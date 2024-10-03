Холодный и горячий способ. Как замариновать вкусные грибы на зиму

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Маринованные грибы — универсальная закуска и ингредиент для различных блюд, в том числе праздничных. В чем различие маринованных и соленых грибов, как их быстро приготовить и правильно хранить — в материале 360.ru.

Три простых рецепты маринования грибов

Грибы можно приготовить различными способами, в том числе замариновать. Для этого существует много рецептов.

Горячим способом

Thomas Uhlemann/ZB
Фото: Thomas Uhlemann/ZB/Global Look Press

Грибы промыть и перебрать. Отварить в течение 20 минут. Нарезать чеснок лепестками, перемешать с солью и зонтиком укропа, положить немного на дно стерильной банки.

Грибы процедить. Уложить в банку, присыпая каждый слой солью и чесноком.

Затем залить водой, в которой варились грибы. Сверху налить подсолнечное масло, закрыть крышкой неплотно. Хранить в холодильнике.

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Холодным способом

Maksim Konstantinov/
Фото: Maksim Konstantinov//Global Look Press

Грибы почистить и промыть. Варить 20 минут, промыть и остудить. В воду добавить уксус, соль, сахар и приправы, варить еще 15 минут и остудить.

На дно стерилизованной банки положить листы смородины, лавровый лист, укроп, грибы. Залить маринадом, добавить перчик и закрыть марлей. Завязать резинкой и оставить на сутки.

Хранить в холоде около месяца. После этого грибы будут готовы к употреблению.

Ingram Images
Фото: Ingram Images/Global Look Press

Самый быстрый рецепт

Грибы варить пять минут в подсоленной воде, процедить и остудить. Нарезать мелко лук и укроп. Добавить к грибам соль, специи, лимонный сок и майонез. Перемешать и отправить в холодильник на ночь.

Ingram Images
Фото: Ingram Images/Global Look Press

Какие грибы лучше мариновать, а какие — солить

Маринование и соление — два разных способа заготовки грибов на зиму. Маринованные обычно имеют более выраженный вкус, аромат и могут храниться дольше. У соленых вкус мягче, но они тоже хорошо хранятся.

Для маринования лучше всего подходят трубчатые грибы: белые, подберезовики, подосиновики, маслята, моховики. Они имеют плотную структуру и держат форму после термической обработки. Можно использовать и некоторые пластинчатые грибы, например опята или лисички.

Интересно

Солить можно практически все виды грибов, но наиболее вкусными получаются грузди, рыжики, волнушки, сыроежки и валуи. Они обладают неповторимым вкусом и ароматом, которые раскрываются при засолке.

При выборе способа обработки грибов важно учитывать их вид и вкусовые предпочтения. Если хотите получить более насыщенный вкус, то лучше выбрать маринование. Если же нравятся более мягкие вкусы, стоит отдать предпочтение засолке.

Ingram Images
Фото: Ingram Images/Global Look Press

Сколько можно хранить маринованные грибы

Срок зависит от нескольких факторов:

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Чтобы продлить срок хранения маринованных грибов, можно следовать нескольким простым правилам:

Если вы заметили, что грибы начали портиться, их следует немедленно выбросить. Употребление испорченного продукта может привести к серьезному отравлению.

Ingram Images
Фото: Ingram Images/Global Look Press

Чем маринованные грибы отличаются от соленых и что полезнее

Маринование предполагает использование уксуса или лимонной кислоты в качестве консерванта, добавление специй и пряностей для придания вкуса. В результате получаются грибы с более резким вкусом и ароматом. Они могут храниться дольше, чем соленые, но при этом теряют часть полезных свойств из-за воздействия уксуса.

Соление же основано на использовании соли как основного консерванта. Грибы подвергаются процессу ферментации, что позволяет сохранить их полезные свойства. Однако срок хранения у них меньше, чем у маринованных.

Нельзя однозначно сказать, какой способ заготовки полезнее. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки.

При выборе между маринованными и солеными грибами стоит ориентироваться на личные вкусовые предпочтения и цели использования продукта. Если вы хотите получить более насыщенный вкус, то выбирайте маринованные грибы. А если вам важны полезные свойства, то лучше отдать предпочтение соленым.

Ingram Images
Фото: Ingram Images/Global Look Press

Кому противопоказано есть маринованные грибы

Маринованные грибы — это продукт, который содержит много соли и кислоты. Они вкусные, но есть несколько категорий людей, которым стоит воздержаться от употребления этой закуски:

Если вы не уверены, можно ли вам есть маринованные грибы, проконсультируйтесь с врачом.

Anton Kavashkin/Russian Look
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Вопросы о маринованных грибах

Помимо рецептов маринованных грибов, существует множество вопросов о них. Ответим на самые популярные.

Вымачивать ли грибы перед маринованием

Перед маринованием грибы рекомендуют вымачивать, чтобы убрать горечь и токсины. Но не все грибы нужно вымачивать: например, белые грибы, шампиньоны и опята достаточно просто промыть.

Для замачивания подойдет солевой раствор или обычная вода. Время вымачивания зависит от вида грибов.

Промывать ли маринованные грибы перед подачей на стол

Перед подачей на стол некоторые хозяйки предпочитают промывать маринованные грибы, чтобы убрать лишнюю кислоту и сделать их более нежными. Если вы тоже хотите промыть грибы, просто поместите их в дуршлаг и подставьте под холодную воду.

Ingram Images
Фото: Ingram Images/Global Look Press

Какие салаты можно приготовить из маринованных грибов

Маринованные грибы часто становятся ингредиентом различных салатов. Например, можно приготовить салат с курицей, зеленью и грибами с майонезом.

В картофельный салат, кроме грибов и картошки, добавляют яйца, лук-порей, петрушку и майонез. Можно нарезать слоеный салат с ветчиной, плавленым сыром, морковью, яблоком, грецким орехом и маринованными шампиньонами.

Сколько можно хранить открытую банку с грибами

Открытую баночку с маринованными грибами лучше всего употребить в течение трех суток. Ее нужно хранить исключительно в холодильнике.

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