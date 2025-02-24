Сегодня 03:08 Тяжело болел и ездил в горячие точки. Как на самом деле живет Расторгуев и кто придумал «Любэ» 0 0 0 Фото: Global Look Press Интересное

Николай Расторгуев

Группа «Любэ»

Артисты

Более патриотичной группы, чем «Любэ», в России просто не найти. Ее бессменный лидер Николай Расторгуев всегда умел найти самые правильные слова, зажигающие сердца россиян. Его жизнь — череда удивительных взлетов, неудач, испытаний и личных драм, которая складывалась под аккомпанемент хитов и оглушительных оваций публики. О чем молчит Расторгуев, что случилось с его здоровьем и кто придумал «Любэ» на самом деле — в материале 360.ru.

Как прошла юность Николая Расторгуева Подмосковье, Лыткарино, 70-е годы. Здесь по улицам бегает щуплый паренек Коля Расторгуев — будущая легенда российской сцены. Его детство — классика жанра, «советский ребенок». Папа-инженер, мама-бухгалтер, каша на завтрак и мечты о славе. Музыкой Расторгуев заинтересовался еще в старших классах, а первые концерты дал в местном Доме культуры. Именно в те беззаботные годы зародилось его желание создавать мелодии, которые будут звучать в сердцах людей. Дворовые игры и бесконечные забавы на улице не только развивали его фантазию, но и пробуждали творческий порыв. Как Beatles помогли появиться «Любэ» Его интерес к музыке пробудился в 16 лет, когда он посмотрел фильм «A Hard Day’s Night» о группе The Beatles благодаря контрамаркам, полученным от мамы друга, работавшей в кинотеатре. Похоже, этот момент и стал поворотным в жизни Николая Расторгуева — по крайней мере, более глубокий интерес к музыке зародился у него именно тогда.

Крыша у меня поехала и я начал петь эти песни — очень похоже пел, как мне тогда казалось. Почему мы от них так балдели — этого теперь не объяснить. Никто ведь, главное, ни слова не понимал! Николай Расторгуев

Первые проблемы Николая Расторгуева Родители не разделяли энтузиазма сына, считая музыку несерьезным занятием. Они настаивали на получении настоящей профессии, что привело Николая в итоге к поступлению в Московский технологический институт легкой промышленности. Однако учеба не увлекала его. Уже на втором курсе будущий лидер «Любэ» устроил жесткую драку со старостой, после чего с университетом пришлось распрощаться. Долго Расторгуев не горевал — пошел лаборантом в Центральный институт авиационного и мотостроения, здесь же подрабатывал слесарем.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / Global Look Press

Служил ли Расторгуев в армии? Николай Расторгуев традиционно выступает в образе настоящего русского офицера. Нередко он выходит на сцену в кителе времен Великой Отечественной войны, хоть и без медалей и знаков отличия. При этом в армии музыкант не провел ни дня — хотя уверял, что серьезно настраивался попасть в ВДВ или «другие серьезные войска». «Меня же не взяли из-за здоровья: не прошел медкомиссию и получил „белый билет“. Честно говоря, о патриотизме и прочих высоких материях я тогда не думал, хотел испытать себя, проверить в настоящем деле», — рассказывал позднее Расторгуев. «Шестеро молодых» и Николай Расторгуев В 1978 году Николай Расторгуев начал свою уже профессиональную музыкальную карьеру, присоединившись к ансамблю «Шестеро молодых». Коллектив часто выступал в концертных программах Владимира Высоцкого, что принесло им определенную известность. Интересно, что позднее одним из шестерки «молодых» стал и Валерий Кипелов — будущее лицо отечественной металл-сцены. В 1980 году Расторгуев перешел в популярный ВИА «Лейся, песня», где исполнял известные хиты, например, «Обручальное кольцо». Однако в 1985 году группа распалась, и Николай продолжил искать свое место в музыкальном мире. Он сотрудничал с различными коллективами, включая «Рондо» (играл на басу) и «Здравствуй, песня», где познакомился с Игорем Матвиенко. Тот позднее вспоминал, что брать Расторгуева в коллектив сначала не хотел — упитанный паренек внешне не вписывался в формат.

