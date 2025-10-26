Сегодня 05:33 Как вырастить хурму из косточки дома: пошаговая инструкция Агроном Косолапова рассказала, как вырастить хурму из косточки дома 0 0 0 Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Маленькая косточка спелой хурмы хранит в себе потенциал стать роскошным деревом. Чтобы раскрыть его, нужно знать несколько важных секретов: как обмануть природу стратификацией, когда прищипнуть росток и сформировать крону. Как вырастить хурму из косточки — в материале 360.ru.

Подготовка косточки хурмы Сначала нужно обработать семена: Тщательно промыть их от мякоти;

Для дезинфекции замочить на 20-30 минут в слабом растворе марганцовки;

Далее следует очень важный этап — стратификация, то есть закаливание холодом. Для этого необходимо завернуть косточки во влажную марлю или салфетку, положить в пакет или контейнер и убрать в холодильник на полтора-два месяца. Периодически проверяйте косточки, чтобы они не пересыхали. «Держать в холодильнике при температуре нижней полки — четыре-пять градусов. Это значительно улучшит прорастание семян и естественным образом сымитирует зимовку», — рассказала 360.ru садовод и агроном Екатерина Косолапова.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Проращивание косточки хурмы После холода необходимо достать семена. Для ускорения процесса прорастания можно слегка потереть их боковые поверхности наждачной бумагой или потереть о пилочку для ногтей — провести скарификацию. «Это поможет ростку быстрее пробиться и ускорит его прорастание», — пояснила садовод. После этого: замочите косточку в теплой воде с добавлением стимулятора роста на сутки;

поместите ее во влажную марлю или в мягкий субстрат, который поддерживает влажность, затем — в контейнер с крышкой;

поставьте контейнер в теплое место (+25 градусов) на сутки. Через одну-три недели косточки наклюнутся, появится белый росток.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Посадка пророщенной косточки хурмы После того как корешок достигнет полтора-два сантиметра, можно сажать семя в грунт, добавила Косолапова. Для этого нужно: подготовить горшок объемом 0,5 литра с дренажными отверстиями — емкость больше не нужна, чтобы не замедлять рост растения, так как сначала хурма будет заполнять весь объем горшка корнями;

на дно насыпать слой керамзита — три-четыре сантиметра;

наполнить горшок легким, воздухопроницаемым грунтом. Подойдет смесь для рассад, универсальный грунт с добавлением перлита или песка или смесь нейтрализованного торфа, песка и листового перегноя;

положить косточку горизонтально на глубину полтора-два сантиметра ростком вниз;

аккуратно полить;

накрыть горшок пленкой или прозрачным пакетом, чтобы создать парниковый эффект.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Уход за всходами хурмы Далее дождитесь момента, когда росток пробьется из земли. Затем: поставьте горшок в теплое и светлое место;

ежедневно проветривайте, снимая пленку и убирая конденсат. Росток должен появиться через две-четыре недели. Когда это произойдет, укрытие надо снять. Со временем росток хурмы вынесет из земли твердую косточку. Удалять ее не нужно, чтобы не повредить растение. Позднее она отпадет сама. Уход за ростком и формирование дерева хурмы Для роста деревца следует создать благоприятные условия: Свет должен быть ярким, но рассеянным. Лучше всего поставить горшок на восточное или западное окно. Зимой желательно включать фитолампу;

Температура в комнате идеальна на уровне +20-25 летом, зимой — немного прохладнее — в районе 5-10 градусов. Летом можно вынести горшок на балкон или в сад, защитив от сквозняков и палящего солнца, а зимой — в утепленную лоджию. Держать растение следует вдалеке от батарей, без сквозняков;

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Полив регулярный, но умеренный — один-два раза в неделю. Поливать лучше, когда верхний слой почвы подсохнет. Однако воды в поддоне или пересушенности стоит избегать;

Хурма любит повышенную влажность. Ей необходимо регулярное опрыскивание листьев;

Подкармливать в первый год необязательно. Со второго года можно делать это в период с весны по осень комплексным удобрением для комнатных растений один раз в две-три недели. Формирование деревца Когда росток достигнет 30-50 сантиметров, верхушку нужно прищипнуть. Это простимулирует рост боковых побегов. После того как боковушки отрастут на 20-40 сантиметров, их тоже необходимо прищипывать. Со временем самостоятельно сформируйте ствол. Для этого лучше удалять все нижние боковые побеги на желаемой высоте, например 40-50 сантиметров от земли, оставляя ветки сверху, которые в будущем будут формировать крону. Обрезку проводят ранней весной — до начала активного роста.

Фото: РИА «Новости»

«Обычно первую пересадку, или перевалку, проводят, когда корешки полностью оплели земляной ком — в такие моменты их становится видно из дренажных отверстий, если приподнять горшок. На это уходит примерно год», — уточнила Косолапова. Новый горшок при пересадке нужно выбирать на пять-семь сантиметров больше в ширину. Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые — один раз в два-три года. В условиях квартиры хурма может достигать высоты в полтора-два метра.

Фото: Song Weiwei/Xinhua / www.globallookpress.com

Когда дерево хурмы, выращенное из косточки, начнет плодоносить? Обычно дерево, выращенное из косточки, начинает плодоносить через пять-восемь лет. Если его содержать исключительно в комнатных условиях, этот срок может отодвигаться, рассказала агроном. Для ускорения процесса делают прививку почкой от культурного сортового растения. Прием называется «окулировка». За счет него хурма может начать приносить плоды на третий или четвертый год. Также можно опылить растение. «Хурма — двудомное растение. Для завязывания плодов может потребоваться два разнополых растения. В домашних условиях это устроить сложно», — предупредила Косолапова. Еще один способ ускорить плодоношение — соблюдать все агрономические условия: много рассеянного света, правильный режим подкормок и прохладная зимовка.