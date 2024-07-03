Сегодня 14:35 «Гибнут тысячами». Как защитить домашнее животное от жары Кинолог Уражевский рассказал, как облегчить жизнь питомца в жару 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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В Центральной России царит рекордная жара: в некоторых регионах температура может достигать плюс 35 градусов днем. В такую погоду сложно не только людям, но и животным. Как помочь питомцу перенести жару, 360.ru рассказал кинолог, ветеринарный доктор и эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Далее — прямая речь.

Когда гулять с собакой в жару В периоды жары погибают тысячи домашних животных. Каждый владелец должен понимать, что на нем лежит большая ответственность за питомцев. В пору высоких температур следует сменить график выгула собак: гулять с ними лучше рано утром, когда солнце не такое активное, и поздним вечером. Совершать длительные прогулки на солнцепеке опасно. Если человек снимет обувь и пройдет по раскаленному асфальту в плюс 35, когда дорожное покрытие нагревается до 50-60 градусов, он просто не сможет ходить. Не следует подвергать этому свою собаку.

Длительные прогулки, продолжительностью час или два, необходимо отложить до наступления прохлады. Если животное небольшое, его лучше перенести на траву.

Если нужно выйти с собакой днем, это следует делать только для справления нужды — очень быстро.

Фото: Freepik

Потеют ли собаки Некоторые владельцы собак служебных пород, например овчарок, считают, что в прогулках в жару нет ничего страшного. Наоборот, этим животным еще тяжелее, так как у них есть «шуба». Кроме того, собаки не потеют как люди. В азиатских странах, чтобы охладиться, пьют горячий чай и надевают халаты, чтобы побольше потеть, так как во время потоотделения организм охлаждается. Собаки же не потеют телом — только языком. В Подмосковье ввели правила обязательного ношения намордников в общественных местах. Такие аксессуары должны быть свободными, чтобы собаке было легко дышать и вытащить язык.

Фото: Freepik

Почему нельзя оставлять животное в машине Ни в коем случае нельзя оставлять питомца одного в машине даже на минуту. С закрытыми окнами и дверьми достаточно пяти минут, чтобы животное погибло от теплового шока. Собаке или кошке нужно оставлять кондиционер либо приоткрытые окна. Важно помнить, что животные способны заблокировать двери изнутри: пока владельцы вернутся и разобьют окно, может быть слишком поздно. Я советую сначала отвезти питомца домой, а уже потом идти по своим делам.

Фото: Freepik

Как помочь домашним животным пережить жару в квартире Если животное осталось дома, особенно в панельных домах или в помещении на солнечной стороне, шторы следует завесить, чтобы комната не нагревалась. Включите кондиционер или обеспечьте легкое проветривание, чтобы создать небольшой сквозняк.

Интересно У животного всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Многие владельцы кормят питомцев сухими кормами, что тоже осложнят ситуацию. Отсутствие воды может привести к трагедии. Миску с водой нужно ставить в тени и постоянно обновлять. У животного всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Многие владельцы кормят питомцев сухими кормами, что тоже осложнят ситуацию. Отсутствие воды может привести к трагедии. Миску с водой нужно ставить в тени и постоянно обновлять.

Еще один вариант спасти животное от жары — найти «детский сад» или зоогостиницу. Например, такое учреждение работает в центре Москвы. Там питомцы будут находиться под присмотром и в прохладе. В России это пока плохо развито, но за границей такими услугами пользуются повсеместно.