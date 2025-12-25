Сегодня 19:24 «Реки высохнут, а горы закричат». Какая страшная расплата ждет человечество 0 0 0 Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

Анастасия Карагандинская — юродивая, которая видела будущее, исцеляла неизлечимых, а в середине 70-х предсказала то, во что невозможно было поверить. Она выглядела как безумная нищенка, но за пугающей внешностью скрывался необычный дар. Что предрекла старица России — в материале 360.ru.

В восемь лет на завод Анастасия Шевеленко родилась в семье сапожника в Витебской губернии в 1888 году. Ее мать осталась с восемью детьми на руках, когда отец погиб в пьяной драке. Уже в восемь лет девочка пошла работать на Маслобойный завод, где получала гроши за 12 часов в день. Но выбора не было, так как семье не хватало денег на еду. Уже тогда Анастасия чувствовала духовный зов и тягу к чему-то большему. Она мечтала о подвиге юродства ­- полном отречении от мирского ради служения Богу. В 18 лет девушка ушла из дома странствовать.

Фото: РИА «Новости»

Благословение на подвиг в Оптиной пустыни Путь привел Анастасию в Оптину пустынь — знаменитую обитель, где жили великие старцы. Преподобный Анатолий Оптинский благословил девушку на подвиг юродства — один из самых сложных духовных путей. Там Анастасия познакомилась с послушником Севастианом, который позже станет карагандинским старцем и ее духовным отцом. Уже в монастыре у провидицы стали проявляться способности: она будто видела людей насквозь, чувствовала опасности и знала о еще не произошедших событиях.

Чудесный дар Однажды Анастасия выхватила у монахини чайник с кипятком — все были в недоумении. Потом выяснилось: женщина планировала «случайно» облить юродивую. Это был не единственный случай, но с началом революции дар стал проявляться сильнее. Анастасия предрекала аресты и помогала людям избежать репрессий.

Жизнь в Караганде В 40-е годы Анастасия приехала к старцу Севастиану в Караганду, там она поселилась в сторожке при храме Рождества Богородицы. Она спала в ванне, носила разную обувь, ее платья всегда были грязными, а волосы растрепанными. Местные быстро смекнули, что за этой нелепой внешность прячется нечто удивительное. Женщина исцеляла больных, видела скрытые грехи и предсказывала судьбы. К юродивой стали стягиваться паломники со всей страны — ехали из дальних городов, сел и даже республик. Пророчества Анастасии сбывались с поразительной точностью.

Так, в середине 70-х годов юродивая предсказала распад Советского Союза. Тогда такие заявления граничили с государственной изменой, но Анастасия была неподсудна, так как официально считалась психически больной. Люди считали пророчество абсурдом. Но через 15 лет СССР действительно распался, предсказание сбылось. Старица предрекла и собственную смерть. «Я преставлюсь, как только найдут обувь по моей ноге», — сказала она. Однажды духовная дочь сшила ей бурочки, и через несколько дней Анастасия умерла. Ее похоронили на Михайловском кладбище в Караганде, и могила стала местом постоянного паломничества.

Страшное предсказание человечеству Юродивая предупреждала, что придут времена, когда народы будут биться друг с другом. «Людям нужно держаться мира и Бога, чтобы не утонуть в крови», — говорила Анастасия. Старица предрекла экологическую катастрофу задолго до того, как об этом заговорили ученые.

Земля будет стонать от жадности людей. Реки высохнут, а горы закричат. Анастасия Карагандинская

Провидица заранее знала об климатических аномалиях, засухе, наводнениях и землетрясениях. По ее словам, все это — расплата человечества за хищническое отношение к природе и пренебрежение божьими заповедями.

Страны, которые пойдут рука об руку Отношения братских народов укрепятся, если они сохранят свою веру, предрекала Карагандинская. «Россия и Казахстан будут идти рука об руку, если сохранят веру», — предсказывала она. События последних лет подтверждают ее слова. Государства действительно тесно сотрудничают во всех сферах. Особые надежды юродивой касались духовного возрождения.

Люди вернутся к Богу, и здесь родятся новые святые. Анастасия Карагандинская

Как исполнение пророчества можно рассматривать рост православия на постсоветском пространстве и восстановление монастырей. Юродивая готовила духовных чад к предстоящим испытаниям. «Держитесь веры — это единственный якорь в буре», — повторяла Анастасия. Исследователи задаются вопросом, почему она чаще говорила именно о вере, избегая прямых упоминаний бога. Эксперты предложили две трактовки: вера как опора в неизменных ценностях — правде, справедливости, идее торжества добра, или как предчувствие эпохи, в которой сама вера станет инструментом «великого разделения».