Фото: РИА «Новости»

Кто на самом деле придумал группу «Любэ» Именно Матвиенко придумал концепцию новой для отечественной сцены группы, с репертуаром, который позволил бы сразу выделить ее из популярной эстрады того времени. Композитору помогал поэт Александр Шаганов, они сразу написали и стихи, и музыку. Вокалистом же стал Николай Расторгуев. Причем здесь Алла Пугачева? В декабре 1989 года Расторгуев впервые вышел на сцену в гимнастерке, военную форму образца 1939 года группа взяла напрокат в театре. Саму идею придумала, как ни странно, Алла Пугачева — предложила нарядить вокалиста в форму на одной из репетиций. Многие еще долгие годы считали лидера «Любэ» отставным военным. Первый альбом «Любэ» включал такие песни, как «Люберцы» и «Атас», которые быстро завоевали популярность. Уникальное сочетание рок-музыки с элементами народных мотивов и военной тематики выделяло команду на фоне других коллективов того времени. Любимая группа Владимира Путина В 2002 году «Любэ» давала концерт в Сочи. Мероприятие посетил российский президент Владимир Путин, который уже после выступления лично поблагодарил музыкантов и даже пригласил их в свою резиденцию. С того момента «Любэ» прославилась как «любимая группа» Путина, хотя сам глава государства ничего такого не говорил.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / Global Look Press

Личная жизнь Николая Расторгуева Впервые Расторгуев женился в 19 лет на своей соседке Валентине Титовой. Та мечтала о карьере в хореографии, но Николай выступил против. Женщине пришлось отказаться от карьеры, а через несколько лет после свадьбы у пары появился и сын, Павел.

Брак распался спустя 15 лет. Николай Расторгуев познакомился с костюмером группы «Зодчие» — Наталья моложе артиста на 13 лет. Павел, сын певца от первого брака, болезненно переживал разрыв родителей. Уход отца он долгое время считал предательством и отношения возобновил с ним не сразу.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / Global Look Press

В 1994 году у Расторгуева родился второй сын, которого назвали Николаем. Роды проходили тяжело, мальчика едва не потеряли.

Проблемы со здоровьем Николая Расторгуева В начале 2006 года, после возвращения с горнолыжного курорта в Финляндии, артист почувствовал недомогание. Обследование выявило двустороннюю пневмонию и, что более серьезно, запущенную хроническую почечную недостаточность. Состояние требовало немедленного лечения, и Расторгуеву назначили регулярные сеансы гемодиализа. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжал гастролировать, выбирая города, где были доступны необходимые медицинские процедуры. В апреле 2009 году ему успешно пересадили донорскую почку, а уже в июне Расторгуев выступил на Красной площади. Однако проблемы со здоровьем на этом не закончились. В июне 2017 года, перед концертом в Туле, Николая экстренно госпитализировали с диагнозом аритмия. Это событие заставило поклонников всерьез обеспокоиться состоянием артиста. В апреле 2024 года в СМИ вновь появились сообщения о госпитализации Расторгуева из-за проблем с сердцем. Однако сам артист решительно опроверг эти слухи, заявив, что чувствует себя хорошо.

Фото: РИА «Новости»

Какие слухи ходили о Николае Расторгуеве Примерно в середине 2010-х в народе поползли слухи о новеньком доме Расторгуева в Баден-Бадене. Это несколько пошатнуло репутацию патриота, певец же долгое время предпочитал на домыслы не реагировать. История о коттедже в Германии всплыла вновь в 2020 — и тут Расторгуев не выдержал. Он назвал все слухи «враньем» и объяснил, что вброс сделали несколько лет назад.

Они же головой не соображают. У меня есть аккаунты в социальных сетях, выставляю там свои перелеты по России, вот как летать из Германии сюда на гастроли? Это нереально физически! Это все бред сивой кобылы. Николай Расторгуев

Что думает Николай Расторгуев о спецоперации Артист хорошо известен своей пророссийской позицией. Расторгуев неоднократно и публично высказывался в поддержку спецоперации, он выступал и в горячих точках, и на концертах-митингах для российских бойцов. Солист «Любэ» говорил, что абсолютно согласен «со своим президентом и с нашими действиями, к которым нас вынудили». «Россия всегда защищалась и никогда ни на кого не нападала. Достаточно заглянуть в историю», — объяснял певец.

Фото: РИА «Новости»

Расторгуев уходит со сцены? Не так давно прошел и слух о том, что Николай Расторгуев якобы собирается распрощаться со сценой. При этом весь 2024 год артист провел крайне активно — выступил на Красной площади, а затем и исполнил роль в этно-опере. Более того, в разговоре с журналистами Расторгуев заявил, что никуда уходить не собирается и будет выступать, «пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь».