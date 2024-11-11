Температурные качели и долгожданный снег. Какая погода ждет москвичей в Новый год

В Москве и области холодный сезон плавно, но верно наступает на пятки теплу. В целом неудивительно, ведь совсем скоро придет календарная зима. Каким будет ноябрь и декабрь в столице и регионе, когда сформируются сугробы и к какой новогодней ночи готовиться, выяснил 360.ru.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на ноябрь На этой неделе, с 11 по 17 ноября, жители Москвы и Подмосковья могут не опасаться резких похолоданий и существенных осадков. Температура будет колебаться в течение суток от -2 до +3 градусов. Преобладать будет пасмурная погода с редкими прояснениями, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. «В конце рабочей недели ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер большую часть недели будет западным и юго-западным, со скоростью 3-8 метров в секунду и порывами до 12 метров в секунду», — уточнил он. Атмосферное давление понизится ближе к выходным — до 740-743 миллиметров ртутного столба.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Сейчас температура в столице и область чуть выше климатической нормы, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы рассчитывали, что в середине ноября наступит метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха будет отрицательная. На этой неделе ожидаются осадки: сначала дождь и морось, в пятницу — дождь с мокрым снегом. Снежный покров пока не установится, ноябрь пройдет с положительной температурой», — отметила специалист. Впереди значимых понижений температуры не ожидается. В ближайшие 10 дней она будет колебаться: ночью — слабоотрицательная, днем — слабоположительная, то есть выше климатической нормы.

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«Можно рассчитывать на то, что ноябрь завершится с положительной аномалией температуры, к зимнему месяцу его отнести нельзя. Норма осадков невелика — всего 53 миллиметра», — пояснила метеоролог. За первую декаду в Москве и регионе уже выпало 60% нормы, поэтому есть вероятность, что по итогу ноябрь выполнит норму по осадкам.

В последней декаде этого месяца может выпасть снег. Предполагаю, что метеорологическая зима придет в столицу и область вместе с календарной. Татьяна Позднякова

Во второй декаде ноября возможно некоторое похолодание, температура примет отрицательное значение даже днем, примерно от 0 до -3 градусов, добавил Ильин. Пройдет снег: выпадет умеренное количество — от трех до семи миллиметров осадков. Тогда может сформироваться снежный покров высотой от трех до семи сантиметров.

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«В начале третьей декады может подмораживать ночью, от -6 до -11 градусов. Это период будет кратковременным. К середине декады потеплеет: в ночные часы будет от -4 до -7 градусов, а днем — от 0 до -3. Возможен небольшой снег», — рассказал синоптик. На последней неделе ноября придется пережить резкие температурные скачки. Ночью снова может подмораживать, столбики термометров покажут от -6 до -11, а днем — от 0 до +2 градусов. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

«Устойчивый» снег начнется примерно 29–30 ноября. Температура составит от -1 до -3 градусов днем и ночью. Александр Ильин

Какая будет погода в декабре в Москве и Московской области По прогнозам Гидрометцентра, декабрь и последующие зимние месяцы по температуре отметятся небольшой положительной аномалией.

«В принципе зима в столичном регионе „потеплела“. За последние 30 лет средняя температура выросла на 2-2,5 градуса. Скорее всего, тенденция более теплой зимы сохранится и в этом году», — отметила Позднякова. В начале декабря ожидаются колебания в пределах от -3 до -7 градусов, с небольшим снегом, далее без существенных осадков. Потом может быть несущественное потепление до плюсовой температуры.

Зимние морозы придут в столицу и регион в конце первой декады декабря. Александр Ильин

Тогда в Московской области температура по ночам будет опускаться до -9 и даже 14 градусов, но без осадков. В течение месяца вероятны «морозные всплески» и некоторые периоды потепления, но до оттепели может не дойти.

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Какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье В последние годы москвичи встречали Новый год с небольшим минусом за окном: от -2 до -7 градусов. Днем бывал небольшой снег, температура составляла от 0 до -3 градусов. «Есть вероятность, что предстоящая новогодняя ночь будет несколько отличаться от предыдущих. Заметны предпосылки к тому, что температура опустится ниже -10 градусов. Это ниже климатической нормы», — отметил Ильин. Днем тоже будет морозно: от -4 до -9 градусов. В ночь на 1 января, возможно, пройдет небольшой снег, а днем он усилится до умеренного уровня. Выпадет около семи сантиметров.