Дочь в жемчугах, внучка в тату. Как живет «американская» семья космонавта Леонова

Алексей Леонов стал первым человеком в истории, который вышел в открытый космос, и самым известным советским космонавтом после Юрия Гагарина. Как живет «американская» семья летчика — в материале 360.ru.

Переезд в США

Мало кто знает, что семья знаменитого космонавта в полном составе живет за океаном. Старшая дочь Леонова Виктория умерла в 1996 году в 35 лет от пневмонии, а младшая — Оксана — перебралась в США.

Впервые она улетела за океан еще в молодости, после окончания военного института по специальности «переводчик». В США Оксана работала кинодистрибьютером: организовывала прокат американских фильмов в СССР.

В 2001 году она вернулась в Россию и стала помогать отцу там, где требовалось знание английского. Благодаря дочери Леонов в 2006 открыл свою первую выставку — космонавт увлекался живописью и достиг в этом искусстве немалых успехов.