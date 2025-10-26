Как вырастить хурму из косточки дома: пошаговая инструкция

Агроном Косолапова рассказала, как вырастить хурму из косточки дома

Маленькая косточка спелой хурмы хранит в себе потенциал стать роскошным деревом. Чтобы раскрыть его, нужно знать несколько важных секретов: как обмануть природу стратификацией, когда прищипнуть росток и сформировать крону. Как вырастить хурму из косточки — в материале 360.ru.

Подготовка косточки хурмы

Сначала нужно обработать семена:

«Держать в холодильнике при температуре нижней полки — четыре-пять градусов. Это значительно улучшит прорастание семян и естественным образом сымитирует зимовку», — рассказала 360.ru садовод и агроном Екатерина Косолапова.

Проращивание косточки хурмы

После холода необходимо достать семена. Для ускорения процесса прорастания можно слегка потереть их боковые поверхности наждачной бумагой или потереть о пилочку для ногтей — провести скарификацию.

«Это поможет ростку быстрее пробиться и ускорит его прорастание», — пояснила садовод.

После этого:

Через одну-три недели косточки наклюнутся, появится белый росток.

Посадка пророщенной косточки хурмы

После того как корешок достигнет полтора-два сантиметра, можно сажать семя в грунт, добавила Косолапова.

Для этого нужно:

Уход за всходами хурмы

Далее дождитесь момента, когда росток пробьется из земли. Затем:

Росток должен появиться через две-четыре недели. Когда это произойдет, укрытие надо снять.

Со временем росток хурмы вынесет из земли твердую косточку. Удалять ее не нужно, чтобы не повредить растение. Позднее она отпадет сама.

Уход за ростком и формирование дерева хурмы

Для роста деревца следует создать благоприятные условия:

Формирование деревца

Когда росток достигнет 30-50 сантиметров, верхушку нужно прищипнуть. Это простимулирует рост боковых побегов. После того как боковушки отрастут на 20-40 сантиметров, их тоже необходимо прищипывать.

Со временем самостоятельно сформируйте ствол. Для этого лучше удалять все нижние боковые побеги на желаемой высоте, например 40-50 сантиметров от земли, оставляя ветки сверху, которые в будущем будут формировать крону.

Обрезку проводят ранней весной — до начала активного роста.

«Обычно первую пересадку, или перевалку, проводят, когда корешки полностью оплели земляной ком — в такие моменты их становится видно из дренажных отверстий, если приподнять горшок. На это уходит примерно год», — уточнила Косолапова.

Новый горшок при пересадке нужно выбирать на пять-семь сантиметров больше в ширину. Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые — один раз в два-три года.

В условиях квартиры хурма может достигать высоты в полтора-два метра.

Когда дерево хурмы, выращенное из косточки, начнет плодоносить?

Обычно дерево, выращенное из косточки, начинает плодоносить через пять-восемь лет. Если его содержать исключительно в комнатных условиях, этот срок может отодвигаться, рассказала агроном.

Для ускорения процесса делают прививку почкой от культурного сортового растения. Прием называется «окулировка». За счет него хурма может начать приносить плоды на третий или четвертый год. Также можно опылить растение.

«Хурма — двудомное растение. Для завязывания плодов может потребоваться два разнополых растения. В домашних условиях это устроить сложно», — предупредила Косолапова.

Еще один способ ускорить плодоношение — соблюдать все агрономические условия: много рассеянного света, правильный режим подкормок и прохладная зимовка.

