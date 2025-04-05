Дочь в жемчугах, внучка в тату. Как живет «американская» семья космонавта Леонова
Алексей Леонов стал первым человеком в истории, который вышел в открытый космос, и самым известным советским космонавтом после Юрия Гагарина. Как живет «американская» семья летчика — в материале 360.ru.
Переезд в США
Мало кто знает, что семья знаменитого космонавта в полном составе живет за океаном. Старшая дочь Леонова Виктория умерла в 1996 году в 35 лет от пневмонии, а младшая — Оксана — перебралась в США.
Впервые она улетела за океан еще в молодости, после окончания военного института по специальности «переводчик». В США Оксана работала кинодистрибьютером: организовывала прокат американских фильмов в СССР.
В 2001 году она вернулась в Россию и стала помогать отцу там, где требовалось знание английского. Благодаря дочери Леонов в 2006 открыл свою первую выставку — космонавт увлекался живописью и достиг в этом искусстве немалых успехов.
Любовь к жемчугу
Оксана известна страстью к жемчугу — это ее любимое украшение. В нем дочь космонавта выходит в свет. На публичных мероприятиях ее можно увидеть с жемчужными серьгами и колье.
В коллекции Оксаны — украшения с бриллиантами и изумрудами, но жемчуг все равно занимает особое место.
Пятеро правнуков Леонова
У дочери Леонова двое детей: 28-летний сын Дэниел-Сергей и 37-летняя дочь Карина. Данила получил образование в Англии и стал Юристом. Карина — женщина с яркой внешностью, она предпочитает бунтарский стиль. Его подчеркивают откровенные наряды, разноцветные волосы, множество татуировок на руках и ногах.
Несмотря на имидж рок-звезды, Карине не чужды семейные ценности. Она — мать пятерых детей. Самый младший член семьи Стиан-Артур родился в сентябре 2022 года. Внучка Леонова живет с мужем и детьми в Нидерландах.
Отношения отца и дочери
Оксана сохранила хорошие отношения с отцом. Она отзывается о нем тепло и уважительно, сообщил «Царьград».
«Добрее, честнее, порядочнее, чем он, я не встречала никогда. Папа ушел, но для меня он вышел в открытый космос. И он будет всегда яркой звездой. Он всегда будет освещать мою жизнь, жизнь моих детей, жизнь внуков и правнуков», — сказала дочь в одной телепередач.