уровень вредного холестерина, а еще полезны для кожи. Например, полезные вещества помогают восстановиться кожному покрову после солнечных ожогов.
— Все микроэлементы, содержащиеся в ягодах, снижают риск развития рака. Особенно в этом поможет клубника, употребление которой предупреждает онкопатологии печени.